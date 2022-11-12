Eurythmics: как возник один из самых известных музыкальных дуэтов в мире

Их последний альбом Peace вышел в 1999 году и музыканты ушли в сольное творчество. Но до сих пор дружат и иногда записывают новые совместные песни. Энни и Дэвид - очень редкий пример того, как люди пережили роман, славу, деньги, распад дуэта, но при этом сохранили очень теплые и искренние чувства друг к другу.