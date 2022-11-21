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Продавец ювелирного магазина в Уфе обчистила прилавки и "ушла в закат" с драгоценностями на 14 миллионов рублей

Продавец ювелирного магазина в Уфе обчистила прилавки и "ушла в закат" с драгоценностями на 14 миллионов рублей

Автор:
21 ноября 2022 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   кража   ограбление   подозреваемая   полиция   уфа   ювелирный магазин   
2816
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22-летняя девушка, похоже, решила, что работать усердно, чтобы добиться нужного уровня жизни - слишком скучно и долго. И пошла ва-банк.

В Уфе сотрудница ювелирного салона, расположенного в ТРЦ "Мега", подозревается в похищении драгоценностей, среди которых ювелирные украшения из золота и бриллиантов на весьма кругленькую сумму.


Последний раз девушку видели 19 ноября. Она, как старший продавец, отпустила свою младшую коллегу пораньше, а когда осталась одна, сложила дорогостоящие украшения в коробки, закрыла магазин и уехала на съемную квартиру. Там она пробыла совсем недолго и вскоре вышла из квартиры с теми же коробками, села в авто и умчалась в неизвестном направлении.


На следующий день коллеги подозреваемой пришли на работу и обнаружили опустевшие витрины. Старшего продавца не было, на телефонные звонки она не отвечала. Сотрудники ювелирного салона обратились в полицию - стражи порядка стали проверять всех подозреваемых, первой из которых была та самая исчезнувшая девушка. Её мать не знает, где сейчас находится дочь, её телефон отключен, на связь подозреваемая не выходит.


В пресс-службе МВД по республике Башкирия пояснили, что в настоящий момент ведется розыск исчезнувшей, а по факту кражи в Отделе полиции № 9 Управления МВД России по Уфе возбуждено уголовное по п. „б“ ч.4 ст. 158 УК РФ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкирия   кража   ограбление   подозреваемая   полиция   уфа   ювелирный магазин   
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29  комментариев
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4k
Wertos 2 часа назад
Ну 14млн. это наверное магазинная цена, продаст дай бог за 3-5 !
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22k
Inter 6 минут назад
как их теперь сбывать?? сразу и примут.. ювелирка ворованная-оч специфичное предприятие..
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1k
Алексей 12 минут назад
Беги, Лола, беги
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9k
Shtoppi 16 минут назад
Наверное лубымый мужчына папрасыл дэнги, а так как своих нет, она свою же точку с цацками и обнесла.
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1k
Eric Cartman 19 минут назад
Очередная тупорылая идиотка, засравшая свое будущее. Хрен она что с этим металлоломом сделает, а вот срок получит гарантированно.
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1k
Aleks 22 минуты назад
Дура однозначно, сорока. Барыге в лучшем случае сдаст за треть цены, Фамилия , фото, номер машины все известно. Где живет мать тоже известно. Недолго будет бегать, другое дело если б 14 лимонов в евро были, а в рублях не стоит оно того.
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2k
Нюся Полчаса назад
А почему глаза замазаны?Страна должна знать своих "героев" в лицо.Конечно всё это застраховано, но чтобы без охранника магазин закрывать...странно.
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604
kolobok263 Полчаса назад
Судя по морде, она интеллектом не блещет. Наверняка есть хахаль с продвинутыми мозгами гопника, он и надоумил. Если не дурак, девочку уже не найдут. Даже если спихнуть за полцены, в чем сомневаюсь, стоила ли овчинка выделки?
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592
Nik Nik 36 минут назад
Без мозгов и на должности старшего продавца.... Чудны твои дела Господи...)
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41k
Aleksandr 37 минут назад
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8k
Фомич 46 минут назад
Если сама все придумала и сделала, то скоро вернет сколько может и присядет. Если "друг" уговорил, то шансов выжить 50:50.
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14k
hunter 49 минут назад
беги,крошка,беги
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7k
ГГалка Час назад
варианта вижу два: 1. дура насмотрелась фильмов, что так можно 2. какой-то подстрекатель/соучастник ей дуре внушил, что так можно. а, ещё ..третий вариант - это мы дураки, а она знает что делает)
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392
Чешира ГГалка Полчаса назад
Ну, еще есть вариант, что чем-то припугнули и заставили, при этом, как обычно: "обратишься в полицию - убьем..."
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813
Гера Час назад
Если мадам в розыске, то зачем Гульчитай личико скрывает?
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703
vadimbar Час назад
Сама бы не решилась, думаю, ёббырь подсказал и помогает.
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6k
Алексей Час назад
А чего ей лицо-то заблюрили, если сами пишете что 22 годика уже стукнуло?) Впрочем все равно скоро наверняка найдется, с историей о том как ее "мужыг" всадил все в очередной одиныксбэт и она добрая душа его спасала.
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3k
lekha-fil Час назад
На фик мордочку заквадратил? На других сайтах есть фото нормальное.
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7
ivkondr lekha-fil 8 минут назад
Заблюреная не такая страшная.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Скорее всего, - пешка. Кто-то управлял.
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8k
Ден 2 часа назад
И куда она с ними поедет, в Казахстан? Эту еб,ана,шку поймают в течении трёх дней. Сейчас камер на каждом углу.
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1k
Шурман 2 часа назад
Классное фото . Ее как по сиськам определять или по рту ? за 14 Лямов думаю не она сосать будет а у нее . Отличное фото .
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