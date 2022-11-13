Казахи и поляки отказались от концертов Little Big

В польском городе Краков отменили назначенный на 12 ноября концерт Little Big. Против музыкантов пару недель назад началась масштабная травля со стороны украинских беженцев. Они призывают вернуть музыкантов обратно в Россию.

“Мы обращаемся к общественности: нужно понять, что мы должны изолировать Россию по всем возможным направлениям. Россия – террористическая страна, и её граждане должны требовать, кричать, умолять своё правительство, которое они избрали, прекратить убивать украинцев, не бежать в Европу и не наблюдать за войной. Своим бездействием они нас убивают”, –значилось в манифесте активистов, выступивших против Little Big в Кракове.

Прусикин вяло огрызается, заявляя, что он и так ненавидит Россию, но поляки встали на сторону украинцев. А следом прилетело и из Казахстана.