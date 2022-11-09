В Англии в приют принесли бесполого котёнка

Такое явление встречается у кошачьих, хоть и оно крайне редкое. Его называют агенезией – в этом случае половые органы просто не развиваются до рождения, или плохо развиты по сравнению с другими органами. "Во время осмотра мы не нашли половых органов ни снаружи, ни во время УЗИ. Возможно, часть яичника или других органов скрывается в другом месте. Это настолько редкое явление, что не существует даже общепринятых медицинских описаний для него," - сказала ветеринар приюта.