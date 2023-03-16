Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть

В следующем ролике менеджер целенаправленно провоцирует человека на то, чтобы он оценил, нравится ли ему собеседование или нет. Может быть, в специфике этой строительной компании как раз таки стрессоустойчивость — главное требование, но в других случаях какое отношение эта провокация имеет непосредственно к обязанностям?