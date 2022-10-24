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С кого срисовали Алису и Зеленого и другие факты о мультфильме "Тайна третьей планеты"

С кого срисовали Алису и Зеленого и другие факты о мультфильме "Тайна третьей планеты"

Автор:
24 октября 2022 11:05
Сообщество : Кино
Метки: Тайна третьей планеты   интересно   мультик   протатип   рисунок   факты   фото   
1283
8

Мультфильм "Тайна третьей планеты" смотрели? Многие смотрели и пересмотрели. Мультфильм действительно получился качественный.

А далее некоторые факты про этот мульфильм и историю его создания.


1. Действие мультфильма происходит в 2181 году.

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2. Внешний вид персонажей был придуман Натальей Орловой. Девочку Алису она изобразила похожей на свою дочь будущую актрису Екатерину Семенову.

Имеется кадр только со взрослой Екатериной Семеновой. Но схожесть есть.

3. Капитан Зеленый был "срисован" с отца Екатерины Семеновой - Тенгиза Семенова.

4. Производство мультфильма длилось четыре года.

5. Первоначально были записаны все голоса героев, а уже потом под них создавали анимацию.

6. Музыка для мультфильма была написана Александром Зацепиным. Также в мультфильм должна была войти песня "Мы родом из детства" на стихи Игоря Кохановского. Песню исполнила Татьяна Анциферова. Но по некоторым причинам песня так и не вошла в мультфильм, а запись находится в общем доступе.

7. В 1987 году мультфильм вышел в прокат в США под названием Mystery of the Third Planet. Мультфильм в прокате провалился, так как перевод был сделан лишь приблизительным. К примеру, имя Алиса заменили на Кристин.

8. В 1990 году был сделан еще один перевод, а мультфильм стал назваться Alice and the Mystery of the Third Planet. Этот перевод был ближе к оригиналу, хотя из мультфильма исчезло шесть минут экранного времени. Алису озвучивала Кирстен Данст, а птица Говорун заговорила голосом Джеймса Белуши.

9. В 2009 году был снят мультфильм "День рождения Алисы", который был негласным продолжением "Тайны третьей планеты". Одну из ролей в этом мультфильме озвучила Наталья Гусева-Мурашкевич, которая сыграла Алису в "Гостье из будущего".

10. В мультфильме 1983 года под названием "Юбилей" можно увидеть Громозеку из "Тайны третьей планеты".

Источник:

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Метки: Тайна третьей планеты   интересно   мультик   протатип   рисунок   факты   фото   
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1k
Aleksandr 49 минут назад
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jonnyD 15 минут назад
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Сибиряк 20 минут назад
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7k
GROMOZEKA 20 минут назад
Ты гляди, ну прям одно лицо


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23k
Егор 37 минут назад
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4k
Квизо Час назад
"3. Капитан Зеленый был "срисован" с отца Екатерины Семеновой - Тенгиза Семенова." Но при этом Зелёный больше похож на соседа Орловой, Игоря Можейко, более известного как Кир Булычёв.
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20k
ЦСКА Час назад
В 2009 году был снят мультфильм "День рождения Алисы"......

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