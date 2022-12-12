По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен

У шоумена ушибы лица, сотрясение мозга, минус кошелёк и телефон.
Ох, и не живётся этим медийным персонам спокойно. Сначала Лепс вступил в драку у бара и стал фигурантом уголовного дела, теперь и Барецкий не устоял перед возможностью помахать кулаками. Как сообщают СМИ, около 6 утра минувшего дня шоумена избили в драке у паба в Санкт-Петербурге.
Потасовка попала на видео.
Сначала компания мужчин фотографировалась с шоуменом, но после у них завязался конфликт. Сначала в драку вступил приятель Барецкого, а затем и он сам. Правда, неудачно. Пропустив сильный удар, он упал на асфальт, после чего стал грушей для битья.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
А это еще одно видео, уже снятое очевидцем.
Осторожно! Сцены драки и ненормативная лексика!
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Как сообщает издание 78.ru, в результате нападения Барецкий лишился 120 тыс. рублей, также у него украли и смартфон. После избиения шоумена доставили в больницу, где врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы на лице.
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Медики оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой, хотя директор шоумена утверждает, что тот некоторое время еще оставался в больнице.
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2. посмолить и может Дарта Вейдера без шлема играть в ремейках
В йобыч напитал
Получил по морде Саня Соколов.
Пел немузыкально, скандалил
Ну и, значит, правильно, что дали...
В. Высоцкий
Пошёл посмотреть - оказывается, охренеть какой актёр и певец. Прям, млять 7 сольных альбомов, прям с группой Ленинград выступал...
Млять, КТО ЭТО???
Хилла нужно поставить в видео с камеры заведения)
...синева, синева, от тебя все без ума)