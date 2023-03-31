FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13739 постов • 1658 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё

Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё

Автор:
31 марта 2023 21:24
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   спасение животных   фото   
1005
28

Кошечка породы манчкин родилась в Китае у заводчиков. Когда её купили новые хозяева, у кошки заметили странный недуг. Она начала буквально угасать на глазах, и с каждым днём её состояние ухудшалось..

Кошечка по кличке Мочи (Mochi) породы манчкин немало натерпелась с начала своей жизни. Она родилась в Китае у заводчиков, и вскоре её продали одной семье в США. Но не успели хозяева привыкнуть к питомице, как заметили у неё таинственный недуг.. Из-за болезни кошечка буквально начала угасать на глазах, у неё начался некроз - отмирание тканей, которое затронуло лапы, уши и хвост.

×
×

Хозяева сообщили о недуге ветеринарам, и кошечку забрали в приют MSPCA. К сожалению, врачам приюта пришлось ампутировать ей одну из задних лап, оба уха и хвост. У Мочи также развился стригущий лишай. Сотрудники приюта чутко ухаживали за хрупкой кошечкой в течение двух месяцев - и к счастью, её состояние улучшилось, а недуг больше не беспокоил. Но увы, предыдущие хозяева уже не хотели забирать Мочи обратно..

Тогда сотрудники приюта начали искать для Мочи новых хозяев. Одна семейная пара, Наталия и Грэг, влюбились в неё, как только увидели её фотографии на страничке приюта. Когда они увидели кошечку вживую, только ещё больше убедились в своём решении. Так у этой особенной красавицы появился любящий дом. По словам хозяев, Мочи - удивительное создание.


"Мочи - милая, активная, полная энергии кошка. Она любит бегать по дому и играть, громко мяукает, а ещё - она очень ласковая, и обожает, когда ей чешут голову или живот. Мочи любит быть в центре внимания, знакомиться с новыми людьми, и исследовать всё вокруг. Приютить её - одно из лучших решений в нашей жизни. Она наполнила наш дом любовью," - рассказывает глава семейства, Грэг.

По мнению ветеринаров, болезнь Мочи возникла из-за вакцины, которую ей поставили, когда она была маленькой. Сейчас она чувствует себя прекрасно, но хозяева всё равно следят за здоровьем своей любимицы. Сама кошечка, несмотря на отсутствующую лапку, хвост и уши, каждый день радуется жизни и дарит любовь своим хозяевам. Спасибо за спасение этой малышки!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   спасение животных   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Денис Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
DumDum Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby 9 минут назад
Какие чуткие, добрые, и заботливые эти американцы! Да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Большой Кусь 38 минут назад
Кошка породы "такса" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полезные советы, которые просто... есть
Полезные советы, которые просто... есть
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 марта
Набирающие популярность в сообществах
Факты,которые невозможно обьяснить
Факты,которые невозможно обьяснить
Леденящие кровь истории любви из СССР, которые не любят вспоминать
Леденящие кровь истории любви из СССР, которые не любят вспоминать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересное#аварии#история#улыбнуло#Ynews#США#полиция
#Юмор#автомобили#Прикол#дтп#люди#животные#в мире#картинки#Автовсячина#маразм
#факты#интересно#позитив#авто аварии#подборка#новости#дети#милота#Москва#Мемы
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу 20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу В Англии в приют принесли бесполого котёнка В Англии в приют принесли бесполого котёнка Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь Люди нашли на улице котят-сироток с особенностями развития Люди нашли на улице котят-сироток с особенностями развития

На что жалуетесь?

Вернуться