Экс-футболист "Спартака" задержан за контрабанду наркотиков на 10 миллионов евро

Экс-игрока московского футбольного клуба «Спартак» Душана Петковича подозревают в контрабанде наркотиков. Полиция Нидерландов считает, что футболист состоял в банде, которая занималась транзитом запрещенных веществ из Южной Америки в порт Роттердама. В результате операции, организованной спецслужбами нескольких стран (Сербии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга), у Петковича изъяли 115 килограммов кокаина на сумму около 10 миллионов долларов.

Группировка действовала продуманно и слаженно, прикрываясь перепродажей бетонных плит. По версии полиции, банда закупала стройматериалы у компании в Люксембурге, после чего заменяла их плитами из бельгийского города Арлон, где были спрятаны пакеты с кокаином. В ходе операции было обнаружено 22 бетонные плиты, каждая из которых содержала по три упаковки наркотика весом по 1120 г.