С кого срисовали Алису и Зеленого и другие факты о мультфильме "Тайна третьей планеты"

7. В 1987 году мультфильм вышел в прокат в США под названием Mystery of the Third Planet. Мультфильм в прокате провалился, так как перевод был сделан лишь приблизительным. К примеру, имя Алиса заменили на Кристин.

8. В 1990 году был сделан еще один перевод, а мультфильм стал назваться Alice and the Mystery of the Third Planet. Этот перевод был ближе к оригиналу, хотя из мультфильма исчезло шесть минут экранного времени. Алису озвучивала Кирстен Данст, а птица Говорун заговорила голосом Джеймса Белуши.