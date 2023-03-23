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В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять

В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять

Автор:
23 марта 2023 13:52
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Снайпер   Юмор   америка   видео   винтовка   интересное   фото   
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В США снайпер должен был следить за порядков во время парада, но зазевался и уронил винтовку прямо на головы прохожих. Увидев, что с неба падают винтовки, люди очень удивились.

В Америке во время дня Святого Патрика за порядком на улицах следят снайперы. Один из них настолько расслабился на своём рабочем месте, что нечаянно уронил винтовку прямо на людей, которых должен был охранять. Люди, увидев, что с неба валятся винтовки, испугались.

После падения оружия снайпер ещё минуту обречённо смотрел на него, а потом только не спеша спустился.

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Метки: США   Снайпер   Юмор   америка   видео   винтовка   интересное   фото   
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4  комментария
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3k
MPEG-8 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
Александр 18 минут назад
Такой фигнёй и убить можно, если по башке стукнет.
В следующий раз ему винтовку на резинку привязать, как варежки в детстве
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554
Feto13 37 минут назад
Когда первый день на новой работе)))
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2k
Lexx 51 минуту назад
И что он там такого увидел?
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