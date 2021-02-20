В Эквадоре журналистов ограбили во время прямого эфира

Журналист с оператором не побоялись пойти следом за грабителем и засняли на камеру номера мотоцикла, на котором скрылись злоумышленники.





Инцидент произошел 13 февраля. Кадрами с места преступления поделился сам Диего Ординола. В подписи к видео он сообщил, что "мы даже не можем нормально работать", сетуя на высокий уровень преступности в городе. По его словам, полицейские пообещали найти грабителей.



