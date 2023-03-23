В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять

В Америке во время дня Святого Патрика за порядком на улицах следят снайперы. Один из них настолько расслабился на своём рабочем месте, что нечаянно уронил винтовку прямо на людей, которых должен был охранять. Люди, увидев, что с неба валятся винтовки, испугались.