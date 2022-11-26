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«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников

«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников

Автор:
26 ноября 2022 14:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   LittleBig   звезды   знаменитости   расспался коллектив   фото   шоу бизнес   
2106
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В официальных аккаунтах Little Big в соцсетях опубликовали весьма предсказуемый пост о том, что состав группы сократился вдвое.

Оно и не удивительно, с концертами туго, денег не хватает. Да ещё и коллектив, оказывается, из "ненавистной РФ" выехал неполным составом. Музыканты Сергей Макаров, который был диджеем, саунд-продюсером и бэк-вокалистом группы, а также Антон Лиссов, который также занимал место бэк-вокалиста покорять США не решились.


В коллективе сейчас остались два человека — основатель Илья Прусикин и Софья Таюрская.
Представители группы не стали уточнять причину распада. Но, судя по всему, эпатажная группа Little Big - всё...

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Метки: Little Big   LittleBig   звезды   знаменитости   расспался коллектив   фото   шоу бизнес   
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48  комментариев
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219
Stekr 2 часа назад
Хватит уже постить про них. Умерли так умерли.
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4k
Феликс Дзержинский 47 секунд назад
Этот }{уйло, раньше на ютубе имел свой кАнал, на котором он выпускал контент для тех, кто хочет деградировать.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Старичок 57 секунд назад
кто-то на спор раскрутил это говно и забросил потом. а чувакам показалось, что они мега круты и держат бога за бороду. но в реале все проще-это отнюдь не борода бога и круче они только поросячего хвостика.
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846
Голосмордора 6 минут назад
Эпатажная группа? Смесь говна и мочи.
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234
Igor Grishaev 6 минут назад
Ну просто не понимаю: живёшь и выступаешь ты в России, Благодаря тупоголовому неразборчивому Минкульту имеешь какие-то деньги за свой дебильный репертуар.. бросить всё, обгадить Родину, уехать на Запад, где вы никому на хрен не нужны??
Ну-у, тупые.
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 минут назад
у 2 хоть мозгов хватило
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9k
Пётр 8 минут назад
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...Ещё один наглядный пример который показывает, что особо никому подобные исполнители за бугром не нужны...Помнится, когда писали о финансовых проблемах, многие кричали: Вывсеврети вон они в турах по Европам, когда писали об отмене концертов, эти же кричали: Концерты переносят из-за нехватки билетов, ага перносят из-за нехватки из Варшавы Мухосранск...Интересно, что теперь напишут, наверное что группа не распалась, а поделилась на два состава, чтобы везде успевать так как концертов очень много....
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86k
Taras Kozalupko 13 минут назад
Закономерный финал для использованных презервативов
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10k
vvv 17 минут назад
Прусикин оказался таки редкостным м*даком. Сначала бросил жену, потом Родину. Ну что, теперь пожинает плоды. Предателей нигде не любят.
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365
Давид vvv 12 минут назад
Кто жену предал, тот любого предаст(с)
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29
Andrew Popov 20 минут назад
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20k
ЦСКА 22 минуты назад
А жиробасик где?
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2k
Сергей 23 минуты назад
Софья клевая!
И песенки у них забавные ))
Зря они о политике заговорили..Лучше бы делали , то что действительно умеют - прикольные клипы снимать , на свои песенки..
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2k
ili 24 минуты назад
Дегенераты...
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2k
Денис Ануфриев Полчаса назад
бабло тупо закончилось
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364
cfhfwby Полчаса назад
Прикольная была группа, жаль, что круто пикирнули.
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6k
Copycat Полчаса назад
они выбрали свою позицию, но эта позиция вышла в разрез с их ЦА, вот и результат
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1k
Aleks Полчаса назад
Как говорили раньше, не умеешь думать головой, будешь руками.
Теперь вместо лафовой работы будут на фабрике западной какой то сортиры мыть, ибо ни на что другое квалификации не хватит.
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295
СергейБернатович Полчаса назад
аминь
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30k
Slonyash Полчаса назад
А с каким пафосом Россию покидали, помню...
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5k
Компьютер DELL монитором 41 минуту назад
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2k
Alex 53 минуты назад
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