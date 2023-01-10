Нейросеть написала сценарий для хоррора "Кротовуха": монстр превращает сибиряков в кротов

Игры с нейросетями продолжаются. На этот раз всё закрутилось вокруг крутовухи, которая совсем недавно стала мемом. Сама по себе настойка жутковатая, поэтому и хоррор получился соответствующий. В центре сюжета — человек-крот, который нападает на жителей Сибири. Чтобы не поддаться чарам, местные пьют кротовуху и путешествуют между мирами.
Нейросеть ChatGPT сгенерировала сценарий для хоррора «Кротовуха», а Midjourney – постер и первые кадры фильма. Сюжет хоррора разворачивается в «забытой богом деревне» в Сибири, куда приезжает главный герой «Кротовухи» – менеджер Евгений.
Евгений – простой менеджер среднего звена, который приезжает в богом забытую деревню к родственникам где-то в Сибири. Приятель главного героя знакомит его с необычным напитком кротовухой. Кротовуха – алкогольный напиток, настоянный на мёртвом кроте. По словам друга, настойка по вкусу и запаху напоминает спирт с прелой землёй после дождя в лиственном лесу.
Очень атомосферно, не правда ли?
Евгений с другом отправляется на охоту, где встречают Человека-крота. Нейросеть изобразила персонажа с длинными ворсистыми лапами и в кожаной маске с прорезями.
После ночёвки приятелей в заброшенном доме во время охоты, где им до рассвета мерещились кошмары, следом за ними увязывается жуткое существо – наполовину крот, наполовину человек. Герои отбиваются от него и, обогнув болото, добираются до машины.
Человек-крот не просто монстр. Он обращает жителей деревни в таких же существ, и чтобы избежать проклятия, нужно пить ту самую кротовуху.
За время охоты все жители деревни становятся кротами, и эпидемия мутации распространяется всё дальше. По давней договорённости монстры не трогают местных жителей, если те соблюдают определённые правила и пьют кротовуху.
Позже появляется ещё одно действующее лицо — Елена-биолог. Она пытается раскрыть тайну Человека-крота и спасти жителей деревни. В конце фильма оказывается, что в Сибири существует другое измерение, которое позволяет путешествовать между вселенными, выпивая настойку из крота.
Инцидентом заинтересовался НИИ «Хтонь». Институт послал в Сибирь Елену, учёного-биолога. Выясняется, что в Сибири существует особое «карманное» измерение, отдельное от всего мира, и кротовуха – единственный способ ментальных путешествий из нашей вселенной и обратно.
Надо сказать, что хоррор получился и правда очень жуткий. Ну что ж, какая кротовуха, такой и сюжет!
Если вы ещё не знаете, что такое кротовуха, то переходите в этот пост. Кротовуха завирусилась в Твиттере.
Это настойка на мёртвом кроте, которого нужно поместить в банку вниз головой (это важно) и залить спиртом. Роспотребнадзор уже запретил пить эту настойку, но смельчаки всё же нашлись.
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