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Eurythmics: как возник один из самых известных музыкальных дуэтов в мире

Eurythmics: как возник один из самых известных музыкальных дуэтов в мире

Автор:
12 ноября 2022 01:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Eurythmics   Музыка   альбом   группА   дружба   дуэт   коллектив   отношения   
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Эти британцы буквально взорвали чарты и быстро стали звездами мировой величины.

Энни Леннокс и Дэвид Стюарт нашли друг друга в в 1970-х. Энни была студенткой, а Дэвид играл в разных коллективах. Они сразу понравились друг другу и стали играть в коллективе The Tourists, который организовал приятель Дэвида.

Между Энни и Дэвидом вспыхнул страстный роман.

Группа записала несколько альбомов, был даже какой-то успех. Но совсем небольшой и в итоге проект распался.

С распадом коллектива закончились и романтические отношения Леннокс и Стюарта. Зато осталась дружба и уважительное отношение друг к другу. Они решили не бросать музыку - так и появился дуэт Eurythmics.

Их последний альбом Peace вышел в 1999 году и музыканты ушли в сольное творчество. Но до сих пор дружат и иногда записывают новые совместные песни. Энни и Дэвид - очень редкий пример того, как люди пережили роман, славу, деньги, распад дуэта, но при этом сохранили очень теплые и искренние чувства друг к другу.

Как говорит Дэвид:

«Наш путь был долгим и извилистым. За эти десятилетия многое произошло – и в личном, и в музыкальном плане, и в мире. Случилось столько всего, чего вы никогда не могли ожидать. Но наши приверженность и страсть к музыке не угасли».

И добавляет:

«Мне очень приятно смотреть и видеть всю ту работу, которую мы создали, и гордиться ею. Люди любят тебя, и признают твоё творчество. В такие моменты ты чувствуешь честь, чувствуешь, что ты прожил жизнь не зря».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Eurythmics   Музыка   альбом   группА   дружба   дуэт   коллектив   отношения   
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