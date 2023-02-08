"Я её смываю, а она возвращается!": В Барнауле крыса регулярно посещает мужчину через унитаз

Житель седьмого этажа многоэтажки в Барнауле страдает от необычного и нежданного гостя. Крыса регулярно вылазит их унитаза и пытается познакомиться с мужчиной. Он её пытается смыть обратно в водопровод, но она возвращается.
Житель Барнаула жалуется на непрошенного гостя, который проникает к нему через канализацию. Чуть ли не каждый день из унитаза торчит любопытная мордочка крысы, которая пытается забраться в квартиру.
Автор видео рассказывает, что пытается избавиться от грызуна всеми возможными способами. Он смывает крысу с помощью тазика, кладёт на крышку унитаза кирпич, а перед тем, как сходить в туалет тщательно проверяет содержимое. Несмотря на все меры, крыса никуда не уходит и всё равно его навещает.
Пользователи сети уже даже пожалели крысу и предложили мужичине её поймать и просто выпустить на улицу.
Источник:
- Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля
- В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке
- С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта
- В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту
- В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский
Это её единственный выход, поэтому, несмотря на все уловки мужика, она и пытается выбраться только через его унитаз .
Перчатки толстые надел - вытащил её - и забыл об этом неудобстве .
Делов-то на 5 копеек . А он ролики снимает, в социальных сетях шум поднял ... .
было два ресторана в одном здании, конкурировали, и как то раз в одном из них решили крыс потравить. Вызвали отравителей те все рассыпали\распрыскали, крысы начали щемиться кто куда, их от той отравы перед смертью не хило так кумарило.
И вот во втором ресторане шеф повар пошел в туалет для персонала, только начал нужу справлять, а тут из унитаза крысы раскумаренные полезли
как то, на пол положили лист железа, полили рассолом, на него кусок доски, к которому гвоздем прибили кусочек сала .. железо и гвоздь проводами подключили к розетке .. крыса пришла понюхала, погрызла .. задела гвоздь .. ее шибануло - лапки к верху .. добежать 3 метра не успели, крыса очухалась и к себе в шкаф
Хорошо, что не змея, как давеча в посте про Австралию ))
На худой конец можно плеснуть аккумуляторной кислоты.