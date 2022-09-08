Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь

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Эйфа - кошка, которая очаровала миллионы людей по всему миру. Одна пара спасла кошечку из приюта ещё совсем малышкой. Уже тогда хозяева знали, что Эйфа особенная - у неё парализованы задние лапки.
Сабрина и Джеймс, супруги из США, увидели фотографии этой кошечки на странице одного приюта в соцсетях. Малышка по кличке Эйфа (Aoife) родилась особенной - с парализованными лапками. Сотрудники приюта, куда она попала с улицы, искали для неё верных хозяев, которые могли бы дать ей должный уход и заботу.
Лапки кошечки парализованы из-за врожденной деформации таза и проблем с позвоночником. По этой причине Эйфа вынуждена всю жизнь носить специальный памперс - а также за ней нужно чутко присматривать, и периодически отвозить на осмотры ветеринара. Новые хозяева были готовы ко всем процедурам - настолько они влюбились в Эйфу.
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У пары на тот момент было уже пять котов, но они все равно взяли кошечку к себе. Эйфа подрастала активной и очень ласковой. Сейчас ей уже два года! Хозяева продолжают чутко следить за её здоровьем, и давать необходимые лекарства. Эйфа каждый день наслаждается жизнью - и особенности развития не мешают ей в этом.
"Больше всего Эйфа любит покушать. Второе любимое занятие - играть и наматывать круги по дому. На третьем месте - обниматься со мной и просить ласки. Все наши кошки прекрасно ладят друг с другом, и Эйфа также очень общительна," - рассказывает хозяйка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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