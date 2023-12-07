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Животные и еда: TikTok показал самые популярные ролики 2023 года

Животные и еда: TikTok показал самые популярные ролики 2023 года

Автор:
07 декабря 2023 18:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: trendy   Видео   Итоги года   Популярность   интересное   тикток   фото   
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Как оказалось, пользователи с большим удовольствием смотрят ролики про животных, еду, перевоплощения и разные шуточки.

Платформа TikTok подвела итоги года и показала пользователям самые просматриваемые ролики 2023 года. На первом месте бордер-колли из Шотландии по имени Кейт. Она просто виртуозно пасёт овец на фоне красивейших гор. Ролик набрал 12,3 миллиона лайков и 111 миллионов просмотров.

На втором месте рецепт приготовления сосисок в кляре. Как ни странно, но такой лёгкий рецепт набрал 7,5 миллиона просмотров.

На третьем месте ролик с капибарой, на которую накладывают мандарины. Забавно, но в ролике используется русскоязычный трек исполнителя Сто-Личный Она-Нас про капибару.

На четвёртом месте умелец, который сделал для лягушки целый дворец своими руками. Лягушки оказались очень довольными и пригласили друзей.

На пятом месте смешной ролик про птиц. Парень рассказывает, как устал вставать по утрам и слышать крики пернатых.

В Америке самым популярным Тиктоком стал ролик темнокожей девушки, которая наносит макияж. Пользователей привлёк её необычно тёмный цвет кожи.

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Метки: trendy   Видео   Итоги года   Популярность   интересное   тикток   фото   
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8  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
И ни одного образовательного ролика
Что характерно
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9k
alex9845 Полчаса назад
Смысл той тёмной девушке наносить макияж если вечером будут видны только зубы?
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17k
Majul Час назад
покемонка, тик-ток, почему я не удивлен. Вот оно, современное поколение, ни капли полезного в видео, один бред, и это самое популярное. Позорище
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342078



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