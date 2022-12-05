Люди нашли на улице котят-сироток с особенностями развития

Сейчас котята все еще восстанавливаются, но для них надеются найти постоянных хозяев. Естественно, котят отдадут только вместе: "Мы еще не начали поиск семьи для Оттера и Банни. Нужно подождать 2-3 месяца, пока Оттер восстановится после операции. Когда мы убедимся, что у него всё хорошо, начнём принимать заявки от желающих забрать эту парочку," - говорит опекунша котят.