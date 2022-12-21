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Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля

Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля

Автор:
21 декабря 2022 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: trendy   Твиттер   Юмор   видео   интересное   кротовуха   напиток   настойка   фото   
2022
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В Твиттере завирусилась кротовуха. Это настойка на мёртвом кроте, которого нужно поместить в банку вниз головой (это важно) и залить спиртом. Роспотребнадзор уже запретил пить эту настойку, но смельчаки всё же нашлись.

Пользователь твиттера Пёрфект Илюшен в обсуждении необычных алкогольны напитков упомянул кротовуху — настойку на мёртвом кроте. Юзеры стали искать информацию об этом странном пойле и нашли смельчака, который пробовал эту самую кротовуху.


Автор объясняет, что для приготовления кротовухи нужно уже мертвое животное, причем умершее не своей смертью, потому что напиток из умершего от старости крота уже не так хорош. Класть трупик в банку нужно головой вниз, чтобы с противоположного конца на дно банки не выпал осадок из всего, что на момент смерти было внутри животного. Хорошая выдержка для крота — полгода, лучше — год.

«Риски — да что угодно. Меня радует только, что Бари Алибасов пил «Крота» и вроде как остался в живых», — шутит обзорщик.

«Вот отличие православной русской кротовухи от омерзительной змеевухи. Змеевуха была реально противной, от нее тошнило, крот — поскольку это спирт, очень сухой, — он просто обжигающе дерзок», — выносит вердикт ценитель, а после наливает себе еще.

Что именно лечит кротовуха - неизвестно. Вообще, об этом напитке очень мало информации в интернете. Блогер рассказал, как настаивать этот жуткий напиток. По его словам, кротовуху подарили ему друзья.

В шутку они изготовили для рассказчика напиток и подарили ему на день рождения. После этого банку регулярно доставали во время застолий и предлагали знакомым попробовать крота.

Кротовуха завирусилась быстро. В сети нашлись те, кто попытался изготовить свою или нашёл уже готовую. Также это слово может встретиться, например, в рассказе о съёмной квартире, пожилая хозяйка которой хранит кротовуху как лекарство «от всех болезней», но другим пить не разрешает. Этой историей поделилась Alena Chornobay в 2021 году на портале «Обычные истории из обычной жизни».

После невероятной популярности про кротовуху даже начали писать в газетах, советуя её не пробовать.

Роспотребнадзор в своём Telegram-канале тоже поспешили обезопасить россиян от это настойки. В ведомстве отметили, что кроты часто бывают заражены глистами и червями, и спирт не сможет их уничтожить.

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Метки: trendy   Твиттер   Юмор   видео   интересное   кротовуха   напиток   настойка   фото   
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23  комментария
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29k
Андрей Иванов Час назад
Я не подстрекатель, но в Кунсткамере есть куда более интересные настойки. Ещё при Петре Первом сделаны. 300 лет выдержки
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14k
banzai7 Минуту назад
У меня случается когнитивный диссонанс, когда я слышу, что подобное обсуждается всерьёз.
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1k
Andrey 8 минут назад
и тут китайцы со своими настойками на змеях и прочем, мексиканцы с червячками, и другие культуры настойки ржут в голос в сторонке
пил кстати настойку на змее китайскую, резкая на вкус, употребил всю бутыль 0.5 литра, но все еще жив, больше 10 лет прошло
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−11
Дмитрий Чеканов 9 минут назад
Дебил обыкновенный.
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1k
Вольдемар 18 минут назад
Естественный отбор эволюционирует вместе с человеком))
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5k
Компьютер DELL монитором 19 минут назад
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9k
Света 20 минут назад
В принципе даже не удивлена. Один полудурок показал, не думая что многие примут его стёб за правду и руководство к действию. Другие полудурки в школе не учились и биологию с химией в принципе не знают и не понимают что пьют. Чего удивляться? Вон когда повальные смерти от "боярышника" были, народ знал(!) что люди умирают от этой бормотухи, но продлжали покупать и пить! Это же просто харакири по русски получается. Так что тут действительно просто экзотика и новые впечатления. Ну а чё?! Народ же мочу пьёт и даже считает её целебной, да и какахи употребляет, может даже без хлеба.
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5k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
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1k
Сид 20 минут назад
Не останавливайте! Пусть пьют.
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3k
Владимир Полчаса назад
д.б.
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6k
Copycat Полчаса назад
но зачем? я понимаю мемно но нафига это делать, и ещё и потмо пить?
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24k
Егор 46 минут назад
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71
ruslan d Час назад
Это какая-то новая грань идиотизма ...
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572
Uganda Час назад
Спирт денатурирует белки. Но может высвобождать фракции других не очень полезных соединений. В конце концов этот странный цвет тоже не супер. Пить надо чистый спирт (18+)
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28k
Levyathan Час назад
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179
Хухрмухр Час назад
Если начать чистить земю от ипланов,то адекваных останется максимум 10%.
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179
Хухрмухр Игорь Полчаса назад
Ну надежда,как говорится,умирает последней.Для всего нашего мира это не так и много.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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