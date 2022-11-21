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10 фактов про мультфильм "Приключения кота Леопольда"

10 фактов про мультфильм "Приключения кота Леопольда"

Автор:
21 ноября 2022 10:31
Сообщество : Факты
Метки: Приключения кота Леопольда   дети   интересно   мультик   рисунок   факты   фото   
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Одним из представителей мультфильмов "из детства и юности" является мультфильм "Приключения кота Леопольда". Его очень часто показывали по ТВ, так как было снято аж 11 серий.

А далее 10 фактов про этот мультфильм:

1. В первой серии все роли озвучил Андрей Миронов.

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2. Андрей Миронов мог бы озвучить и вторую серию, но неожиданно заболел. Пришлось позвать другого человека - Геннадия Хазанова. Хазанов также озвучил все роли в этом мультфильм, включая голос золотой рыбки.

3. С третьего до последнего мультфильма все роли в мультфильме озвучил Александр Калягин. Но кроме восьмого мультфильма "Интервью с котом Леопольдом", который снова озвучил Андрей Миронов.


4. В 1986 году вышел сборник песен из мультфильма «Ребята, давайте жить дружно». Песни были в исполнении Александра Калягина.


5. В мультфильме "Прогулка кота Леопольда" есть отсылка к фильму "Белое солнце пустыни".

6. Также в этом мультфильме есть отсылка и на "Кавказскую пленницу".

7. В мультфильме "Поликлиника кота Леопольда" есть отсылка к фильму "Операция Ы", где мышонок планирует усыпить кота, но засыпает его серый товарищ.

8. В мультфильме "Лето кота Леопольда" есть отсылка к фильму "Джентльмены удачи", когда мыши перепутали цистерны.

9. Первоначально мышей звали Митя и Мотя. Но авторы испугались, что детей с такими именами начнут дразнить мышами, зубастиками и прочими мышиными словами. Именно поэтому решили полностью отказаться от имен.


10. В 2011 году к 75-летию режиссера Анатолия Резникова было снято продолжение мультфильма «Новые приключения кота Леопольда». Премьера состоялась в самом начале 2014 года. Кота Леопольда озвучил Александр Калягин.

Источник:

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Метки: Приключения кота Леопольда   дети   интересно   мультик   рисунок   факты   фото   
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