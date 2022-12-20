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Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро

Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро

Автор:
20 декабря 2022 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Нью-Йорк   видео   задержание   ограбление   подарки   полиция   роберт де ниро   рождество   шоу бизнес   
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Женщина пробралась в дом голливудского актёра, когда он с семьей был на втором этаже. Услышав шум внизу, Де Ниро спустился и обнаружил похитительницу рождественских подарков.

30-летняя женщина попала в дом актера, незаметно вскрыв дверь. Как после оказалось, это не первое преступление мадам - она и раньше была не в ладах с законом.


По счастью, полицейские прибыли молниеносно и задержали грабительницу-рецидивистку, известную по аналогичным преступлениям.


На этот раз злобному Гринчу в женском обличье не удалось испортить Рождество знаменитому актёру, чему искренне рады поклонники его таланта.


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Метки: Ynews   Нью-Йорк   видео   задержание   ограбление   подарки   полиция   роберт де ниро   рождество   шоу бизнес   
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14  комментариев
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60
alexroland 2 часа назад
Дак она ж афроамериканка ... им теперь все можно ... поговорят и отпустят ...
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177
Хухрмухр 37 минут назад
Де ниро на черных помешан.Странно,что вызвал полицию.Надо было накормить,напоить,подарок подарить,в постель уложить.Хотя с последним проблемы,жена дома.
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74
andreivin 53 минуты назад
Просто жирненькой черномазой обезьянке захотелось сладкого. Понять и пРРРРРостить.
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1k
qwer 57 минут назад
По идее должны бы дать лет пятнадцать... Но она "цветная", так что в жёппу поцелуют и отпустят...
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4k
Горожанин Час назад
Однажды у Де Ниро...
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15k
VedSpec Час назад
Да это же... Донна Роза Дальвадорес...

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2k
SHAGREEN Час назад
АфроГринч.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ботинки-то он ей успел поцеловать?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
хусим..все ясно с ним..
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
если не тупая...скажет что он ее изнасиловал)
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10k
Алексей 2 часа назад
BLM же Вы чё! Она не виновата,встаньте на колени
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Кто бы сомневался в том что ворюгой-рецидивисткой окажется представительница о_уевших от безнаказанности этнических мерзавцев.
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