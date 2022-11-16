Почему в Средневековье кошек изображали такими страшными

Искусство менялось вместе с историей человечества: в скульптуре, живописи и архитектуре появлялись новые идеи и направления. И если с веками менялись стили, то интересы всегда были примерно одинаковыми. Мы не будем говорить о вечных темах (любовь, жизнь, материнство, смерть), а поговорим… о кошках!

Львы, тигры, гепарды и обычные домашние кошки изображались художниками прошлого повсюду: на зданиях, полотнах, в книгах. Например, в Древнем Египте был настоящий культ кошачьих: их изображениями украшали гробницы, кошек рисовали на папирусах.

В Средние века кошек тоже изображали на картинах, но они потеряли все свое изящество и элегантность, а стали, мягко говоря, страшными. Так почему же их не любили средневековые художники?