Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки

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Иногда жизнь несправедлива к самым невинным существам - животным. К сожалению, так случилось с бездомным котом Бадди, о котором заботилась вся округа.. Кота атаковали две собаки, которых спустили с поводков мальчики-подростки. Бедняга был в критическом состоянии, и боролся за жизнь.
Кот по кличке Бадди (Buddy) спокойно жил в одном из районов Пенсильвании, США. Он был бездомным, но местные жители заботились о нём и всегда оставляли воду и еду - такой уход за бездомными котами распространён в штатах. Однако, Бадди не повезло. Однажды на него напали две собаки - и его жизнь была на волоске.
Двое подростков (на фото) выгуливали своих собак, и увидев Бадди, решили отпустить их с поводка. Свирепые собаки накинулись на кота, после чего он оказался в критическом состоянии. Нашлись добрые люди, которые привезли беднягу в местный центр спасения PSPCA. Там Бадди храбро сражался за жизнь - а сотрудники делали всё, чтобы её сохранить.
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Ветеринары надеялись, что кот переживёт нападение, хотя шансы были очень малы. Для Бадди открыли сбор средств, так как траты на лечение оказались большими. Историю кота к тому времени узнали тысячи людей по всему миру - они сделали пожертвования для него на сумму 130 тысяч долларов (7,6 млн на рубли). Благодаря усилиям врачей и неравнодушных людей, кот чудом пошёл на поправку.
Спустя некоторое время Бадди преобразился - его здоровье улучшилось, отросла шерсть. Когда кот восстановился, ветеринар Кэти Венанзи, которая всё это время ухаживала за ним, решила взять его к себе. Так у Бадди появилась новая семья, а ещё - кошачий брат, с которым они быстро сдружились.
У кота всё ещё есть психологическая травма после случившегося - но новые хозяева помогают ему во всём. Кстати, двух несовершеннолетних мальчиков, которые отпустили собак с поводка и позволили атаковать Бадди, вызвали в полицию и обвинили в жестоком обращении с животными, и по нескольким другим пунктам. Пока не сообщается, какое наказание им грозит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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