Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание

Так у грустного котика появилась семья, о которой он и не мечтал. Сначала он, как воспитанный джентльмен, был очень скромным, но быстро привык к новым хозяевам. "Сначала он много оглядывал нас и дом, как будто размышляя, навсегда он останется тут или нет. Он быстро привык к нам, начал просить ласки и исследовать дом. Также начал раскрываться его характер - думаю, он счастлив!" - пишет хозяйка Фиштофера.