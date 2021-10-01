Грабители вырядились в паранджу и устроили налет на ювелирный магазин

Отличный план, надежный, как швейцарские часы!
Хитроумные преступники переоделись в благоверных женщин-мусульманок и успешно ограбили ювелирный магазин в палестинском городе Тулькарм.
Инцидент произошел 26 сентября и попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое злоумышленников зашли в помещение, достали из широких
штанин хиджабов по автомату Калашникова, очередями распугали сотрудников магазина и унесли целый чемодан с драгоценностями.
Операция "Гюльчатай" заняла не больше нескольких минут. На улице преступников ожидал автомобиль, на котором они спешно скрылись с награбленным. Полицейские приехали много позже и по горячим следам найти преступников не удалось.
Интересно было бы посмотреть на реакцию продавцов, увидевших это комичное ограбление:
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Как оказалось, хиджаб не только отлично скрывает фигуру женщины
бомбу или наркотики, но и может помочь в ограблениях: он прячет лицо, не вызывает подозрений и позволяет пронести под складками одежды целый арсенал.
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Потому мусульмане так и топят за свои "традиции".
Очуметь!
Не прошло и 20 лет.