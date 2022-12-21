Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля

В Твиттере завирусилась кротовуха. Это настойка на мёртвом кроте, которого нужно поместить в банку вниз головой (это важно) и залить спиртом. Роспотребнадзор уже запретил пить эту настойку, но смельчаки всё же нашлись.
Пользователь твиттера Пёрфект Илюшен в обсуждении необычных алкогольны напитков упомянул кротовуху — настойку на мёртвом кроте. Юзеры стали искать информацию об этом странном пойле и нашли смельчака, который пробовал эту самую кротовуху.
Автор объясняет, что для приготовления кротовухи нужно уже мертвое животное, причем умершее не своей смертью, потому что напиток из умершего от старости крота уже не так хорош. Класть трупик в банку нужно головой вниз, чтобы с противоположного конца на дно банки не выпал осадок из всего, что на момент смерти было внутри животного. Хорошая выдержка для крота — полгода, лучше — год.
«Риски — да что угодно. Меня радует только, что Бари Алибасов пил «Крота» и вроде как остался в живых», — шутит обзорщик.
«Вот отличие православной русской кротовухи от омерзительной змеевухи. Змеевуха была реально противной, от нее тошнило, крот — поскольку это спирт, очень сухой, — он просто обжигающе дерзок», — выносит вердикт ценитель, а после наливает себе еще.
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Что именно лечит кротовуха - неизвестно. Вообще, об этом напитке очень мало информации в интернете. Блогер рассказал, как настаивать этот жуткий напиток. По его словам, кротовуху подарили ему друзья.
В шутку они изготовили для рассказчика напиток и подарили ему на день рождения. После этого банку регулярно доставали во время застолий и предлагали знакомым попробовать крота.
Кротовуха завирусилась быстро. В сети нашлись те, кто попытался изготовить свою или нашёл уже готовую. Также это слово может встретиться, например, в рассказе о съёмной квартире, пожилая хозяйка которой хранит кротовуху как лекарство «от всех болезней», но другим пить не разрешает. Этой историей поделилась Alena Chornobay в 2021 году на портале «Обычные истории из обычной жизни».
После невероятной популярности про кротовуху даже начали писать в газетах, советуя её не пробовать.
Роспотребнадзор в своём Telegram-канале тоже поспешили обезопасить россиян от это настойки. В ведомстве отметили, что кроты часто бывают заражены глистами и червями, и спирт не сможет их уничтожить.
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пил кстати настойку на змее китайскую, резкая на вкус, употребил всю бутыль 0.5 литра, но все еще жив, больше 10 лет прошло
10% от 8 000 000 000 паразитов на шарике - это предполагается 800 000 000 адекватных?!
Да с таким количеством можно было бы вполне, так то думаю что ещё пара нулей лишняя...