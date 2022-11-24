Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт извинения перед Россией

Краснодарский магазин обогревателей пообещал подарить любой обогреватель европейцам, которые принесут свои извинения перед Россией. У компании даже есть текст извинений. В нём европеец должен принести извинения и признать, что европейская политика "глупая и недальновидная".
На своей странице в ВК магазин опубликовал видеообращение к европейцам с английскими субтитрами.
"Не важно из какой вы страны, Италия, Германия, Франция или Бельгия, акция будет работать для граждан всех стран Евросоюза.
На официальном сайте NIKATEN вы можете выбрать любую модель обогревателя, которая вам понравилась и прислать нам на почту ее артикул вместе с вашим именем, фамилией и почтовым адресом вашей страны проживания. Единственное, что нужно будет добавить к письму – ссылку на свои социальные сети, в которых вы разместите видеозапись с извинениями перед Россией", - говорится в сообщении.
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Также к посту приложен текст обращения, которое нужно выложить в социальные сети.
Переводим. Сверху текст:
Если вы открыли этот документ, то вы на правильном пути! И ты не замерзнешь этой зимой.Мы понимаем, что не все европейцы ненавидят Россию, поэтому мы хотим вам помочь. Скорее загружайте свои видео с извинениями в свои социальные сети, и совершенно новый обогреватель «Nikaten» будет у вас в кармане!
Пример того, что нужно сказать на камеру:
1. Меня зовут ... (имя/фамилия) Я из ... (страны)
2. Я хочу попросить прощения за русофобию и ужасное обращение с русскими в Европе!
3. Мне стыдно видеть, как руководство Европейского союза относится к России и русскому народу!
Это просто недопустимо!
4. Я приношу извинения всему российскому народу за действия Европейского союза и хочу сказать, что мы не враги России, просто у нас глупая и недальновидная политика!
5. Мне очень жаль, что мне приходится мерзнуть этой зимой, и я надеюсь, что мои извинения будут услышаны в России, пожалуйста, простите нас и пришлите мне обогреватель «Никатен»!
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АНТИФИШКИ
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Тонкий троллинг, очень тонкий...
Гейропейцы на халяву падки.
Да и не нужны тут никому эти обогреватели, нет никаких проблем с отоплением. Эти проблемы с ценами на электроэнергию в Европах раздуты на первом канале. Ну да, подорожало, теперь в месяц вместо 30 евро платим 50, и что? Это же вообще ни о чем.
Тоже самое с русофобией - за 9 месяцев войны была пара случаев с неадекватами, но системной политики против русских нет. Из России конечно виднее))
так что мне очень слабо верится в сказки про мерзнущих европейцев...
Хотя, наверное, им запретили такое ввозить.. санкции же
Хорошая шутка, им надо было буржуйку предлагать и дров запас, тогда бы пол Европы сразу извинилось бы..ю
Есть НО! и заключается в том, что политики имеют с этого не хилый навар. А пока им дают бабки, они так и будут тяфкать в сторону на кого укажет рука дающего. В данный момент, америкосы!