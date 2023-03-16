Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть

Каждый, кто искал работу, сталкивался с эйчарами. Эти люди занимаются подбором персонала. Тиктокерша-эйчар ведёт канал, где выкладывает видео с собеседований. Надо сказать, что это самый токсичный менеджер по персоналу!
Женщина ведёт собеседования и записывает их на видео. В поиске идеального работника менеджер обращает внимание практически на всё: внешний вид, стиль написания резюме, а ещё сама провоцирует соискателей на должность.
На этом ролике женщина обратила внимание на резюме человека и на тот факт, что он не смотрел сайт
В следующем ролике менеджер целенаправленно провоцирует человека на то, чтобы он оценил, нравится ли ему собеседование или нет. Может быть, в специфике этой строительной компании как раз таки стрессоустойчивость — главное требование, но в других случаях какое отношение эта провокация имеет непосредственно к обязанностям?
Последний ролик вызвал шквал возмущений в сети. Суть: девушка пришла на собеседование в велосипедках. Менеджер указала ей на это и минуту отчитывала её. Опять проверка на стрессоустойчивость?
Если говорить по делу, то можно сделать вывод, что устроиться работать в эту компанию не так просто. Зато если вас взяли, можете быть уверены — вы идеальный сотрудник по всем параметрам!
Источник:
- «Он старше, чем сама страна»: в Торонто мужчину обвинили в хранении старого револьвера
- Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт извинения перед Россией
- "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки
- 20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас
- Сын Олега Кожемяко предложил блогерам, тиктокерам и инстадивам работу на ферме
все кто туда принимаются на работу - покорные сотрудники
Можно набрать 10 дебилов, которые еле будут тянуть лямку.
Или взять одного строптивого и спорящего, но без проблем делающего работу этих десяти.
Ну или "мелкого начальника".
вам эксперт по вашему ссаному сайту нужен или работник?
очень мерзкая , непрофессиональная жаба!
надеюсь её руководство увидит этот писец
Зато есть статья 64 ТК РФ, которая запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Тоесть, если необходимая квалификация имеется, но отказали из-за велосипедок или из-за того, что не читал сайт, то это запросто оспаривается в суде.
Подставят, подведут под статью...
Все современные собеседования, похожи на допрос, где родился, где учился, когда последний раз какал, какая пенсия у родителей, где родители работали, кто был вашим прадедушкой и т. д.
p. s. Все, кто лезет в мою личную жизнь, посылаются нах@й.