«Черный квадрат» Малевича: 7 важных фактов

Казимир Малевич создал несколько авторских повторений «Черного квадрата». В настоящее время существует четыре варианта «Черного квадрата», которые различаются по рисунку, фактуре и цвету.

Первый «Черный квадрат» был создан в 1915 году и экспонировался на выставке «0.10». Он хранится в Третьяковской галерее. Размер его холста – 79,5 на 79,5 сантиметров.

Второй «Черный квадрат», 106 на 106 см, был создан в 1923 году для участия в биеннале в Венеции. Он хранится в Русском музее.

Третий, созданный в 1929 году, был написан Малевичем для персональной выставки в Третьяковской галерее. Она является точной копией оригинала (также 79,5 см с каждой стороны) и также хранится в Третьяковской галерее.