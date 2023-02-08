"Я её смываю, а она возвращается!": В Барнауле крыса регулярно посещает мужчину через унитаз

Смех, да и только

В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту

Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля

С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта

Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и...

В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский