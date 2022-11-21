Продавец ювелирного магазина в Уфе обчистила прилавки и "ушла в закат" с драгоценностями на 14 миллионов рублей

В Уфе сотрудница ювелирного салона, расположенного в ТРЦ "Мега", подозревается в похищении драгоценностей, среди которых ювелирные украшения из золота и бриллиантов на весьма кругленькую сумму.

Последний раз девушку видели 19 ноября. Она, как старший продавец, отпустила свою младшую коллегу пораньше, а когда осталась одна, сложила дорогостоящие украшения в коробки, закрыла магазин и уехала на съемную квартиру. Там она пробыла совсем недолго и вскоре вышла из квартиры с теми же коробками, села в авто и умчалась в неизвестном направлении.