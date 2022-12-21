В Башкирии владелец ювелирного магазина обезвредил грабителя с пистолетом

Ни один охранник не проявил бы такой прыти. Вот что значит защищать свой бизнес.
Самоуверенный налётчик горько пожалел, что решил ограбить ювелирный магазин в башкирском Сибае. Хотя план, казалось, был надёжный, как швейцарские часы. Грабителей было двое. Один остался на улице, и по заветам Алибабаевича из "Джентльменов удачи" отгонял граждан от магазина, объясняя это тем, что рабочие чистят крышу от снега.
Второй, прикинувшись покупателем, попросил продавщицу показать украшения. Когда женщина вышла из-за прилавка, он достал пистолет, схватил её и начал заматывать руки скотчем. Заметив, что в ювелирке находится ещё один человек (владелец Виталий Климов), грабитель кинул ему скотч и потребовал, чтобы тот себя связал. Климов проявил находчивость и заявил, что сам не сможет примотать себе руки. Грабителю пришлось приблизиться к Климову на опасное расстояние, после чего предприниматель львом набросился на преступника. Не ожидавший такого поворота, грабитель запаниковал и кинулся на выход. Но не тут то было, Климов его догнал и скрутил.
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Увидев, что подельник потерпел фиаско, второй преступник тут же бросился наутёк. Но далеко убежать не получилось. Благодаря бдительности прохожих, давших его точные приметы, подозреваемого задержали на местном автовокзале спустя полчаса.
В МВД сообщили, что ранее судимым преступникам 46 и 47 лет. Проживая в Салавате, они решили устроить так называемый тур по разбоям. Первым делом они арендовали жилье в Баймаке и периодически приезжали в соседний Сибай, чтобы оценить обстановку в ювелирном магазине. Но благодаря действиям Виталия Климова разбойный тур не удался, зато долгий тур по колониям преступникам обеспечен.
Отмечается, что руководство МВД по Республике Башкортостан решило поощрить Климова наградой.
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