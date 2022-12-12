По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен

Ох, и не живётся этим медийным персонам спокойно. Сначала Лепс вступил в драку у бара и стал фигурантом уголовного дела, теперь и Барецкий не устоял перед возможностью помахать кулаками. Как сообщают СМИ, около 6 утра минувшего дня шоумена избили в драке у паба в Санкт-Петербурге.

Потасовка попала на видео.

Сначала компания мужчин фотографировалась с шоуменом, но после у них завязался конфликт. Сначала в драку вступил приятель Барецкого, а затем и он сам. Правда, неудачно. Пропустив сильный удар, он упал на асфальт, после чего стал грушей для битья.