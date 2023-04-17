Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота

Не так давно Джулия стала замечать ещё одного бездомного кота, который частенько приходил к дому. История закончилась тем, что она тоже взяла его к себе - тот получил кличку Руф. Теперь у девушки четыре питомца - три кота и собака. Любовь к животным вдохновляет её на подвиги, и после этого она решила приносить ещё больше пользы. Девушка берёт бездомных котят из приютов и с улицы на передержку, а затем находит для них дома.