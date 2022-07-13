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Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки

Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки

Автор:
13 июля 2022 20:29
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   фото   
338
18
Иногда жизнь несправедлива к самым невинным существам - животным. К сожалению, так случилось с бездомным котом Бадди, о котором заботилась вся округа.. Кота атаковали две собаки, которых спустили с поводков мальчики-подростки. Бедняга был в критическом состоянии, и боролся за жизнь.
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   фото   
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7  комментариев
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10k
kaboza Час назад
тыща плюсов, здоровья котику!!!
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3k
Владимир 17 минут назад
Спасибо за кота!
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7k
Владимир 59 минут назад
На ублюдков малолетних надо тоже 2-3 собак натравить и посмотреть что будет минут через 10. Не выживут - да и плевать, садистов не жалко
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15k
Сергей Час назад
Кошачьего счастья тебе, Бадди.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Тысячи на спасение кота. И миллиарды на убийство людей.
А чЁ демократия, **ли!
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673
Alex Час назад
надеюсь ,что на мальчиков подростков и их шавок также откроют сбор средств- но не соберут ни цента
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