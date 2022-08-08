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20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу

20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу

Автор:
08 августа 2022 19:06
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошка   кошки   фото   
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Любовь и забота творят чудеса. Особенно это греет сердце, когда дело доходит до бездомных животных. Некоторым из них везёт - и они оказываются в любящих руках добрых людей, которые их спасают и дарят новую жизнь. Посмотрите на чудесные преображения этих котеек после спасения с улиц!
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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошка   кошки   фото   
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