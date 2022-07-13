Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки

Кот по кличке Бадди (Buddy) спокойно жил в одном из районов Пенсильвании, США. Он был бездомным, но местные жители заботились о нём и всегда оставляли воду и еду - такой уход за бездомными котами распространён в штатах. Однако, Бадди не повезло. Однажды на него напали две собаки - и его жизнь была на волоске.