В сети прославилась новая "угрюмая" кошка

Котята подрастали активными и здоровыми, и вскоре для всех, кроме Виджет, нашли хозяев. Но тогда Мишель решила, что эта кошечка уже дома - и оставила её у себя! Девушка души не чает в Виджет, а питомица - тоже отвечает ей безграничной любовью. Сейчас кошечка подросла, и оказалась очень активной, игривой, а ещё - ласковой и очаровательной.