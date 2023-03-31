Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё

Тогда сотрудники приюта начали искать для Мочи новых хозяев. Одна семейная пара, Наталия и Грэг, влюбились в неё, как только увидели её фотографии на страничке приюта. Когда они увидели кошечку вживую, только ещё больше убедились в своём решении. Так у этой особенной красавицы появился любящий дом. По словам хозяев, Мочи - удивительное создание.

"Мочи - милая, активная, полная энергии кошка. Она любит бегать по дому и играть, громко мяукает, а ещё - она очень ласковая, и обожает, когда ей чешут голову или живот. Мочи любит быть в центре внимания, знакомиться с новыми людьми, и исследовать всё вокруг. Приютить её - одно из лучших решений в нашей жизни. Она наполнила наш дом любовью," - рассказывает глава семейства, Грэг.