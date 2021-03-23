Во вторник в первой половине дня в офис микрозаймов на улице Уточкина в Петербурге решил нанести визит грабитель с пистолетом. Мужчина в маске зашел в помещение и, отвечая на вопрос сотрудницы, заявил что ему нужны "денежки". Но вместо того, чтобы присесть и достать паспорт с телефоном, грабитель вытащил из кармана куртки пистолет. От вида оружия одна из девушек стала кричать, и преступнику пришлось ее успокаивать.





Грабитель не повышая голоса, попросил, а не потребовал, не нажимать на тревожную кнопку и вытащить все деньги из сейфа. Получив, что хотел, грабитель спокойно покинул помещение, оставив шокированных сотрудниц со своими страхами, которые тут же поспешили закрыть двери офиса на ключ.





Отдельного внимания заслуживает последний акт этой драмы. Обе девушки после ограбления внезапно осознали, что на такой работе их могут и убить, и в сердцах заявил о своем увольнении. Но это от шока, конечно. Отойдут и, скорее всего, продолжат работать...