Нейросеть написала сценарий для хоррора "Кротовуха": монстр превращает сибиряков в кротов

Игры с нейросетями продолжаются. На этот раз всё закрутилось вокруг крутовухи, которая совсем недавно стала мемом. Сама по себе настойка жутковатая, поэтому и хоррор получился соответствующий. В центре сюжета — человек-крот, который нападает на жителей Сибири. Чтобы не поддаться чарам, местные пьют кротовуху и путешествуют между мирами.