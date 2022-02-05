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Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками

Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками (20 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:37
Сообщество : Животные
Метки: Роман Учитель   животные   интересно   спавнение   факты   фото   художник   
891
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Художник Роман Учитель показал, как выглядят современные животные и другие существа в сравнении со своими прародителями, и наглядно показал их разницу в габаритах

Раньше была и трава зеленее, и деревья выше, а ещё пингвины поздоровее и лани порогатее — это если уж заглядывать сразу на миллионы лет в прошлое. Не секрет, что предки современных зверушек были совсем непохожи на своих нынешних родственников, и отличались они друг от друга в первую очередь размерами.


Белый носорог и вымерший индрикотерий

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Индрикотерии жили 30 — 20 миллионов лет назад.


Восточная пума и вымершая puma pardoides


Puma pardoides существовала 2,1 миллиона — 800 тысяч лет назад.


Белый медведь и вымерший гигантский белый медведь


Канадский бобр и вымерший гигантский бобр


Гигантские бобры существовали в плейстоценовую эпоху (2,588 миллиона лет назад — 11,7 тысячи лет назад).


Росомаха и вымерший megalictis ferox


Megalictis ferox существовал в эпоху миоцена (началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,333 миллиона лет назад).


Лань и вымерший большерогий олень


Большерогий олень жил во времена раннего голоцена (примерно 12 тысяч лет назад).


Дымчатый леопард и вымершая саблезубая кошка


Саблезубая кошка жила в период с 2,5 миллиона лет назад до 10 тысяч лет назад.


Императорский пингвин и вымерший гигантский пингвин


Гигантский пингвин жил 37 — 34 миллиона лет назад.


Большая панда и вымерший kretzoiarctos beatrix


Kretzoiarctos beatrix существовал в эпоху миоцена (началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,333 миллиона лет назад).


Слоновая черепаха и вымершая гигантская сухопутная черепаха


Малая панда и вымерший simocyon batalleri


Simocyon batalleri существовал около 9 миллионов лет назад.


Боевой бык из Испании и вымерший тур


Последний тур погиб в 1627 году.


Большой серый киви и вымерший моа


Моа вымерли в 1500-х годах.


Чепрачный тапир и вымерший лофиалетес


Лофиалетес существовал в эпоху эоцена (начался 56 миллионов лет назад и закончился 33,9 миллиона лет назад).


Фосса и вымерший барбурофелис


Барбурофелис существовал в период с 13,6 до 7,3 миллиона лет назад.


Пятнистая гиена и вымершая dinocrocuta gigantea


Морж и вымерший pontolis magnus


Pontolis magnus существовал в период с 11,6 до 2,59 миллиона лет назад.


Африканский леопард и вымерший panthera pardus spelaea

Вид panthera pardus spelaea вымер около 10 000 лет назад.


Енот-полоскун и вымерший Chapalmalania altaefrontis

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Метки: Роман Учитель   животные   интересно   спавнение   факты   фото   художник   
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61k
Опиум для народа Час назад
Так если это потомки -то предки не вымерли, а переродились. ИМХО.
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Горожанин Час назад
Если такая, в общем-то, закономерность с размерами, в том числе млекопитающих. То и предок человека должен быть гигантом. Где кости, Зин?
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Liberman Горожанин 23 минуты назад
а кто тебе сказал что люди существовали миллионы лет назад?
мы полторы тысячи лет с копьями бегали, потом 350 - что-то похожее на науку(кого не сожгли) и за последние 150 лет - от гужевой повозки до кубитов\суперкомпьютеров,управляемой ядерной реакции,полетов в космос, интернета.
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Кыся Час назад
Неплохо было бы еще человека рядом пририсовать для лучшего понимания масштаба, но все равно здорово!
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