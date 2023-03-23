В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять

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В США снайпер должен был следить за порядков во время парада, но зазевался и уронил винтовку прямо на головы прохожих. Увидев, что с неба падают винтовки, люди очень удивились.
В Америке во время дня Святого Патрика за порядком на улицах следят снайперы. Один из них настолько расслабился на своём рабочем месте, что нечаянно уронил винтовку прямо на людей, которых должен был охранять. Люди, увидев, что с неба валятся винтовки, испугались.
После падения оружия снайпер ещё минуту обречённо смотрел на него, а потом только не спеша спустился.
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В следующий раз ему винтовку на резинку привязать, как варежки в детстве