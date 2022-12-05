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Люди нашли на улице котят-сироток с особенностями развития

Люди нашли на улице котят-сироток с особенностями развития

Автор:
05 декабря 2022 17:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   котята   кошка   кошки   фото   
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Все животные заслуживают любви. Особенно те, кто волей судьбы оказался на улице. Этих двух осиротевших малышей на улице. Котята оказались с особенностями развития - но добрые люди не оставили их в беде.
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   коты   котята   кошка   кошки   фото   
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1  комментарий
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ManA108 14 минут назад
Это не котята.Это кингурята
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