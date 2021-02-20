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В Эквадоре журналистов ограбили во время прямого эфира

В Эквадоре журналистов ограбили во время прямого эфира (3 фото + 2 видео)

Автор:
20 февраля 2021 05:30
Сообщество : Криминал
Метки: видео   ограбление   пистолет   прямой эфир   репортер   эквадор   
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Преступник заполучил мобильный телефон и огромную известность в довесок. Вообще интересно, чем он думал, когда подходил к камере?

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Метки: видео   ограбление   пистолет   прямой эфир   репортер   эквадор   
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