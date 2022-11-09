В Англии в приют принесли бесполого котёнка

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В приют в Англии принесли крайне особенного котёнка. Особенного потому, что врачи обнаружили, что у него (неё) нет никаких половых органов. Вот такой уникум!
Недавно в приют для бездомных животных в Уоррингтоне, Англия, принесли необычного котёнка. Малыша принесли с мамой-кошкой и двумя другими котятами, но ветеринары сразу заметили, что он отличается от всех. У котенка, получившего кличку Хоуп (с английского - надежда) не нашли половых органов - и врачи не могли определить, мальчик это или девочка. За всю практику приюта это был первый подобный случай.
Такое явление встречается у кошачьих, хоть и оно крайне редкое. Его называют агенезией – в этом случае половые органы просто не развиваются до рождения, или плохо развиты по сравнению с другими органами. "Во время осмотра мы не нашли половых органов ни снаружи, ни во время УЗИ. Возможно, часть яичника или других органов скрывается в другом месте. Это настолько редкое явление, что не существует даже общепринятых медицинских описаний для него," - сказала ветеринар приюта.
Несмотря на редчайшую особенность, Хоуп может нормально ходить в туалет и справлять естественные нужды. Эта особенность не мешает его (её) счастливой кошачьей жизни - Хоуп очень милый, весёлый и игривый малыш. Сейчас ему 15 недель, и для него уже начали искать постоянных хозяев. Пожелаем этому милому созданию обрести лучший дом!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: домашние животные животные истории спасения история спасения кот коты котята кошка кошки фото
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И вам русским языком написали что у котёнка нет половых органов, точнее их не обнаружили. А вот с мочевыделительной и пищевой системой всё в порядке. Если вы заглядывали на уроки биологии, то возможно застали момент, когда учитель объяснял что это две разные системы, а половая вообще третья.
Великобритания
09 ноября 2022 11:12
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