Безумная Грета спускается в Ад

Один из самых ярких представителей Северного Возрождения Брейгель Старший писал удивительные картины, наполненные ужасающими деталями. И вот что удивительно, сюрреалистические монстры и их необъяснимые действия приравнивались к историческим реалиям того времени.

Его «Безумная Грета» также возникла неспроста. Это сложное авторское видение военного противостояния Испании и Фландрии, которое возникло в 16 веке.