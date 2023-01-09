Во время прилива на реке Цяньтан блогер попытался сломать пальму и пожалел об этом

Китайский блогер приехал к реке Цяньтан, чтобы снять эффектный ролик, где он встречает волну. Перед этим он демонстрировал силу, отрабатывая удары на пальме, которая случайно оказалась рядом. Пальма и так была хиленькая, но после ударов мужчины совсем покосилась. Когда пришла волна, блогер схватился за пальму, но та была сражена стихией вместе с ним.