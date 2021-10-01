Грабители вырядились в паранджу и устроили налет на ювелирный магазин

Хитроумные преступники переоделись в благоверных женщин-мусульманок и успешно ограбили ювелирный магазин в палестинском городе Тулькарм.





Инцидент произошел 26 сентября и попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое злоумышленников зашли в помещение, достали из широких штанин хиджабов по автомату Калашникова, очередями распугали сотрудников магазина и унесли целый чемодан с драгоценностями.





Операция "Гюльчатай" заняла не больше нескольких минут. На улице преступников ожидал автомобиль, на котором они спешно скрылись с награбленным. Полицейские приехали много позже и по горячим следам найти преступников не удалось.