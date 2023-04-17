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Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота

Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота

Автор:
17 апреля 2023 20:54
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   спасение животных   фото   
1513
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Джулия переехала в новый дом, и спустя пару дней заметила в пустом садовом курятнике кота.. Сначала девушка подумала, что он бродячий. Но оказалось, беднягу там бросили предыдущие хозяева. Так они решили избавиться от кота.

Американка по имени Джулия Дэвис не так давно переехала в новый дом в Алабаме. Спустя несколько дней она заметила, что в пустом садовом курятнике живёт кот.. Оказалось, что предыдущие хозяева дома решили таким образом избавиться от котейки, просто оставив его в саду. Но девушка не оставила беднягу в беде. Несмотря на то, что у неё есть свои животные - кошка и собака, - Джулия взяла котика под свою опеку.

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Она дала ему кличку Куп, и первым делом решила показать ветеринару. Дела были плохи. У котяры обнаружили недуги, которые требовали дорогостоящего лечения. Но девушка и здесь не растерялась. Она организовала благотворительный сбор средств через соцсети, чтобы побыстрее набрать нужную сумму для лечения кота. И ей это удалось! Сейчас Куп проходит лечение, окружён любовью и прекрасно себя чувствует.. Но добрые дела на этом не закончились.

Не так давно Джулия стала замечать ещё одного бездомного кота, который частенько приходил к дому. История закончилась тем, что она тоже взяла его к себе - тот получил кличку Руф. Теперь у девушки четыре питомца - три кота и собака. Любовь к животным вдохновляет её на подвиги, и после этого она решила приносить ещё больше пользы. Девушка берёт бездомных котят из приютов и с улицы на передержку, а затем находит для них дома.

Девушка даже организовала свою компанию по передержке котят - Coop Kitties, которую активно поддерживают в соцсетях. Её домашние питомцы совсем не против - они за это время привыкли ухаживать за малышами, и относятся к бездомышам со всей нежностью.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   спасение животных   фото   
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16  комментариев
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Версия кота:
-Лежу, никого не трогаю, примус починяю. Эта двуногая, подошла и куда то поволокла, потом стала тискать, если бы не кормила, ушел бы обратно в курятник
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0
dimitri sheingart Минуту назад
Я тоже люблю котов..
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17k
тов.Suhov 2 минуты назад
Она дала ему кличку Куп

А прежним хозяевам позвонить и спросить имя - не судьба..?
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8k
Артём 4 минуты назад
По канону её имя должно быть Шэрон, и она не должна устраивать тунцовые вторники.
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8k
Артём 7 минут назад
Натаха, начало...
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17k
Михаил Гривин Полчаса назад
Когда Джулии стукнуло 30, а замуж она так и не вышла и детей не родила, она неожиданно услышала из курятника мяуканье. И нашла там кота. Когда её стукнуло 31, к ней пришёл второй кот. Поголовье котов росло, они всё прибывали и прибывали, пока её не стукнуло 40. Вот тут-то Джулия начала что-то понимать, но было уже позняк метаться.
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12k
Djeff Полчаса назад
Люди не делятся на национальности, мы делимся на людей и ублюдков...
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5k
vasilykopkov 37 минут назад
Сильная и независимая апгрейдила зоопарк.
И подняла бабла заодно...
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5k
BenderRodriguez Час назад
Джулия нашла бродячего кота и решила поднять бабло. Дом то новый, за него ещё платить и платить. Назвала кошака именем из 3х букв и придумала душещипательную историю о том, как злые хозяева бросили кота и ночью, пока он спал в курятнике, съе*ались от него. Жалости и просмотров от юзеров было недостаточно, и кошак сразу обзавёлся миллионом болезней. Естественно, Джулии и в голову не пришло, что хозяин должен платить за своё животное. Она справедливо рассудила, что запостив сторис о коте, она и так сделала больше положенного, а потому платить опять таки должны юзеры.
И так это Джулии понравилось, что стала она кошаков подбирать, да бабло подстригать!
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52k
smakido Час назад
"Доброта - основная черта. Доброта -не какая-то малость. Если в женщине есть доброта, значит женщина состоялась!"
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10k
kirpal Час назад
Ну хес, постить 33 картинки найденого кота и делать целую историю - так себе занятие. ИМХО.
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7k
Echo Час назад
Петух был искренне багодарен
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1k
Александр Зотов Час назад
теперь у неё трикотаж)
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692
GoInDown 2 часа назад
Жили они долго и счастливо и кремировали их в один день.
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