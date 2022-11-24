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Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт извинения перед Россией

Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт извинения перед Россией

Автор:
24 ноября 2022 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   европейцы   евросоюз   зима близко   интересное   обогреватель   фото   
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Краснодарский магазин обогревателей пообещал подарить любой обогреватель европейцам, которые принесут свои извинения перед Россией. У компании даже есть текст извинений. В нём европеец должен принести извинения и признать, что европейская политика "глупая и недальновидная".

На своей странице в ВК магазин опубликовал видеообращение к европейцам с английскими субтитрами.

"Не важно из какой вы страны, Италия, Германия, Франция или Бельгия, акция будет работать для граждан всех стран Евросоюза.
На официальном сайте NIKATEN вы можете выбрать любую модель обогревателя, которая вам понравилась и прислать нам на почту ее артикул вместе с вашим именем, фамилией и почтовым адресом вашей страны проживания. Единственное, что нужно будет добавить к письму – ссылку на свои социальные сети, в которых вы разместите видеозапись с извинениями перед Россией", - говорится в сообщении.

Также к посту приложен текст обращения, которое нужно выложить в социальные сети.

Переводим. Сверху текст:


Если вы открыли этот документ, то вы на правильном пути! И ты не замерзнешь этой зимой.Мы понимаем, что не все европейцы ненавидят Россию, поэтому мы хотим вам помочь. Скорее загружайте свои видео с извинениями в свои социальные сети, и совершенно новый обогреватель «Nikaten» будет у вас в кармане!


Пример того, что нужно сказать на камеру:

1. Меня зовут ... (имя/фамилия) Я из ... (страны)

2. Я хочу попросить прощения за русофобию и ужасное обращение с русскими в Европе!

3. Мне стыдно видеть, как руководство Европейского союза относится к России и русскому народу!

Это просто недопустимо!

4. Я приношу извинения всему российскому народу за действия Европейского союза и хочу сказать, что мы не враги России, просто у нас глупая и недальновидная политика!

5. Мне очень жаль, что мне приходится мерзнуть этой зимой, и я надеюсь, что мои извинения будут услышаны в России, пожалуйста, простите нас и пришлите мне обогреватель «Никатен»!

Источник:

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Метки: Юмор   видео   европейцы   евросоюз   зима близко   интересное   обогреватель   фото   
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27  комментариев
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14k
dimitr Час назад
Электрический обогреватель для европейцев?
Тонкий троллинг, очень тонкий...
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3k
vasilykopkov Минуту назад
Думаю, столько обогревателей во всей России не найдется...
Гейропейцы на халяву падки.
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1k
ChePaev 14 минут назад
что, подмерзает пердак, спильнота гейропейская? Держи тебе на память, может хоть это согреет, это температура которая сейчас в наших домах в России.)))) Фото сделано несколько минут назад.

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2
Nogard 16 минут назад
Живу в Европе 18 лет. Не пойму за что европейцы должны извиняться.
Да и не нужны тут никому эти обогреватели, нет никаких проблем с отоплением. Эти проблемы с ценами на электроэнергию в Европах раздуты на первом канале. Ну да, подорожало, теперь в месяц вместо 30 евро платим 50, и что? Это же вообще ни о чем.
Тоже самое с русофобией - за 9 месяцев войны была пара случаев с неадекватами, но системной политики против русских нет. Из России конечно виднее))
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45k
Прискорбный Скиталец 23 минуты назад
отправим почтой России? стоимость пересылки оплачивается отдельно))
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15k
kotovski 23 минуты назад
на днях вернулся из будапешта , на улице +5/8 , в квартире(снимал студию) топят , причем через чур , пришлось хозяйку просить как то уменьшить температуру , на что бык получен ответ - обогрев централизованный и сделать ничего нельзя.
так что мне очень слабо верится в сказки про мерзнущих европейцев...
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32k
russger Полчаса назад
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−6
boxmail.life Полчаса назад
вы мразь залупутинская скоро выть будете с пустым голодранным бюджетом многие десятилетия даже после того как сдохнет фюра ...
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−6
boxmail.life Полчаса назад
в мамину пиз ду фюре пут лерцу пусть их вставят ...
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Ну я был бы по осторожнее... При -10 можно и обанкротиться...
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12k
Graf_Dracula Полчаса назад
при такой цене в Европе на электричество? Ой немогу, дебилская акция, они бы ещё газовую плиту пообещали
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11k
.Атеист. 42 минуты назад
А можно замутить акцию с баллончиками газа)) ну эти которые, для газовых горелок/мини плит..
Хотя, наверное, им запретили такое ввозить.. санкции же
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876
kehlalex 45 минут назад
эклектический нагреватель в Европу, где киловатт уже по 50 центов

Хорошая шутка, им надо было буржуйку предлагать и дров запас, тогда бы пол Европы сразу извинилось бы..ю
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35k
Седой 49 минут назад
Я как Михалыч, тоже уже что надо купил, также скажу что правители действуют в разрез с мнением народа! И народу то по большому счету невчем винится перед Россией. Все понимают откуда ветер дует, изменить ничего не могут...
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6k
workmen77 52 минуты назад
Обогреватель за 50 евро для европейца купить не проблема, а платить за электроэнергию от работы обогревателя эти ребята готовы?
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6k
Mixalych Час назад
Ну я в Европе. Мне обогреватель не нужен, уже приобрел, но могу сказать, что европейская руссофобская политика, а так же поддержка Украины, реабилитация нацизма, игры в толерантность, мечты о зеленой энергетике - все это глупость, тупизм и скудоумие.
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8k
Trenzel2003 Час назад
Самое интересное, что простые работяги в еуропе, да чего греха таить, и политики осознают что они не правы и готовы были бы даже публично извиняться. Но!..
Есть НО! и заключается в том, что политики имеют с этого не хилый навар. А пока им дают бабки, они так и будут тяфкать в сторону на кого укажет рука дающего. В данный момент, америкосы!
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9k
Shtoppi Час назад
Обогреватели наверняка китайского производства
и еще возникает вопрос каким образом они его запитывать будут, ведь э/э у них там сейчас не дешевая, а жрут эти обогреватели не мало?
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1k
Мурчелло Час назад
Кому нахер нужны их извинения.Лучше пусть своим помогут,малоимущим.
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2k
Оксид Бетона Час назад
хмммм..... а если все извинятся?
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−8
Nina109 Час назад
А можно дровишками взять? Или валенками?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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