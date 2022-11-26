«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников

В официальных аккаунтах Little Big в соцсетях опубликовали весьма предсказуемый пост о том, что состав группы сократился вдвое.
Оно и не удивительно, с концертами туго, денег не хватает. Да ещё и коллектив, оказывается, из "ненавистной РФ" выехал неполным составом. Музыканты Сергей Макаров, который был диджеем, саунд-продюсером и бэк-вокалистом группы, а также Антон Лиссов, который также занимал место бэк-вокалиста покорять США не решились.
В коллективе сейчас остались два человека — основатель Илья Прусикин и Софья Таюрская.
Представители группы не стали уточнять причину распада. Но, судя по всему, эпатажная группа Little Big - всё...
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Ну-у, тупые.
Снимается по мелочи где-то в телевизоре, имеет свою денежку
И песенки у них забавные ))
Зря они о политике заговорили..Лучше бы делали , то что действительно умеют - прикольные клипы снимать , на свои песенки..
Теперь вместо лафовой работы будут на фабрике западной какой то сортиры мыть, ибо ни на что другое квалификации не хватит.