«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников

Оно и не удивительно, с концертами туго, денег не хватает. Да ещё и коллектив, оказывается, из "ненавистной РФ" выехал неполным составом. Музыканты Сергей Макаров, который был диджеем, саунд-продюсером и бэк-вокалистом группы, а также Антон Лиссов, который также занимал место бэк-вокалиста покорять США не решились.