Художник показал, как выглядят различные чувства и эмоции, которые не всегда можно описать словами

Вполне возможно, что после просмотра его работ, вы поймаете себя на мысли, что ваши внутренние самоощущения выглядят приблизительно так же.
Райан Алтунджи — талантливый художник из Сирии, который занимается иллюстрацией и анимацией. В его портфолио есть один любопытный проект, который наверняка привлечёт ваше внимание. Райан решил нарисовать собственные чувства, эмоции, а также различные состояния, которые ему пришлось переживать в самые разные моменты жизни. Здесь нашлось место и счастью, и замешательству, и опустошению.
Одержимость
Тяжесть мыслей
Тревожность
Райан был вынужден покинуть свою страну, чтобы начать жизнь с чистого лица. Как признаётся сам художник, это решение далось ему очень нелегко. Однако со временем у него всё нормализовалось. Теперь он занимается любимым делом.
Любовь
Безвыходность
Истощение
Разваливаться на кусочки
В дальнейшем крайне сложно собрать себя вновь воедино.
Саморефлексия
Потерянность
Держать себя в руках
Эго
Когда всё хорошо
Ах, это блаженное чувство лёгкости и полёта. Именно как-то так и ощущается счастье.
Фрустрация
Измученность
Падение
Закрытость
Когда мы закрываемся от внешнего мира, внутри нас всё равно остаётся та часть, которая искреннее желает рассказать о своей проблеме.
Блаженство
Тяжесть бремени
Сожаление об утраченном времени
Источник:
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