Казахи и поляки отказались от концертов Little Big

После того как группа Little Big демонстративно сбежала из России, жизнь у музыкантов всё никак не устраивается.
В США эпатажные певцы ртом стадионы не собирают, а деньги заканчиваются. На это недавно жаловался сам солист группы Илья Прусикин. Вот и решили в Little Big устроить "чёс" по русскоговорящей аудитории Европы и Казахстану. Но что-то пошло не так.
В польском городе Краков отменили назначенный на 12 ноября концерт Little Big. Против музыкантов пару недель назад началась масштабная травля со стороны украинских беженцев. Они призывают вернуть музыкантов обратно в Россию.
“Мы обращаемся к общественности: нужно понять, что мы должны изолировать Россию по всем возможным направлениям. Россия – террористическая страна, и её граждане должны требовать, кричать, умолять своё правительство, которое они избрали, прекратить убивать украинцев, не бежать в Европу и не наблюдать за войной. Своим бездействием они нас убивают”, –значилось в манифесте активистов, выступивших против Little Big в Кракове.
Прусикин вяло огрызается, заявляя, что он и так ненавидит Россию, но поляки встали на сторону украинцев. А следом прилетело и из Казахстана.
Мэрии крупных городов Казахстана — Алма-Аты и Астаны — запретили концерты группы Little Big, намеченные на 14 и 15 ноября. Музыканты якобы не прошли проверку. Тем же кто уже приобрёл билеты, в кассах советуют не ждать переноса концертов, а просто их сдавать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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