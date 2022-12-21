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В Башкирии владелец ювелирного магазина обезвредил грабителя с пистолетом

В Башкирии владелец ювелирного магазина обезвредил грабителя с пистолетом

Автор:
21 декабря 2022 11:20
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   видео   задержание   ограбление   пистолет   ювелирный магазин   
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Ни один охранник не проявил бы такой прыти. Вот что значит защищать свой бизнес.

Самоуверенный налётчик горько пожалел, что решил ограбить ювелирный магазин в башкирском Сибае. Хотя план, казалось, был надёжный, как швейцарские часы. Грабителей было двое. Один остался на улице, и по заветам Алибабаевича из "Джентльменов удачи" отгонял граждан от магазина, объясняя это тем, что рабочие чистят крышу от снега.

Второй, прикинувшись покупателем, попросил продавщицу показать украшения. Когда женщина вышла из-за прилавка, он достал пистолет, схватил её и начал заматывать руки скотчем. Заметив, что в ювелирке находится ещё один человек (владелец Виталий Климов), грабитель кинул ему скотч и потребовал, чтобы тот себя связал. Климов проявил находчивость и заявил, что сам не сможет примотать себе руки. Грабителю пришлось приблизиться к Климову на опасное расстояние, после чего предприниматель львом набросился на преступника. Не ожидавший такого поворота, грабитель запаниковал и кинулся на выход. Но не тут то было, Климов его догнал и скрутил.

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Увидев, что подельник потерпел фиаско, второй преступник тут же бросился наутёк. Но далеко убежать не получилось. Благодаря бдительности прохожих, давших его точные приметы, подозреваемого задержали на местном автовокзале спустя полчаса.

В МВД сообщили, что ранее судимым преступникам 46 и 47 лет. Проживая в Салавате, они решили устроить так называемый тур по разбоям. Первым делом они арендовали жилье в Баймаке и периодически приезжали в соседний Сибай, чтобы оценить обстановку в ювелирном магазине. Но благодаря действиям Виталия Климова разбойный тур не удался, зато долгий тур по колониям преступникам обеспечен.

Отмечается, что руководство МВД по Республике Башкортостан решило поощрить Климова наградой.

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Метки: Башкирия   видео   задержание   ограбление   пистолет   ювелирный магазин   
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9  комментариев
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15k
куджо 51 минуту назад
ска и хер кто подойдет поможет
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179
Хухрмухр куджо 9 минут назад
Сначала нужно понять кому помогать.
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4k
Alex75r 2 минуты назад
Как любят говорить люди такой "профессии" от тюрьмы и от сумы не зарекайся, воспринимая буквально поговорку про горе и радость.
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21k
BiZ 5 минут назад
47 лет и все равно еьучий биомусор. ща опять туда-сюда сходят и будут продолжать..
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179
Хухрмухр 7 минут назад
Тут один башкир тусуется.Они видимо тупые с рождения.Надо бы показать ему.
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3k
lekha-fil 16 минут назад
Как за*бывают эти квадратики.
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10
Артур С. lekha-fil 6 минут назад
Это для того,чтобы их при следующем ограблении не узнали.
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6k
Бу Полчаса назад
было опасно
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28k
Levyathan 40 минут назад
Интересно, у этого долбача на пистолете мушка спилена?
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