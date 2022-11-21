Продавец ювелирного магазина в Уфе обчистила прилавки и "ушла в закат" с драгоценностями на 14 миллионов рублей

22-летняя девушка, похоже, решила, что работать усердно, чтобы добиться нужного уровня жизни - слишком скучно и долго. И пошла ва-банк.
В Уфе сотрудница ювелирного салона, расположенного в ТРЦ "Мега", подозревается в похищении драгоценностей, среди которых ювелирные украшения из золота и бриллиантов на весьма кругленькую сумму.
Последний раз девушку видели 19 ноября. Она, как старший продавец, отпустила свою младшую коллегу пораньше, а когда осталась одна, сложила дорогостоящие украшения в коробки, закрыла магазин и уехала на съемную квартиру. Там она пробыла совсем недолго и вскоре вышла из квартиры с теми же коробками, села в авто и умчалась в неизвестном направлении.
На следующий день коллеги подозреваемой пришли на работу и обнаружили опустевшие витрины. Старшего продавца не было, на телефонные звонки она не отвечала. Сотрудники ювелирного салона обратились в полицию - стражи порядка стали проверять всех подозреваемых, первой из которых была та самая исчезнувшая девушка. Её мать не знает, где сейчас находится дочь, её телефон отключен, на связь подозреваемая не выходит.
В пресс-службе МВД по республике Башкирия пояснили, что в настоящий момент ведется розыск исчезнувшей, а по факту кражи в Отделе полиции № 9 Управления МВД России по Уфе возбуждено уголовное по п. „б“ ч.4 ст. 158 УК РФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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