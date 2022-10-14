Омич разгромил секс-шоп, чтобы похитить игрушки, но устал и уснул на крыльце

Незадачливого воришку "приняли" с поличным.
В Омске задержали 31-летнего мужчину, ограбившего магазин интимных товаров. Секс-шоп в городке Нефтяников был разгромлен - сгорающему от страстей так хотелось побыстрее прибрать к рукам игрушки, что он куском бетона разбил витрину, вломился внутрь секс-шопа и начал выбрасывать наружу приглянувшиеся товары.
Как сообщили после работники магазина, среди вынесенного преобладали в основном приблуды для мужчин.
По словам владельца магазина, посмотревшего записи с видеокамеры наблюдения, грабитель пребывал "в каком-то безумном состоянии".
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Впрочем, надолго воришку не хватило. Когда запал иссяк, он повалился на крыльцо и мирно уснул. Там его и нашли работники магазина и охрана ЧОП, прибывшие на место после сработавшей сигнализации. Ущерб от действий омича владелец секс-шопа оценил в 150 тысяч рублей. Хозяин точки сообщил, что правоохранители попросили его собрать игрушки, разбросанные рядом с магазином.
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А незадачливого воришку задержали. В ближайшее время секс-игрушки ему не понадобятся. Сообщается, что ему грозит до пяти лет колонии.
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АНТИФИШКИ
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