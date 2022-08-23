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В сети прославилась новая "угрюмая" кошка

В сети прославилась новая "угрюмая" кошка

Автор:
23 августа 2022 19:50
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошки   фото   
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В сети появилась новая "угрюмая" кошка с необычной мордочкой, которая постоянно выглядит недовольной. Не так давно эта кошечка была совсем крохотной и слабой, и её нашли на улице вместе с другими котятами..
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошки   фото   
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1  комментарий
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Миха 5 минут назад
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