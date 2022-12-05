Люди нашли на улице котят-сироток с особенностями развития

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Все животные заслуживают любви. Особенно те, кто волей судьбы оказался на улице. Этих двух осиротевших малышей на улице. Котята оказались с особенностями развития - но добрые люди не оставили их в беде.
Эти маленькие брат и сестра - сиротки, которых подобрали на улицах Северной Каролины, США. У обоих котят были деформированы лапки, поэтому они даже не могли нормально передвигаться. Люди сразу сообщили о них местному приюту для животных, и хозяйка приюта с радостью приняла их.
Сотрудники определили, что котятам около трёх недель, и они были в крайне печальном и опасном состоянии. Помимо деформаций лапок, у малышей нашли проблемы с глазами и верхними дыхательными путями. Команда тут же взялась за их лечение. Когда крохи немного восстановились, сотрудница по имени Кэролайн забрала их к себе на передержку.
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Рыжего мальчика назвали Оттер, а его сестру - Банни. Кроме остальных недугов, у маленького Оттера нашли редкое заболевание менингоэнцефалоцеле (грыжевое выпячивание мозгового вещества) - в его черепе было маленькое отверстие, для которого требовалась защита. Тогда опекунша заказала для него специальный пластиковый шлем, который изготовили по его размерам.
Малыш быстро привык к защитному шлему. Недуг не приносит ему неудобств, и Оттер радуется жизни, вовсю исследует дом и играет, как самый обычный котёнок. Чуть позже ему сделали операцию, удалив отверстие в черепе. Ему необходимо носить шлем какое-то время, но после этого он сможет обходиться без какой-либо защиты.
У сестрёнки Оттера, Банни, из-за деформации почти отсутствуют передние лапы. Но несмотря на это, малышка научилась уверенно передвигаться с помощью сильных задних лапок. Оба котёнка активные, любопытные и ласковые. Всё это время они поддерживали друг друга на нелегком пути - они постоянно вместе, часто обнимаются, играют, бегают по дому и вместе наблюдают за птицами из окна.
Сейчас котята все еще восстанавливаются, но для них надеются найти постоянных хозяев. Естественно, котят отдадут только вместе: "Мы еще не начали поиск семьи для Оттера и Банни. Нужно подождать 2-3 месяца, пока Оттер восстановится после операции. Когда мы убедимся, что у него всё хорошо, начнём принимать заявки от желающих забрать эту парочку," - говорит опекунша котят.
Эти малыши - добрый и вдохновляющий пример того, что даже животные с особенностями развития могут счастливо жить и быть любимыми питомцами. Несмотря на свои недостатки, они - активные, храбрые и очаровательные котята. Спасибо добрым людям за спасение этих крох!
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