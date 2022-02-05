Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками

Раньше была и трава зеленее, и деревья выше, а ещё пингвины поздоровее и лани порогатее — это если уж заглядывать сразу на миллионы лет в прошлое. Не секрет, что предки современных зверушек были совсем непохожи на своих нынешних родственников, и отличались они друг от друга в первую очередь размерами.

Белый носорог и вымерший индрикотерий