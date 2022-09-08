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Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь

Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь

Автор:
08 сентября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошка   кошки   фото   
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Эйфа - кошка, которая очаровала миллионы людей по всему миру. Одна пара спасла кошечку из приюта ещё совсем малышкой. Уже тогда хозяева знали, что Эйфа особенная - у неё парализованы задние лапки.
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Источник:

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   котята   кошка   кошки   фото   
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1  комментарий
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26k
Ваня 21 минуту назад
у хозяев забронировано место в кошачьем раю...
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