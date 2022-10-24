С кого срисовали Алису и Зеленого и другие факты о мультфильме "Тайна третьей планеты"

4. Производство мультфильма длилось четыре года.

5. Первоначально были записаны все голоса героев, а уже потом под них создавали анимацию.

6. Музыка для мультфильма была написана Александром Зацепиным. Также в мультфильм должна была войти песня "Мы родом из детства" на стихи Игоря Кохановского. Песню исполнила Татьяна Анциферова. Но по некоторым причинам песня так и не вошла в мультфильм, а запись находится в общем доступе.