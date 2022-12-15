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Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание

Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание

Автор:
15 декабря 2022 21:53
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошки   фото   
1497
16
К сожалению, на улицах много бездомных животных. Но истории некоторых из них вселяют надежду и веру в добро. Это Фиштофер - скромный пожилой кот, который остался в одиночестве, с грустным выражением мордочки и без радостей в жизни.
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошки   фото   
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8  комментариев
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113
Хухрмухр 41 минуту назад
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5k
Тамара 12 минут назад
Пусть каждый котейка обретет своего человека.
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10k
Dmitry 21 минуту назад
Ребятам респект, а за котейку можно только порадоваться. Харизматичный котейка.
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Хухрмухр 42 минуты назад
Такая боль в глазах.
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113
Хухрмухр 43 минуты назад
Котики,это святое.
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1k
Змей Горыныч 46 минут назад
Ну что - морду нажрал ))))
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33
Tony Змей Горыныч 43 минуты назад
Ага, жиртрест такой и морда довольная! :) Счастливое преображение!
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Трям Час назад
Но когти на всякий случай остригли под корень...
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