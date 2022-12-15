Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание

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К сожалению, на улицах много бездомных животных. Но истории некоторых из них вселяют надежду и веру в добро. Это Фиштофер - скромный пожилой кот, который остался в одиночестве, с грустным выражением мордочки и без радостей в жизни.
Этот бездомный кот по кличке Фиштофер (Fishtopher) однажды оказался в одном американском приюте. Его история не особо известна - возможно, предыдущие хозяева выставили его на улицу. Когда его спасли, кот выглядел крайне грустно - на него было не взглянуть без жалости. Кто-то подумает, "Ну очередной бродячий кот..", но Фиштофер - особенный, скромный парень, который просто нуждался в любви.
Одна девушка поделилась его фотографиями в соцсетях. Неожиданно, фото с грустным Фиштофером набрали сотни, а затем тысячи лайков, и пользователи со всего мира вскоре узнали о нём и начали вместе искать ему хозяев. Фиштофер, сам того не ожидая, стал мини-звёздочкой. Видя такого грустного кота, конечно, хочется подарить ему много любви.
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Появлялось всё больше заявок от тех, кто им заинтересовался. Благодаря соцсетям одна семья узнала о нём, и сразу прониклась историей Фиштофера - и его грустным взглядом. "Мы увидели его фото в том популярном посте. Я показала Фиштофера своему парню. Мы давно подумывали завести кота, и просматривали объявления, но он покорил нас сразу - мы тут же заполнили заявление," - рассказала Лаура (теперь уже хозяйка кота).
Так у грустного котика появилась семья, о которой он и не мечтал. Сначала он, как воспитанный джентльмен, был очень скромным, но быстро привык к новым хозяевам. "Сначала он много оглядывал нас и дом, как будто размышляя, навсегда он останется тут или нет. Он быстро привык к нам, начал просить ласки и исследовать дом. Также начал раскрываться его характер - думаю, он счастлив!" - пишет хозяйка Фиштофера.
Выражение мордочки кота за это время, несомненно, поменялось - из грустного и даже депрессивного в оживлённое и расслабленное. Теперь Фиштофер окружён любовью, и вовсю наслаждается жизнью. Он это заслужил! Спасибо добрым людям, которые его спасли.
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