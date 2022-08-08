20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу

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Любовь и забота творят чудеса. Особенно это греет сердце, когда дело доходит до бездомных животных. Некоторым из них везёт - и они оказываются в любящих руках добрых людей, которые их спасают и дарят новую жизнь. Посмотрите на чудесные преображения этих котеек после спасения с улиц!
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"Нашего мальчика бросила бездомная мама. Он был очень больным. Тогда мы не планировали брать котёнка, но решили восстановить его здоровье. Вот он через 7 месяцев"
"Мы с мужем спасли эту уличную кошку, когда она застряла в чужой машине. Теперь она - наш питомец"
"Эта кошка бродила по нашему району около года. Сегодня мы решили принять её в свою семью!"
Источник:
АНТИФИШКИ
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