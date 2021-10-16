FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2343 поста • 427 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
О чем же на этой картине королева Филиппа так страстно умоляет своего мужа Эдуарда III

О чем же на этой картине королева Филиппа так страстно умоляет своего мужа Эдуарда III (4 фото)

Автор:
16 октября 2021 09:51
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   искусство   картина   познавательно   факты   фото   художник   
795
4

На картине Э. Парриса мы видим королевскую чету (оба в горностаевых мантиях и при коронах), сидящую рядом. Красавица-жена о чем-то настойчиво просит своего мужа, но тот пока сидит с непреклонным видом, сверкая глазами, и не смотрит на жену.

Картина не относится к числу мировых шедевров, но написана мастерски и показывает всю сцену весьма живо. Художник изобразил реальных исторических личностей - короля Англии Эдуарда III и его жену Филиппу Геннегау (де Авен, де Эно).


Так в чем дело, о чем просила королева? Добилась ли она своего? История драматическая. Просьба королевы была не о пустяках, речь шла о жизни и смерти, притом не одного человека.


Шла Столетняя война. Это был XIV век. Английские войска под предводительством Эдуарда III достигли французского города Кале, который ушел в глухую оборону. Англичане осадили город, французы не сдавались. Упорство осажденных раздражало англичан, поскольку было ясно, что город все равно будет взят, но уйдет много времени, сил и ресурсов. Понимали это и жители Кале. Тогда англичане предъявили ультиматум.

×

Они обещали не разрушать город и не убивать всех жителей, если самые знатные шесть горожан принесут ключи от города. Они должны идти пешком, простоволосыми, с петлями на шеях. Их казнят, но больше никого не тронут, и город не будет разрушен. Граждане Кале собрались на сход и решили выполнить это условие. Надо было отобрать шесть именитых граждан. Добровольно вызвались идти на смерть ради родного города и горожан Эсташ де Сен-Пьер, Жан д’Эр, братья Жан и Пьер де Виссан, Андрьед Андр и Жан ди Фиенн.

Шестеро героев сняли шляпы, надели на шеи петли и с ключом от города вышли к англичанам.

А надо сказать, что тогдашние короли обычно воевали в присутствии жен и всего двора, поскольку дело было долгое, и походные условия не должны были мешать проводить время приятно. С Эдуардом III была его беременная жена Филиппа. Она была выдана замуж, разумеется, в династических целях, но получилось весьма удачно - Эдуард полюбил ее, а она его. То есть это была счастливая семейная пара, уважающая друг друга. Филиппа постоянно была беременной, в результате она родила 14 детей! Кстати, потом ее выросшие дети стали основными участниками войны Красной и Белой роз.

Но вернемся в Кале. Филиппа была и тут рядом с мужем, и опять беременна.

Роберт Смёрк. "Филиппа де Эно". Рисунок с утраченной сейчас стенной росписи в часовне Св. Стефана в Вестминстерском дворце.


Когда обреченные на смерть шесть знатнейших граждан города прибыли в стан англичан, их мужество и готовность жертвовать собой ради спасения города, проняло даже врагов. Тем не менее, король был готов их казнить, выполняя условия ультиматума. Но Филиппа начала упрашивать его проявить милосердие. Она умоляла это сделать во имя их будущего ребенка. Эдуард действительно любил и уважал жену и поддался ее просьбе.


Шестеро граждан Кале избежали смерти, притом город и горожане, как и было обещано, не пострадали.


Кстати, не только этот случай показывает доброту и благородство королевы Филиппы. Весьма характерно и ее отношение к свекрови, королеве Изабелле, которую сын отстранил от власти. Кроме того, Филиппа способствовала развитию в Англии ткачества, поощряла искусства, науки, изысканный вкус. В общем, была, на мой взгляд, одной из лучших королев в истории Англии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: интересно   искусство   картина   познавательно   факты   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Андрей Иванов 43 минуты назад
"Хочу 12-й айфон".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Джордж. Вашингтон. Минуту назад
- Ну Эдик, ну йоптвою мать, остались черкаши, ну возьми ты ершик
- Ведьма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Не уступай, деточка: сцена в советском трамвае Не уступай, деточка: сцена в советском трамвае Она никогда не будет прежней: реставрация знаменитой картины Вермеера Она никогда не будет прежней: реставрация знаменитой картины Вермеера Кем на самом деле была девушка с картины "Шоколадница"? Кем на самом деле была девушка с картины "Шоколадница"? «Бассейн в гареме» - приключения картины, написанной по заказу Александра III «Бассейн в гареме» - приключения картины, написанной по заказу Александра III Как крепостную заставили кормить грудью щенка Как крепостную заставили кормить грудью щенка
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1237940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
8
119
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны»
2
212
Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны»
Набирающие популярность в сообществах
Разведенная Ивлеева получила особняк. Ее бывший муж остался при своих
0
2
Разведенная Ивлеева получила особняк. Ее бывший муж остался при своих
Что делать при рвоте
0
26
Что делать при рвоте
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#животные#Россия#автомобили#фотографии#картинки#подборка#новости#сарказм
#Рецепт#Юмор#факты#суп#дтп#автомир#кино#обед#авто аварии#сша
#вкусно#интересно#кухня#СССР#люди#история#рассольник#аварии#Ynews#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться