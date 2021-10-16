О чем же на этой картине королева Филиппа так страстно умоляет своего мужа Эдуарда III

Картина не относится к числу мировых шедевров, но написана мастерски и показывает всю сцену весьма живо. Художник изобразил реальных исторических личностей - короля Англии Эдуарда III и его жену Филиппу Геннегау (де Авен, де Эно).

Так в чем дело, о чем просила королева? Добилась ли она своего? История драматическая. Просьба королевы была не о пустяках, речь шла о жизни и смерти, притом не одного человека.

Шла Столетняя война. Это был XIV век. Английские войска под предводительством Эдуарда III достигли французского города Кале, который ушел в глухую оборону. Англичане осадили город, французы не сдавались. Упорство осажденных раздражало англичан, поскольку было ясно, что город все равно будет взят, но уйдет много времени, сил и ресурсов. Понимали это и жители Кале. Тогда англичане предъявили ультиматум.