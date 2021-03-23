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«Всё, н***й, я увольняюсь!» вежливый мужчина с пистолетом ограбил офис микрозаймов

«Всё, н***й, я увольняюсь!» вежливый мужчина с пистолетом ограбил офис микрозаймов (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 16:07
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт - Петербург   видео   курьез   микрозаймы   ограбление   пистолет   
1419
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1

В Петербурге даже грабят деликатно. Поэтому не совсем понятно, почему сотрудницы кредитной организации так испугались. Ведь наверняка в резюме писали про стрессоустойчивость...

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Метки: Санкт - Петербург   видео   курьез   микрозаймы   ограбление   пистолет   
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82
Hunde Beißer2 Час назад
Вор у вора украл...
Перед тем как уволиться,было бы правильным сжечь этот ларек к куям!
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10k
Великий Кормчий 2 минуты назад
А по факту;-
Человек зашел в банк, вежливо попросил денег, никому не угрожал вообще ничем!))))
Попросил и получил. А принципе для чего банк нужен? Что бы там деньги брать.
Он попросил - ему дали.
Гениально!
Я уверен, даже если его поймают, при нормальном адвокате, ему ничего не впаяют!
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3k
Мих 11 минут назад
Да это просто был налоговый инспектор.
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6k
Женя 11 минут назад
Что то мне подсказывает
Девушки в деле.
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2k
Anatoly Tananykhin 19 минут назад
А за что им спасибо говорить, даже пакет не предложили.
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−37
PaBLoS Полчаса назад
Ни капли не жаль.
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36k
dima423 36 минут назад
прикольно) да конечно закрывать надо эти шарашки...а то казино позакрывали (хоть там люди и далеко не последние проигрывали), а эти микрозаймы расплодились как грибы после дождя...и вот они реально людей до трусов раздевают
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3k
Димыч dima423 12 минут назад
С одной стороны - НИКТО кредиты брать не заставляет. С другой - людей довели до ручки...
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36k
dima423 Димыч Минуту назад
да не, тут скорее просто финансовая безграмотность, безответственность и инфантильность самих людей... Но если люди такие, то как то надо их защищать от самих себя))
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12k
Объект реальности 43 минуты назад
Старый добрый Питер, сейчас такого уже и не встретишь
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8k
Кыся 46 минут назад
И почему бы этот грабитель мне симпатичен...

А вот эти девушки совсем нет. Даже больше, чем их хозяева. Те хоть грабят по крупному, а эти две за копейки делают всю грязную работу по облапошиванию населения, и впридачу принимают на себя все шишки. Которых там явно немало. Просто эта последняя крупнее других оказалась.

И ведь они прекрасно понимают, что они творят. Что они вымазались в дерьме по уши. Но это их не останавливает.

Надеюсь, они все-таки одумаются после этого случая и найдут честную работу.
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36k
dima423 Кыся Полчаса назад
не соглашусь с тобой...они просто инструмент, как тот же компьютер который у них в офисе стоит... от них ничего не зависит, они ничего не решают, они с этого ничего не имеют... так что они по моему вообще не при делах абсолютно
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3k
Димыч Кыся 9 минут назад
Девушки в этих компаниях, извиняюсь, просто - пешки. Расходники. А в доле с владельцем уже люди намного выше.
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30k
Korolev 58 минут назад
Как-то даже приятно на душе стало...
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1k
Bhaal Час назад
экспроприация экспроприаторов
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10k
Денис Трубочкин Час назад
Ростовщиков грабанул! Дай Бог здоровья этому хорошему человеку!
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170
Племянник Путина Час назад
если приходить в такие заведения, то только так. ну и куриц этих надо было обоссать
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996
Broscan Час назад
Его искать надо в ЦИРКе,гипнотизёр однако
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281
Nane First NameLast Час назад
Какой вежливый.А мог бы и...
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