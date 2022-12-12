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По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен

По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен

Автор:
12 декабря 2022 09:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барецкий   Санкт-Петербург   бар   видео   драка   ограбление   сотрясение мозга   чмт   шоу бизнес   
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У шоумена ушибы лица, сотрясение мозга, минус кошелёк и телефон.

Ох, и не живётся этим медийным персонам спокойно. Сначала Лепс вступил в драку у бара и стал фигурантом уголовного дела, теперь и Барецкий не устоял перед возможностью помахать кулаками. Как сообщают СМИ, около 6 утра минувшего дня шоумена избили в драке у паба в Санкт-Петербурге.

Потасовка попала на видео.


Сначала компания мужчин фотографировалась с шоуменом, но после у них завязался конфликт. Сначала в драку вступил приятель Барецкого, а затем и он сам. Правда, неудачно. Пропустив сильный удар, он упал на асфальт, после чего стал грушей для битья.


А это еще одно видео, уже снятое очевидцем.


Как сообщает издание 78.ru, в результате нападения Барецкий лишился 120 тыс. рублей, также у него украли и смартфон. После избиения шоумена доставили в больницу, где врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы на лице.


Медики оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой, хотя директор шоумена утверждает, что тот некоторое время еще оставался в больнице.


По факту нападения на Барецкого проводится проверка.

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Метки: Барецкий   Санкт-Петербург   бар   видео   драка   ограбление   сотрясение мозга   чмт   шоу бизнес   
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44  комментария
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6k
Roman 2 часа назад
Пабы - в Лондоне. В Ленинбурге - рюмочные.
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8k
GROMOZEKA 6 минут назад
Какая нелепая попытка пиара
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7k
SuperTroll 7 минут назад
Не, ну с сотрясением мозга, вы там конечно не перегибайте)) Его там отродясь не было
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3k
Leonid 7 минут назад
Клоун бл
всё из себя крутого строит, ему по-ходу и пятиклассник лещей накидает
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1k
qwer 7 минут назад
Пистит он про деньги и телефон, просто хочет всё на чела повесить.
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9k
Sapsan 10 минут назад
Такой здоровый, а бздюлей получает )
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35k
Notan Blaine 10 минут назад
Это существо похоже на монстра из фильмов ужасов.
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45k
Прискорбный Скиталец 11 минут назад
1. а кто это такой?
2. посмолить и может Дарта Вейдера без шлема играть в ремейках
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 17 минут назад
Барецкий медийная персона

В йобыч напитал
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2k
Vovan Petroff 18 минут назад
В Ленинграде-городе у Пяти углов
Получил по морде Саня Соколов.
Пел немузыкально, скандалил
Ну и, значит, правильно, что дали...
В. Высоцкий
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Комментарий удален. Причина: флуд
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2k
SHAGREEN 22 минуты назад
Главное, в процессе успел сказать классическое "я тебя найду"
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4k
Феликс Дзержинский 22 минуты назад
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11
Дядюшка Лю 23 минуты назад
А - шо? Сотрясение? Так там ещё и мозг был???
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14k
dimitr Полчаса назад
Хто это?...
Пошёл посмотреть - оказывается, охренеть какой актёр и певец. Прям, млять 7 сольных альбомов, прям с группой Ленинград выступал...

Млять, КТО ЭТО???
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411
MidMaster Полчаса назад
Это какой-то позор
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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142
Сергей Прописнов 37 минут назад
Первый раз услышал о каком-то Стасе Борецком из этой новости на фишках. Через пару недель уже и не вспомню кто это.))
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5k
Бу 37 минут назад
музыку Бенни
Хилла нужно поставить в видео с камеры заведения)
...синева, синева, от тебя все без ума)
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1k
Сергей 42 минуты назад
Дедушке-жиробасику уже полтинник, куда он лезет с молодняком бодаться.
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