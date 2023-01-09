Во время прилива на реке Цяньтан блогер попытался сломать пальму и пожалел об этом

Китайская река Цяньтан (Qiantang) знаменита по всему миру из-за своих приливов. Каждый год поток воды огибая небольшие островки, движется против течения реки, завораживая взгляды наблюдателей. Блогер решил встретить прилив и сам себе подложил свинью.
Китайский блогер приехал к реке Цяньтан, чтобы снять эффектный ролик, где он встречает волну. Перед этим он демонстрировал силу, отрабатывая удары на пальме, которая случайно оказалась рядом. Пальма и так была хиленькая, но после ударов мужчины совсем покосилась. Когда пришла волна, блогер схватился за пальму, но та была сражена стихией вместе с ним.
Прилив на реке Цяньтан (Qiantang) в восточном Китае — местная достопримечательность. Каждый год туристы посещают город Яньгуань, чтобы увидеть мини-цунами.
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Залив Ханчжоу, в который впадает река Цяньтан, находится более чем в 100 км от ее устья, но сужается до 20 км там, где встречается с Цяньтан. По мере того как высокие приливы входят в залив, они направляются к устью реки, порождая массивные приливы и исключительно сильные приливные волны.
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Экология или какие-то особенности ландшафта? Типа там илистое дно, почва, которая легко смывается во время паводков?