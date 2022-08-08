20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу

Любовь и забота творят чудеса. Особенно это греет сердце, когда дело доходит до бездомных животных. Некоторым из них везёт - и они оказываются в любящих руках добрых людей, которые их спасают и дарят новую жизнь. Посмотрите на чудесные преображения этих котеек после спасения с улиц!

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Милейшее преображение уличного кота 0 Источник:

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"Нашего мальчика бросила бездомная мама. Он был очень больным. Тогда мы не планировали брать котёнка, но решили восстановить его здоровье. Вот он через 7 месяцев" 0 Источник:

Три месяца спустя с любящими хозяевами 0 Источник:

Этого малыша нашли одного под дождём. Вот как он изменился в любящих руках! 0 Источник:

Котенка из приюта взяли в дом. Сколько интереса появилось в глазах! 0 Источник:

Преображение кота с улицы 0 Источник:

Эту красавицу спасли с улицы, и теперь она живёт с любящими людьми 0 Источник:

Неразлучные котята из приюта 0 Источник:

"Мы с мужем спасли эту уличную кошку, когда она застряла в чужой машине. Теперь она - наш питомец" 0 Источник:

Чудесное преображение 0 Источник:

До и после 0 Источник:

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Бездомный одноглазый котенок тоже обрёл любящий дом 0 Источник:

"Эта кошка бродила по нашему району около года. Сегодня мы решили принять её в свою семью!" 0 Источник:

Спасибо за теплый дом! 0 Источник:

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Пожилая кошка жила в подвале, пока добрые люди не спасли её 0 Источник:

Остались лучшими друзьями с приюта 0 Источник:

Маленькая история уличного котёнка 0 Источник:

"Нашла этого кота на улице год назад. Теперь он - мой джентльмен" 0 Источник:

Спасибо, люди! 0 Источник:

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Спасённая уличная кошка наслаждается жизнью! 0 Источник:

В приюте, и с новой любящей хозяйкой 0 Источник:

Два уличных малыша обрели дом 0 Источник:

Как же греют сердце эти фото 0 Источник:

"Наш красавец, которого мы нашли в кукурузном поле, живет с нами уже 2 года" 0 Источник:

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