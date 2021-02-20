В Эквадоре журналистов ограбили во время прямого эфира

Преступник заполучил мобильный телефон и огромную известность в довесок. Вообще интересно, чем он думал, когда подходил к камере?
Эквадорский спортивный журналист Диего Ординола и его оператор засняли самый горячий репортаж в их жизни, став его
жертвами главными героями.
В час дня репортер вышел в прямой эфир у стадиона "Монументаль Исидро Ромеро Карбо" в городе Гуаякиль. Однако не успел он открыть рот, как подбежал вооруженный пистолетом человек в маске, направил на него оружие и потребовал отдать телефон. Снимавший все на камеру оператор, отвлек внимание нервного преступника, сунув ему в руки свой телефон. Получив, что хотел, грабитель тут же убежал под мост, где его ожидал сообщник на мотоцикле.
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Журналист с оператором не побоялись пойти следом за грабителем и засняли на камеру номера мотоцикла, на котором скрылись злоумышленники.
Инцидент произошел 13 февраля. Кадрами с места преступления поделился сам Диего Ординола. В подписи к видео он сообщил, что "мы даже не можем нормально работать", сетуя на высокий уровень преступности в городе. По его словам, полицейские пообещали найти грабителей.
Creo que la numeración es 6801 segun veo pic.twitter.com/qIGkaPr0c5— 🇩🇪Fernando Duque🇩🇪 (@ferchu098) February 12, 2021
А в Культурной столице России тем временем произошло самое вежливое ограбление магазина. Но тоже в латиноамериканском стиле - преступник в качестве оружия устрашения использовал огромное мачете. А вежливое, потому что грабитель не
расчленил забрал все деньги из кассы, оставив 22-летней продавщице какую-то мелочь "на чай".
В итоге, добычей налетчика стали 15 тысяч рублей. Из-за которых он может уехать, и скорее всего уедет, на 3-5 лет в места не столь отдаленные.
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