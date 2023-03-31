Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё

Кошечка породы манчкин родилась в Китае у заводчиков. Когда её купили новые хозяева, у кошки заметили странный недуг. Она начала буквально угасать на глазах, и с каждым днём её состояние ухудшалось..
Кошечка по кличке Мочи (Mochi) породы манчкин немало натерпелась с начала своей жизни. Она родилась в Китае у заводчиков, и вскоре её продали одной семье в США. Но не успели хозяева привыкнуть к питомице, как заметили у неё таинственный недуг.. Из-за болезни кошечка буквально начала угасать на глазах, у неё начался некроз - отмирание тканей, которое затронуло лапы, уши и хвост.
Хозяева сообщили о недуге ветеринарам, и кошечку забрали в приют MSPCA. К сожалению, врачам приюта пришлось ампутировать ей одну из задних лап, оба уха и хвост. У Мочи также развился стригущий лишай. Сотрудники приюта чутко ухаживали за хрупкой кошечкой в течение двух месяцев - и к счастью, её состояние улучшилось, а недуг больше не беспокоил. Но увы, предыдущие хозяева уже не хотели забирать Мочи обратно..
Тогда сотрудники приюта начали искать для Мочи новых хозяев. Одна семейная пара, Наталия и Грэг, влюбились в неё, как только увидели её фотографии на страничке приюта. Когда они увидели кошечку вживую, только ещё больше убедились в своём решении. Так у этой особенной красавицы появился любящий дом. По словам хозяев, Мочи - удивительное создание.
"Мочи - милая, активная, полная энергии кошка. Она любит бегать по дому и играть, громко мяукает, а ещё - она очень ласковая, и обожает, когда ей чешут голову или живот. Мочи любит быть в центре внимания, знакомиться с новыми людьми, и исследовать всё вокруг. Приютить её - одно из лучших решений в нашей жизни. Она наполнила наш дом любовью," - рассказывает глава семейства, Грэг.
По мнению ветеринаров, болезнь Мочи возникла из-за вакцины, которую ей поставили, когда она была маленькой. Сейчас она чувствует себя прекрасно, но хозяева всё равно следят за здоровьем своей любимицы. Сама кошечка, несмотря на отсутствующую лапку, хвост и уши, каждый день радуется жизни и дарит любовь своим хозяевам. Спасибо за спасение этой малышки!
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