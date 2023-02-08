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"Я её смываю, а она возвращается!": В Барнауле крыса регулярно посещает мужчину через унитаз

"Я её смываю, а она возвращается!": В Барнауле крыса регулярно посещает мужчину через унитаз

Автор:
08 февраля 2023 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   барнаул   видео   гости   интересное   крыса   фото   
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Житель седьмого этажа многоэтажки в Барнауле страдает от необычного и нежданного гостя. Крыса регулярно вылазит их унитаза и пытается познакомиться с мужчиной. Он её пытается смыть обратно в водопровод, но она возвращается.

Житель Барнаула жалуется на непрошенного гостя, который проникает к нему через канализацию. Чуть ли не каждый день из унитаза торчит любопытная мордочка крысы, которая пытается забраться в квартиру.

Автор видео рассказывает, что пытается избавиться от грызуна всеми возможными способами. Он смывает крысу с помощью тазика, кладёт на крышку унитаза кирпич, а перед тем, как сходить в туалет тщательно проверяет содержимое. Несмотря на все меры, крыса никуда не уходит и всё равно его навещает.

Пользователи сети уже даже пожалели крысу и предложили мужичине её поймать и просто выпустить на улицу.

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Метки: Россия   Юмор   барнаул   видео   гости   интересное   крыса   фото   
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21  комментарий
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2k
· · Час назад
Крысы в мазохизме не замечены .
Это её единственный выход, поэтому, несмотря на все уловки мужика, она и пытается выбраться только через его унитаз .
Перчатки толстые надел - вытащил её - и забыл об этом неудобстве .
Делов-то на 5 копеек . А он ролики снимает, в социальных сетях шум поднял ... .
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4k
Chev Chelios 6 минут назад
Палкой прижал бы какой-нибудь до характерного хруста и все.
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7k
Copycat 8 минут назад
байку мне рассказывали как то:
было два ресторана в одном здании, конкурировали, и как то раз в одном из них решили крыс потравить. Вызвали отравителей те все рассыпали\распрыскали, крысы начали щемиться кто куда, их от той отравы перед смертью не хило так кумарило.

И вот во втором ресторане шеф повар пошел в туалет для персонала, только начал нужу справлять, а тут из унитаза крысы раскумаренные полезли
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43k
Aleksandr 9 минут назад
Петарду в унитаз помощнее и крышку закрыть...
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16k
Сергей 10 минут назад
"Я её смываю, а она возвращается!": В Барнауле крыса регулярно посещает мужчину через унитазПосмотреть
"Я её смываю, а она возвращается!": В Барнауле крыса регулярно посещает мужчину через унитаз
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1k
Duke_kir 15 минут назад
настоящая любовь
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949
Graboid 38 минут назад
когда учился, в общаге (1 этаж), крыса вылезала из шкафа с трубами, позади унитаза .. на горшок садились задом на перед .. с острогой в руках .. вот такое сафари ..
как то, на пол положили лист железа, полили рассолом, на него кусок доски, к которому гвоздем прибили кусочек сала .. железо и гвоздь проводами подключили к розетке .. крыса пришла понюхала, погрызла .. задела гвоздь .. ее шибануло - лапки к верху .. добежать 3 метра не успели, крыса очухалась и к себе в шкаф
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708
Kra 46 минут назад
жесть!
Хорошо, что не змея, как давеча в посте про Австралию ))
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29k
Aqueronte Час назад
Средство от засоров, самое дешевое, на ночь сыпануть и всего до делов. Щёлочь крутая тема
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Если бы не видео, я бы подумал что мужик рассказывает про белочку
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Смывать в водопровод это сильно! Я так не умею и по темноте своей до сих пор пользуюсь канализацией.
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1k
Alex Час назад
Понравился )
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30k
Андрей Иванов Час назад
Хлорки полведра пусть засыплет и смоет. Если не сдохнет, то уйдёт. Делов то
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5k
A 2 часа назад
Похоже она решила, что это весело))
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96k
parallax 2 часа назад
Можно угостить кипятком, но боюсь лопнет унитаз.
На худой конец можно плеснуть аккумуляторной кислоты.
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3k
Денис 2 часа назад
Заливал бы несколько раз подряд средством для чистки. Чтобы не повадно было.
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3
ЛогинПароль 2 часа назад
Угостил бы ее вкусняшкой,и все дела.
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3
ЛогинПароль parallax 49 минут назад
Их потом надресировать можно,чтоб купюры домой таскали.
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8k
Ysik 2 часа назад
Охота за орехами началась.
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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