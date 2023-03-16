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Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть

Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть

Автор:
16 марта 2023 13:49
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   Юмор   блогер   видео   интересное   работа   фото   эйчар   
3982
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Каждый, кто искал работу, сталкивался с эйчарами. Эти люди занимаются подбором персонала. Тиктокерша-эйчар ведёт канал, где выкладывает видео с собеседований. Надо сказать, что это самый токсичный менеджер по персоналу!

Женщина ведёт собеседования и записывает их на видео. В поиске идеального работника менеджер обращает внимание практически на всё: внешний вид, стиль написания резюме, а ещё сама провоцирует соискателей на должность.

В следующем ролике менеджер целенаправленно провоцирует человека на то, чтобы он оценил, нравится ли ему собеседование или нет. Может быть, в специфике этой строительной компании как раз таки стрессоустойчивость — главное требование, но в других случаях какое отношение эта провокация имеет непосредственно к обязанностям?

Последний ролик вызвал шквал возмущений в сети. Суть: девушка пришла на собеседование в велосипедках. Менеджер указала ей на это и минуту отчитывала её. Опять проверка на стрессоустойчивость?

Если говорить по делу, то можно сделать вывод, что устроиться работать в эту компанию не так просто. Зато если вас взяли, можете быть уверены — вы идеальный сотрудник по всем параметрам!

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Метки: Твиттер   Юмор   блогер   видео   интересное   работа   фото   эйчар   
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73  комментария
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432
ruslan d 2 часа назад
Ну вот из-за таких бестолочей , компании лишаются хороших сотрудников ...
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2k
Василий Афиногенов 14 минут назад
#ядушнила
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5k
Terminator 22 минуты назад
это такой фильтр
все кто туда принимаются на работу - покорные сотрудники
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2k
aleks Полчаса назад
Я просто оставлю тут это фото
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631
mishka79 Полчаса назад
совершенно адекватная тётка, по-моему, мягким голосом, спокойно разговаривает, а тех, кто спорит при устройстве на работу надо сразу отсеивать
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824
Nik Nik 37 минут назад
Ну, все эти её понты, до первого соискателя с неуравновешенной психикой. А после прочтем в сводках, что какой то псих размазал по стенке сотрудницу офиса. ( тем более, что у многих началось весеннее обострение....))).
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2k
Walther 38 минут назад
Перефразируя знаменитую фразу скажу: "Как только я слышу словосочетание HR-менеджер, моя рука непроизвольно тянется к пистолету". Абсолютно ненужная прослойка работников, мешающая работать компании вне зависимости от направления деятельности и не дающая трудоустроиться реально нормальным спецам. По факту - молодые, пустоголовые телки только что окончившие учебное заведение (и хорошо если окончившие), из опыта у которых кроме ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО "Синдрома вахтера" ни хрена больше не наблюдается. При этом, они стопроцентно уверены, что имеют право решать (!!!) кто подходит компании, вне зависимости от того на какую должность идет потенциальный соискатель. Пообщавшись с этими существами, складывается впечатление, что они ищут кого угодно (себе собеседника, потенциального полового партнера, тупо пытаются убить время и т.д. и т.п.), но точно не работника в организацию.
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256
Maxim Russo 39 минут назад
Она потому такая борзая, что сама получила свою должность за определённые услуги, оказываемые регулярно своему руководству... Отсасывает, вот ничего и не боится... "Мне так кажется!"
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447
Вася Васильев 46 минут назад
Сидит с таким видом будто только что обосралась на стул и виноват в этом соискатель. Вообще подобным паскудам не место в HR просто по определению. Но слабоумным родственникам руководства надо же где-то "работать"
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43k
turyst 46 минут назад
Это называется "синдром вахтёра".
Ну или "мелкого начальника".
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949
SmartCat101 46 минут назад
это типичный комплекс вахтера - каждая пипетка мечтает стать клизмой!
вам эксперт по вашему ссаному сайту нужен или работник?
очень мерзкая , непрофессиональная жаба!
надеюсь её руководство увидит этот писец
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9k
Dabus 47 минут назад
На мой взгляд, эта женщина всё делает правильно. А учитывая что в HR часто сидят люди закончившие медфак по "клинической психологии", то все эти "стресс-тесты" они обычно проводят не просто так, а конкретно и со знанием дела
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6k
perekrestok 48 минут назад
Ключевых сотрудников набирают в обход таких собеседователей. А тех кто идет на должности которые может занять любой с улицы такие бабы нужны.
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4k
Timur 48 минут назад
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5k
vasilykopkov 48 минут назад
Не люблю это слово, но в данном случае: душнила !!!
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48k
Элек Мек 52 минуты назад
Довыёживается.Пойдет домой и упадёт сосулька на голову.
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6k
sedoisever 54 минуты назад
Меня всегда поражают эти собеседования, которые не предусмотрены никакой статьёй ТК.
Зато есть статья 64 ТК РФ, которая запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Тоесть, если необходимая квалификация имеется, но отказали из-за велосипедок или из-за того, что не читал сайт, то это запросто оспаривается в суде.
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13k
Kostick 55 минут назад
я думаю там было достаточно роликов, где эту жабу отправляли в пешее эротическое. всегда удивлялся конторам, где содержат этих дармоедов.
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5k
Психологическая поддержка 57 минут назад
Я бы вообще с порога на*уцй развернул пи*ду в велосипедках, дома пусть так ходит
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5k
Психологическая поддержка 58 минут назад
Посмотрел 2 последних ролика, помоему вполне адекватный HR
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Все собеседования, пустая трата времени, если компании нужны сотрудники, то компания набирает сотрудников. Есть испытательный срок, если сотрудник не подходит, то с ним прощаются, если сотрудник что то украл, то есть уголовный кодекс.
Все современные собеседования, похожи на допрос, где родился, где учился, когда последний раз какал, какая пенсия у родителей, где родители работали, кто был вашим прадедушкой и т. д.
p. s. Все, кто лезет в мою личную жизнь, посылаются нах@й.
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