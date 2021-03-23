В Петербурге даже грабят деликатно. Поэтому не совсем понятно, почему сотрудницы кредитной организации так испугались. Ведь наверняка в резюме писали про стрессоустойчивость...
Во вторник в первой половине дня в офис микрозаймов на улице Уточкина в Петербурге решил нанести визит грабитель с пистолетом. Мужчина в маске зашел в помещение и, отвечая на вопрос сотрудницы, заявил что ему нужны "денежки". Но вместо того, чтобы присесть и достать паспорт с телефоном, грабитель вытащил из кармана куртки пистолет. От вида оружия одна из девушек стала кричать, и преступнику пришлось ее успокаивать.
Грабитель не повышая голоса, попросил, а не потребовал, не нажимать на тревожную кнопку и вытащить все деньги из сейфа. Получив, что хотел, грабитель спокойно покинул помещение, оставив шокированных сотрудниц со своими страхами, которые тут же поспешили закрыть двери офиса на ключ.
Отдельного внимания заслуживает последний акт этой драмы. Обе девушки после ограбления внезапно осознали, что на такой работе их могут и убить, и в сердцах заявил о своем увольнении. Но это от шока, конечно. Отойдут и, скорее всего, продолжат работать...
Источник:
Сотрудницы вызвали полицию и уже в 12 часов дня было оформлено заявление о разбое. По горячим следам вежливого бандита задержать не удалось. Правоохранители начали розыск.
Источник:
- Российские военные залили каток на борту Ан-124 и сыграли в хоккей во время полета
- Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей
- "Закончил деканат на нефтяника": Александр Емельяненко похвастался двумя высшими образованиями
- Вооруженный угонщик не смог завладеть автомобилем Tesla из-за необычных дверных ручек
- «Зажарит на**й!» Питерские спасатели устроили новобранцам тренировку с матерной бранью
Понравилось42
Перед тем как уволиться,было бы правильным сжечь этот ларек к куям!
Человек зашел в банк, вежливо попросил денег, никому не угрожал вообще ничем!))))
Попросил и получил. А принципе для чего банк нужен? Что бы там деньги брать.
Он попросил - ему дали.
Гениально!
Я уверен, даже если его поймают, при нормальном адвокате, ему ничего не впаяют!
Девушки в деле.
А вот эти девушки совсем нет. Даже больше, чем их хозяева. Те хоть грабят по крупному, а эти две за копейки делают всю грязную работу по облапошиванию населения, и впридачу принимают на себя все шишки. Которых там явно немало. Просто эта последняя крупнее других оказалась.
И ведь они прекрасно понимают, что они творят. Что они вымазались в дерьме по уши. Но это их не останавливает.
Надеюсь, они все-таки одумаются после этого случая и найдут честную работу.