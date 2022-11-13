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Казахи и поляки отказались от концертов Little Big

Казахи и поляки отказались от концертов Little Big

Автор:
13 ноября 2022 10:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Казахстан   Польша   звезды   концерты   шоу бизнес   
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После того как группа Little Big демонстративно сбежала из России, жизнь у музыкантов всё никак не устраивается.

В США эпатажные певцы ртом стадионы не собирают, а деньги заканчиваются. На это недавно жаловался сам солист группы Илья Прусикин. Вот и решили в Little Big устроить "чёс" по русскоговорящей аудитории Европы и Казахстану. Но что-то пошло не так.

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В польском городе Краков отменили назначенный на 12 ноября концерт Little Big. Против музыкантов пару недель назад началась масштабная травля со стороны украинских беженцев. Они призывают вернуть музыкантов обратно в Россию.

Мы обращаемся к общественности: нужно понять, что мы должны изолировать Россию по всем возможным направлениям. Россия – террористическая страна, и её граждане должны требовать, кричать, умолять своё правительство, которое они избрали, прекратить убивать украинцев, не бежать в Европу и не наблюдать за войной. Своим бездействием они нас убивают”, –значилось в манифесте активистов, выступивших против Little Big в Кракове.

Прусикин вяло огрызается, заявляя, что он и так ненавидит Россию, но поляки встали на сторону украинцев. А следом прилетело и из Казахстана.


 Мэрии крупных городов Казахстана — Алма-Аты и Астаны — запретили концерты группы Little Big, намеченные на 14 и 15 ноября. Музыканты якобы не прошли проверку. Тем же кто уже приобрёл билеты, в кассах советуют не ждать переноса концертов, а просто их сдавать.

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Little Big   Казахстан   Польша   звезды   концерты   шоу бизнес   
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20  комментариев
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15k
Александр Полчаса назад
"Требовать от правительства прекратить войну"
А они сами пробовали за эти 8 лет у своего правительства требовать мира?
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1k
Татьяна Баженова Минуту назад
В Казахстане их воспринимают не так, как в Польше, здесь они не россияне, а предатели России. У казахов свои причины отказываться от концертов этих петухов.
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9k
Пётр 8 минут назад
Ну ничего, ничего накрайняк попросит своих если что....как там у них: Мы усские дуг дуга не обманываем...
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279
Янка из Цесиса 8 минут назад
Лишь бы эта шваль к нам в Латвию не пёрлась. Я бы с огромным удовольствием сходил на группу Любэ, музыка и песни которой для моих души и сердца всегда были очень близкими.
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27k
Квантовый переход 24 минуты назад
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12k
Мистер Фикс 24 минуты назад
Я вчера под фанеру пару песен слабал.
Три калеки мне похлопали, и я звездою стал (Ю. Хой)
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5k
Copycat Полчаса назад
Ну просто они нам тут в Казахстане тоже не нужны)
простые работяги которые не сидят в интернетах, а работают, не очень хорошо настроены к тем кто бросил свою страну и свалил
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54k
zloykoyot Полчаса назад
Да и хер с ними, они свой выбор сделали, пускай хлебают за обе щеки.
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3k
Григорий 38 минут назад
этот петухан ещё и расписан весь под гжель
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15k
Alex 43 минуты назад
Осталось только в порнухе сниматься .....
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