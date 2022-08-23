В сети прославилась новая "угрюмая" кошка

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В сети появилась новая "угрюмая" кошка с необычной мордочкой, которая постоянно выглядит недовольной. Не так давно эта кошечка была совсем крохотной и слабой, и её нашли на улице вместе с другими котятами..
На улицах в штате Теннесси, США, нашли пятерых маленьких котят. Одна кошечка сразу привлекла внимание людей - у той была необычная угрюмая мордочка, и она была меньше и слабее других котят. Малышей принесли в местный приют Carroll County Humane Society, где о них позаботились. Сотрудники тоже сразу заметили, что эта дамочка явно отличается от всех.
Всем котятам было по 4-5 недель, но малышка с угрюмой мордочкой был гораздо меньше по размеру для своего возраста. Сотрудники определили, что у неё врождённая карликовость - из-за этого она развивается медленнее остальных, и у неё необычные пропорции тела. Тогда котят отправили на передержку, и их взяла волонтер по имени Мишель Робертс.
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Девушка начала ухаживать за котятами, и дала особенной девочке кличку Виджет (Widget). "Она явно отличалась от братьев - весила в разы меньше, и не росла так, как они. У нее короткие лапы, и она неустойчиво передвигается. Но я сразу влюбилась в Виджет. Каждый момент, который мы провели вместе, особенный," - рассказала Мишель.
Котята подрастали активными и здоровыми, и вскоре для всех, кроме Виджет, нашли хозяев. Но тогда Мишель решила, что эта кошечка уже дома - и оставила её у себя! Девушка души не чает в Виджет, а питомица - тоже отвечает ей безграничной любовью. Сейчас кошечка подросла, и оказалась очень активной, игривой, а ещё - ласковой и очаровательной.
В сети Виджет активно набирает популярность - многие сравнивают её со знаменитой "угрюмой" кошкой из мемов. Несмотря на свои особенности, Виджет живёт полной жизнью, играет и радуется каждому дню. По словам хозяйки, генетическая мутация кошки требует особого внимания - и это одна из причин, по которым она не хотела отдавать Виджет кому-то другому. Сейчас кошечка в надежных и самых любящих руках.
Источник:
АНТИФИШКИ
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