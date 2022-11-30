Экс-футболист "Спартака" задержан за контрабанду наркотиков на 10 миллионов евро

Душан Петкович был задержан полицией Нидерландов в аэропорту Амстердама. Спортсмена подозревают в попытке перевоза из Латинской Америки 115 килограммов кокаина.
Экс-игрока московского футбольного клуба «Спартак» Душана Петковича подозревают в контрабанде наркотиков. Полиция Нидерландов считает, что футболист состоял в банде, которая занималась транзитом запрещенных веществ из Южной Америки в порт Роттердама. В результате операции, организованной спецслужбами нескольких стран (Сербии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга), у Петковича изъяли 115 килограммов кокаина на сумму около 10 миллионов долларов.
Группировка действовала продуманно и слаженно, прикрываясь перепродажей бетонных плит. По версии полиции, банда закупала стройматериалы у компании в Люксембурге, после чего заменяла их плитами из бельгийского города Арлон, где были спрятаны пакеты с кокаином. В ходе операции было обнаружено 22 бетонные плиты, каждая из которых содержала по три упаковки наркотика весом по 1120 г.
Душан Петкович в составе "Спартака" провёл в 2004 году 12 матчей. С 2006 по 2007 г. футболист также играл в подмосковном «Сатурне» (10 матчей).
Кроме российских клубов, спортсмен играл за родной ОФК, испанские «Мальорку» и «Эсиху», японскцю «Иокогами», немецкие «Вольфсбург» и «Нюрнберг». Был участником сборных Сербии и Черногории (до этого — Югославии). Несколько месяцев назад Петковича назначили спортивным директором ОФК Белград.
С футболистом по делу о контрабанде наркотиков задержали еще семерых пособников. Похоже, со спортивной карьерой Петковичу придётся распрощаться.
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