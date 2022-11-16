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Почему в Средневековье кошек изображали такими страшными

Почему в Средневековье кошек изображали такими страшными

Автор:
16 ноября 2022 09:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: животные   интересно   кошка   рисунок   средневековье   факты   фото   художник   
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Отчего средневековые художники не любили кошачьих и рисовали их уродливыми.

Искусство менялось вместе с историей человечества: в скульптуре, живописи и архитектуре появлялись новые идеи и направления. И если с веками менялись стили, то интересы всегда были примерно одинаковыми. Мы не будем говорить о вечных темах (любовь, жизнь, материнство, смерть), а поговорим… о кошках!


Львы, тигры, гепарды и обычные домашние кошки изображались художниками прошлого повсюду: на зданиях, полотнах, в книгах. Например, в Древнем Египте был настоящий культ кошачьих: их изображениями украшали гробницы, кошек рисовали на папирусах.


В Средние века кошек тоже изображали на картинах, но они потеряли все свое изящество и элегантность, а стали, мягко говоря, страшными. Так почему же их не любили средневековые художники?

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У кошек в эпоху Средневековья была очень плохая репутация. Католическая церковь обычно связывала кошачьих с колдовством и язычеством.

Считалось, что кошки могут видеть потусторонний мир, их часто ассоциировали с ведьмами. По этой причине их могли изгнать из города, усатых даже пытали или жестоко убивали.

Однако кошки все еще были частью городской жизни. Ведь они были единственными существами, кто мог бы справиться с грызунами.

Если избавиться от всех кошек, то был неминуем наплыв мышей и крыс, поэтому животные продолжали жить в домах и на улицах.

Видимо, по этой причине кошки не могли не появляться на картинах средневековых художников. Однако выглядели они нелепо и смешно.

Коты на картинах обычно имели очень странную внешность, иногда у них были лица людей или они ходили на двух лапах.

На средневековых полотнах прекрасно видно, какая у кошачьих была дурная репутация. Они совершенно не похожи на милых котиков, которые живут в наших домах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересно   кошка   рисунок   средневековье   факты   фото   художник   
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6  комментариев
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8k
hairov 2 часа назад
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10k
Алексей 9 минут назад
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3k
vasilykopkov Час назад
Коты тут не причём.
Большинство иллюстраций в книгах рисовали сами переписчики.
Во-первых они были ни разу не художники, писать и рисовать - это не одно и то же. Людей они тоже часто кое-как изображали.
Во-вторых их кругозор был крайне ограничен, они практически всю жизнь проводили в монастырях, ничего толком не видели, достаточно посмотреть как они изображали слонов.
В-третьих, они зачастую переписывали книгу с пятой-шестой копии и рисунки тоже копировались многократно, ошибки накапливались.

Только если сильно если повезло, и у переписчика были художественные способности, получался "шедевр".
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4k
dampfer 2 часа назад
На средневековых картинах и люди не красавцы
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