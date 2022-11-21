10 фактов про мультфильм "Приключения кота Леопольда"

3. С третьего до последнего мультфильма все роли в мультфильме озвучил Александр Калягин. Но кроме восьмого мультфильма "Интервью с котом Леопольдом", который снова озвучил Андрей Миронов.

4. В 1986 году вышел сборник песен из мультфильма «Ребята, давайте жить дружно». Песни были в исполнении Александра Калягина.

5. В мультфильме "Прогулка кота Леопольда" есть отсылка к фильму "Белое солнце пустыни".