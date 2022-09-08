Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь

У пары на тот момент было уже пять котов, но они все равно взяли кошечку к себе. Эйфа подрастала активной и очень ласковой. Сейчас ей уже два года! Хозяева продолжают чутко следить за её здоровьем, и давать необходимые лекарства. Эйфа каждый день наслаждается жизнью - и особенности развития не мешают ей в этом.