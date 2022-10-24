С кого срисовали Алису и Зеленого и другие факты о мультфильме "Тайна третьей планеты"

Мультфильм "Тайна третьей планеты" смотрели? Многие смотрели и пересмотрели. Мультфильм действительно получился качественный.
А далее некоторые факты про этот мульфильм и историю его создания.
1. Действие мультфильма происходит в 2181 году.
2. Внешний вид персонажей был придуман Натальей Орловой. Девочку Алису она изобразила похожей на свою дочь будущую актрису Екатерину Семенову.
Имеется кадр только со взрослой Екатериной Семеновой. Но схожесть есть.
3. Капитан Зеленый был "срисован" с отца Екатерины Семеновой - Тенгиза Семенова.
4. Производство мультфильма длилось четыре года.
5. Первоначально были записаны все голоса героев, а уже потом под них создавали анимацию.
6. Музыка для мультфильма была написана Александром Зацепиным. Также в мультфильм должна была войти песня "Мы родом из детства" на стихи Игоря Кохановского. Песню исполнила Татьяна Анциферова. Но по некоторым причинам песня так и не вошла в мультфильм, а запись находится в общем доступе.
7. В 1987 году мультфильм вышел в прокат в США под названием Mystery of the Third Planet. Мультфильм в прокате провалился, так как перевод был сделан лишь приблизительным. К примеру, имя Алиса заменили на Кристин.
8. В 1990 году был сделан еще один перевод, а мультфильм стал назваться Alice and the Mystery of the Third Planet. Этот перевод был ближе к оригиналу, хотя из мультфильма исчезло шесть минут экранного времени. Алису озвучивала Кирстен Данст, а птица Говорун заговорила голосом Джеймса Белуши.
9. В 2009 году был снят мультфильм "День рождения Алисы", который был негласным продолжением "Тайны третьей планеты". Одну из ролей в этом мультфильме озвучила Наталья Гусева-Мурашкевич, которая сыграла Алису в "Гостье из будущего".
10. В мультфильме 1983 года под названием "Юбилей" можно увидеть Громозеку из "Тайны третьей планеты".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как создавали "Жил-был пес"
- "Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР
- История «Трёх богатырей»: как создаются знаменитые мультфильмы
- Интересные факты о мультсериале про кота Леопольда
- 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом