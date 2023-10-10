Художник показал, как выглядят различные чувства и эмоции, которые не всегда можно описать словами

Райан Алтунджи — талантливый художник из Сирии, который занимается иллюстрацией и анимацией. В его портфолио есть один любопытный проект, который наверняка привлечёт ваше внимание. Райан решил нарисовать собственные чувства, эмоции, а также различные состояния, которые ему пришлось переживать в самые разные моменты жизни. Здесь нашлось место и счастью, и замешательству, и опустошению.

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