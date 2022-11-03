Топ-10 самых дорогих русских художников

Согласно последней воле художника, ушедшего из жизни в Калифорнии, его прах в 1975 году перезахоронили в его родной Казани. В 2010 году «Маленький ковбой» Фешина стал самым дорогим лотом русского искусства, проданным аукционом Macdougall’s - неизвестный русский коллекционер приобрел картину за $10,8 млн.





9. Наталья Гончарова

Одна из самых известных русских художниц и «амазонка авангарда» увлекалась многими стилями - кубизмом, лучизмом и примитивизмом, участвовала во множестве художественных объединений и выставок. В своем творчестве она обращалась и к иконографии и к русским народным мотивам. Вместе с мужем художником Михаилом Ларионовым они долгие годы жили во Франции и работали над сценографией и костюмами для Русских сезонов Дягилева.