Животные и еда: TikTok показал самые популярные ролики 2023 года

Как оказалось, пользователи с большим удовольствием смотрят ролики про животных, еду, перевоплощения и разные шуточки.
Платформа TikTok подвела итоги года и показала пользователям самые просматриваемые ролики 2023 года. На первом месте бордер-колли из Шотландии по имени Кейт. Она просто виртуозно пасёт овец на фоне красивейших гор. Ролик набрал 12,3 миллиона лайков и 111 миллионов просмотров.
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На втором месте рецепт приготовления сосисок в кляре. Как ни странно, но такой лёгкий рецепт набрал 7,5 миллиона просмотров.
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На третьем месте ролик с капибарой, на которую накладывают мандарины. Забавно, но в ролике используется русскоязычный трек исполнителя Сто-Личный Она-Нас про капибару.
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На четвёртом месте умелец, который сделал для лягушки целый дворец своими руками. Лягушки оказались очень довольными и пригласили друзей.
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На пятом месте смешной ролик про птиц. Парень рассказывает, как устал вставать по утрам и слышать крики пернатых.
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В Америке самым популярным Тиктоком стал ролик темнокожей девушки, которая наносит макияж. Пользователей привлёк её необычно тёмный цвет кожи.
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Что характерно
а у тебя на магнитофоне была записана хоть одна образовательная передача?
или только импортные наркоманы и отечественные алкаши?
Если Вы не видите ничего кроме имбецильного тик-тока в плане "познания" мира, мне Вас искренне жаль.
я спрашиваю, что ты
себе
сам
переписал.
(ничего)
А на счет тыканья. Это интернет. Тут и послать могут.
Особенно самовлюбленного никнейма. Ни чем не отличающегося от современного поколения.
Сам покупал на карманные деньги. И сам записывал позже, сам ходил на лекции в мед, и записывал на диктофон.
По себе не судите. Если Вы выросли быдлом, необразованным, ничем не интересующимся быдлом, то далеко не все такие как Вы.