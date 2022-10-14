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Омич разгромил секс-шоп, чтобы похитить игрушки, но устал и уснул на крыльце

Омич разгромил секс-шоп, чтобы похитить игрушки, но устал и уснул на крыльце

Автор:
14 октября 2022 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   видеро   вор   ограбление   омск   полиция   секс-шоп   чоп   
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Незадачливого воришку "приняли" с поличным.

В Омске задержали 31-летнего мужчину, ограбившего магазин интимных товаров. Секс-шоп в городке Нефтяников был разгромлен - сгорающему от страстей так хотелось побыстрее прибрать к рукам игрушки, что он куском бетона разбил витрину, вломился внутрь секс-шопа и начал выбрасывать наружу приглянувшиеся товары.


Как сообщили после работники магазина, среди вынесенного преобладали в основном приблуды для мужчин.


По словам владельца магазина, посмотревшего записи с видеокамеры наблюдения, грабитель пребывал "в каком-то безумном состоянии".

Впрочем, надолго воришку не хватило. Когда запал иссяк, он повалился на крыльцо и мирно уснул. Там его и нашли работники магазина и охрана ЧОП, прибывшие на место после сработавшей сигнализации. Ущерб от действий омича владелец секс-шопа оценил в 150 тысяч рублей. Хозяин точки сообщил, что правоохранители попросили его собрать игрушки, разбросанные рядом с магазином.


А незадачливого воришку задержали. В ближайшее время секс-игрушки ему не понадобятся. Сообщается, что ему грозит до пяти лет колонии.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   видеро   вор   ограбление   омск   полиция   секс-шоп   чоп   
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4  комментария
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24k
Сибиряк 51 минуту назад
Теперь будут инвентаризацию проводить...
-МАнь...?
- А!
- [мат] на!
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501
Chuckovsky 9 минут назад
Комментаторша огонь!!!
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16k
Bill Полчаса назад
В колонии любят сексуально-озабоченных. Так что игрушки ему действительно не понадобятся.
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57
Иван Смирнов 59 минут назад
Что вы пристали, может человек на натуральные отношения, а не за дилбо/елбовые!)))) А тут просто сорвался.
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