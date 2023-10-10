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Художник показал, как выглядят различные чувства и эмоции, которые не всегда можно описать словами

Художник показал, как выглядят различные чувства и эмоции, которые не всегда можно описать словами

Автор:
10 октября 2023 11:23
Сообщество : Искусство
Метки: Райан Алтунджи   Чувства   жмоции   интересно   рисунок   творчество   фото   художник   
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Вполне возможно, что после просмотра его работ, вы поймаете себя на мысли, что ваши внутренние самоощущения выглядят приблизительно так же.

Райан Алтунджи — талантливый художник из Сирии, который занимается иллюстрацией и анимацией. В его портфолио есть один любопытный проект, который наверняка привлечёт ваше внимание. Райан решил нарисовать собственные чувства, эмоции, а также различные состояния, которые ему пришлось переживать в самые разные моменты жизни. Здесь нашлось место и счастью, и замешательству, и опустошению.


Одержимость

×
×

Тяжесть мыслей


Тревожность

Райан был вынужден покинуть свою страну, чтобы начать жизнь с чистого лица. Как признаётся сам художник, это решение далось ему очень нелегко. Однако со временем у него всё нормализовалось. Теперь он занимается любимым делом.


Любовь


Безвыходность


Истощение


Разваливаться на кусочки

В дальнейшем крайне сложно собрать себя вновь воедино.


Саморефлексия


Потерянность


Держать себя в руках


Эго


Когда всё хорошо

Ах, это блаженное чувство лёгкости и полёта. Именно как-то так и ощущается счастье.


Фрустрация


Измученность


Падение

Закрытость

Когда мы закрываемся от внешнего мира, внутри нас всё равно остаётся та часть, которая искреннее желает рассказать о своей проблеме.


Блаженство


Тяжесть бремени


Сожаление об утраченном времени

Источник:

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Метки: Райан Алтунджи   Чувства   жмоции   интересно   рисунок   творчество   фото   художник   
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56k
dima423 56 минут назад
херь какая то...
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3k
Руслан 8 минут назад
Редкостное говно от инфантила
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7k
yahaomsk Полчаса назад
не все повесточки охватил-и радуга присутствует, и бодипозитив , а с черномазаностью лоханулся
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Terracotka

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