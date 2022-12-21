Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля

Пользователь твиттера Пёрфект Илюшен в обсуждении необычных алкогольны напитков упомянул кротовуху — настойку на мёртвом кроте. Юзеры стали искать информацию об этом странном пойле и нашли смельчака, который пробовал эту самую кротовуху.



Автор объясняет, что для приготовления кротовухи нужно уже мертвое животное, причем умершее не своей смертью, потому что напиток из умершего от старости крота уже не так хорош. Класть трупик в банку нужно головой вниз, чтобы с противоположного конца на дно банки не выпал осадок из всего, что на момент смерти было внутри животного. Хорошая выдержка для крота — полгода, лучше — год.

«Риски — да что угодно. Меня радует только, что Бари Алибасов пил «Крота» и вроде как остался в живых», — шутит обзорщик.