Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота

Джулия переехала в новый дом, и спустя пару дней заметила в пустом садовом курятнике кота.. Сначала девушка подумала, что он бродячий. Но оказалось, беднягу там бросили предыдущие хозяева. Так они решили избавиться от кота.
Американка по имени Джулия Дэвис не так давно переехала в новый дом в Алабаме. Спустя несколько дней она заметила, что в пустом садовом курятнике живёт кот.. Оказалось, что предыдущие хозяева дома решили таким образом избавиться от котейки, просто оставив его в саду. Но девушка не оставила беднягу в беде. Несмотря на то, что у неё есть свои животные - кошка и собака, - Джулия взяла котика под свою опеку.
Она дала ему кличку Куп, и первым делом решила показать ветеринару. Дела были плохи. У котяры обнаружили недуги, которые требовали дорогостоящего лечения. Но девушка и здесь не растерялась. Она организовала благотворительный сбор средств через соцсети, чтобы побыстрее набрать нужную сумму для лечения кота. И ей это удалось! Сейчас Куп проходит лечение, окружён любовью и прекрасно себя чувствует.. Но добрые дела на этом не закончились.
Не так давно Джулия стала замечать ещё одного бездомного кота, который частенько приходил к дому. История закончилась тем, что она тоже взяла его к себе - тот получил кличку Руф. Теперь у девушки четыре питомца - три кота и собака. Любовь к животным вдохновляет её на подвиги, и после этого она решила приносить ещё больше пользы. Девушка берёт бездомных котят из приютов и с улицы на передержку, а затем находит для них дома.
Девушка даже организовала свою компанию по передержке котят - Coop Kitties, которую активно поддерживают в соцсетях. Её домашние питомцы совсем не против - они за это время привыкли ухаживать за малышами, и относятся к бездомышам со всей нежностью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-Лежу, никого не трогаю, примус починяю. Эта двуногая, подошла и куда то поволокла, потом стала тискать, если бы не кормила, ушел бы обратно в курятник
А прежним хозяевам позвонить и спросить имя - не судьба..?
И подняла бабла заодно...
И так это Джулии понравилось, что стала она кошаков подбирать, да бабло подстригать!