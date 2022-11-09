FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13034 поста • 1401 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Англии в приют принесли бесполого котёнка

В Англии в приют принесли бесполого котёнка

Автор:
09 ноября 2022 21:58
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошка   кошки   фото   
1602
4
В приют в Англии принесли крайне особенного котёнка. Особенного потому, что врачи обнаружили, что у него (неё) нет никаких половых органов. Вот такой уникум!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошка   кошки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
948
Просто прохожий Час назад
"...Это настолько редкое явление, что не существует даже общепринятых медицинских описаний для него," - сказала ветеринар приюта."-Это явление не редкое теперь-это называется англосаксонский долбо_е_бизм. Сейчас это просто пропаганда западной 3,14.+де_._растии и своего скудоумия. Ну а животное жалко, ссать наверно будет через ноздри или глазки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
Евгений Д 24 минуты назад
Красивенький котик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
babuby Полчаса назад
В западных районах России, 1986 года и не такие чудеса встречаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
greesevold Час назад
Дотолерантились! Уже и кися стала третьим полом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Вит Z Час назад
"Daily Mail
Великобритания
09 ноября 2022 11:12
15
3986
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ
"Самый гейский парламент в мире": депутат Джон Николсон сорвал аплодисменты
Daily Mail: депутат Николсон назвал британский парламент самым гейским в мире"
Уже су.ки и над животными издеваются.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66100



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР
Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В ДТП с участием маршрутки пострадали 10 человек
Авария дня. В ДТП с участием маршрутки пострадали 10 человек
О самобытных народах и культурах, безжалостно подавленных цивилизацией
О самобытных народах и культурах, безжалостно подавленных цивилизацией
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После первых посещений спортзала

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#картинки#позитив#подборка#дтп#США#Жизнь#кино
#Юмор#интересно#животные#СССР#автомир#познавательно#Прошлое#улыбнуло#Россия#Приколы
#история#Прикол#факты#автомобили#Разное#аварии#сатира#авто аварии#в мире#сарказм
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) 20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу 20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки В сети прославилась новая "угрюмая" кошка В сети прославилась новая "угрюмая" кошка Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь Американец услышал мяуканье под обломками мощного торнадо Американец услышал мяуканье под обломками мощного торнадо

На что жалуетесь?

Вернуться