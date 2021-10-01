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Грабители вырядились в паранджу и устроили налет на ювелирный магазин

Грабители вырядились в паранджу и устроили налет на ювелирный магазин (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 18:16
Сообщество : Криминал
Метки: видео   курьез   ограбление   палестина   хиджаб   ювелирный магазин   
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Отличный план, надежный, как швейцарские часы!

Хитроумные преступники переоделись в благоверных женщин-мусульманок и успешно ограбили ювелирный магазин в палестинском городе Тулькарм.


Инцидент произошел 26 сентября и попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое злоумышленников зашли в помещение, достали из широких штанин хиджабов по автомату Калашникова, очередями распугали сотрудников магазина и унесли целый чемодан с драгоценностями.


Операция "Гюльчатай" заняла не больше нескольких минут. На улице преступников ожидал автомобиль, на котором они спешно скрылись с награбленным. Полицейские приехали много позже и по горячим следам найти преступников не удалось.

Как оказалось, хиджаб не только отлично скрывает фигуру женщины бомбу или наркотики, но и может помочь в ограблениях: он прячет лицо, не вызывает подозрений и позволяет пронести под складками одежды целый арсенал.

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Метки: видео   курьез   ограбление   палестина   хиджаб   ювелирный магазин   
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7  комментариев
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
нормальный такой чемоданчик тяжелый)))
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10k
Авакум 4 минуты назад
"Как оказалось, хиджаб не только отлично скрывает фигуру женщины бомбу или наркотики, но и может помочь в ограблениях: он прячет лицо, не вызывает подозрений и позволяет пронести под складками одежды целый арсенал."

Потому мусульмане так и топят за свои "традиции".
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18k
С.В. 38 минут назад
а я всегда говорил все муслимское это проказа.
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12k
Великий Кормчий Час назад
На фишках появился креативный" автор..
Очуметь!
Не прошло и 20 лет.
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391
Ольга 2 часа назад
А кто б сомневался, что паранджа - это для грабителей? Недаром английский спецназ из Афганистана бежал, укутавшись в женские одежды.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Недавно знакомый,который работает в лхране супермаркета рассказал,что грабительница переоделась в цыганку,одела широкую юбку и спиз@дила кучу продуктов:засунула себе в пиз@ду палку колбасы,сырок Дружба и портвейн 777,по горячим следам полиция не смогла ее обнаружить
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