Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро

Женщина пробралась в дом голливудского актёра, когда он с семьей был на втором этаже. Услышав шум внизу, Де Ниро спустился и обнаружил похитительницу рождественских подарков.
30-летняя женщина попала в дом актера, незаметно вскрыв дверь. Как после оказалось, это не первое преступление мадам - она и раньше была не в ладах с законом.
По счастью, полицейские прибыли молниеносно и задержали грабительницу-рецидивистку, известную по аналогичным преступлениям.
На этот раз злобному Гринчу в женском обличье не удалось испортить Рождество знаменитому актёру, чему искренне рады поклонники его таланта.
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