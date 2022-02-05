Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками

Художник Роман Учитель показал, как выглядят современные животные и другие существа в сравнении со своими прародителями, и наглядно показал их разницу в габаритах
Раньше была и трава зеленее, и деревья выше, а ещё пингвины поздоровее и лани порогатее — это если уж заглядывать сразу на миллионы лет в прошлое. Не секрет, что предки современных зверушек были совсем непохожи на своих нынешних родственников, и отличались они друг от друга в первую очередь размерами.
Белый носорог и вымерший индрикотерий
Puma pardoides существовала 2,1 миллиона — 800 тысяч лет назад.
Белый медведь и вымерший гигантский белый медведь
Канадский бобр и вымерший гигантский бобр
Гигантские бобры существовали в плейстоценовую эпоху (2,588 миллиона лет назад — 11,7 тысячи лет назад).
Росомаха и вымерший megalictis ferox
Megalictis ferox существовал в эпоху миоцена (началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,333 миллиона лет назад).
Лань и вымерший большерогий олень
Большерогий олень жил во времена раннего голоцена (примерно 12 тысяч лет назад).
Дымчатый леопард и вымершая саблезубая кошка
Саблезубая кошка жила в период с 2,5 миллиона лет назад до 10 тысяч лет назад.
Императорский пингвин и вымерший гигантский пингвин
Гигантский пингвин жил 37 — 34 миллиона лет назад.
Большая панда и вымерший kretzoiarctos beatrix
Kretzoiarctos beatrix существовал в эпоху миоцена (началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,333 миллиона лет назад).
Слоновая черепаха и вымершая гигантская сухопутная черепаха
Малая панда и вымерший simocyon batalleri
Simocyon batalleri существовал около 9 миллионов лет назад.
Боевой бык из Испании и вымерший тур
Последний тур погиб в 1627 году.
Большой серый киви и вымерший моа
Моа вымерли в 1500-х годах.
Чепрачный тапир и вымерший лофиалетес
Лофиалетес существовал в эпоху эоцена (начался 56 миллионов лет назад и закончился 33,9 миллиона лет назад).
Фосса и вымерший барбурофелис
Барбурофелис существовал в период с 13,6 до 7,3 миллиона лет назад.
Пятнистая гиена и вымершая dinocrocuta gigantea
Морж и вымерший pontolis magnus
Pontolis magnus существовал в период с 11,6 до 2,59 миллиона лет назад.
Африканский леопард и вымерший panthera pardus spelaea
Вид panthera pardus spelaea вымер около 10 000 лет назад.
Енот-полоскун и вымерший Chapalmalania altaefrontis
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мы полторы тысячи лет с копьями бегали, потом 350 - что-то похожее на науку(кого не сожгли) и за последние 150 лет - от гужевой повозки до кубитов\суперкомпьютеров,управляемой ядерной реакции,полетов в космос, интернета.