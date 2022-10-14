Омич разгромил секс-шоп, чтобы похитить игрушки, но устал и уснул на крыльце

Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить

«Ограбление века - часть 2»: в Тольятти кавказцы ограбили секс-шоп и похитили вибраторы

В Праге трое неизвестных ограбили магазин люксовых часов почти на миллион долларов

Слабоумие и отвага: два омича за деньги подожгли входную дверь и сняли происходящее на видео

В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник

В Астрахани наградят студента, который помог задержать напавших на пенсионера мигрантов