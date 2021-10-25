Безумная Грета спускается в Ад

Умопомрачительная фантасмагория о женщине, спустившейся в Ад за сковородкой – очень краткое описание шедевра Брейгеля Старшего.
Один из самых ярких представителей Северного Возрождения Брейгель Старший писал удивительные картины, наполненные ужасающими деталями. И вот что удивительно, сюрреалистические монстры и их необъяснимые действия приравнивались к историческим реалиям того времени.
Его «Безумная Грета» также возникла неспроста. Это сложное авторское видение военного противостояния Испании и Фландрии, которое возникло в 16 веке.
Однако притча о безумной старухе, совершившей завоевательский поход в Ад за сковородой существовал и до Брейгеля. Суть истории в следующем: жила очень несчастная женщина. Она влачила жалкую нищенскую жизнь, пьющий муж бросил ее с оравой детей, а когда сыновья выросли, их всех перебили на войне. Грета была зла на судьбу и однажды ее терпение лопнуло.
Как это часто бывает с женщинами, однажды утром она проснулась не в духе, да еще и не смогла отыскать сковородку, чтобы сделать себе завтрак. В результате, Грета так себя накрутила, что облачилась в латы и решила штурмовать сам Ад, так как слышала, что преисподняя славится сковородками, на которых поджаривают грешников.
Надо быть поистине бесстрашной и безумной, чтобы не испугаться всего, что таит в себе подземный мир. На картине Брейгеля она шагает по выжженной земле, не обращая внимание на пытки и чудовищ, страшным водоворотом охватывающих пространство вокруг нее.
Горизонт пылает цветами пожара. Адское зарево придает всей картины особый тревожный колорит. И как всегда, на картине разыгрывается множество интересных миниатюрных действий, сопряженных с человеческими пороками.
Например, демон с огромным отверстием в заду, из которого сыплются монеты, раззадоривает алчущую толпу. Монстры пожирают людей, разрывают их на части, но грешники не показывают и толики раскаяния. Среди всего этого безумия Грета идет широким шагом, сжимая в руках сковороду и прочие адские трофеи. Она идет в пасть самому Дьяволу, и он сам уже не уверен, что справится с ней.
Как всегда, у картины есть подтекст, исторически подкрепленный. Как мы уже упомянули, в момент написания картины военный конфликт между Испанией и подчиненной ей Фландрией достиг кульминации. Отсюда и пожар в небесах и вооруженные партизаны, прячущиеся в картине, и символ безумной, самоотверженной храбрости в лице Греты.
Ради покоя и простой мирной жизни (читайте – ради сковородки), она готова спуститься в Ад и биться со всеми возможными демонами, оставив позади даже Сатану. Невероятно сильный ход и очень страшное состояние.
Не то что бы работа была манифестом патриотизма, но Брейгелю Старшему явно удалось привлечь внимание к эпизоду политической истории, умело обыграв его через старую фламандскую притчу.
Источник:
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