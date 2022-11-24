Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт извинения перед Россией

Переводим. Сверху текст:

Если вы открыли этот документ, то вы на правильном пути! И ты не замерзнешь этой зимой.Мы понимаем, что не все европейцы ненавидят Россию, поэтому мы хотим вам помочь. Скорее загружайте свои видео с извинениями в свои социальные сети, и совершенно новый обогреватель «Nikaten» будет у вас в кармане!

Пример того, что нужно сказать на камеру:

1. Меня зовут ... (имя/фамилия) Я из ... (страны)

2. Я хочу попросить прощения за русофобию и ужасное обращение с русскими в Европе!

3. Мне стыдно видеть, как руководство Европейского союза относится к России и русскому народу!

Это просто недопустимо!

4. Я приношу извинения всему российскому народу за действия Европейского союза и хочу сказать, что мы не враги России, просто у нас глупая и недальновидная политика!

5. Мне очень жаль, что мне приходится мерзнуть этой зимой, и я надеюсь, что мои извинения будут услышаны в России, пожалуйста, простите нас и пришлите мне обогреватель «Никатен»!