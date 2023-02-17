Легендарная группа Barrabás, чьи песни звучали на дискотеках СССР в 1980-х

Под них можно было как следует “отжечь” и станцевать “медляк”.
Коллектив основали в 1971 году. Состав был по-настоящему интернациональным: основатель и барабанщик испанец Фернандо Арбекс, бас-гитарист и вокалист Игнасио Эганья, филиппинские гитаристы Рики и Мигель Моралес, клавишник из Португалии Хуан Видаль и кубинец-саксофонист Эрнесто Дуарте.
Вскоре Barrabás выпустили дебютный альбом “Wild Safari”. В принципе, его неплохо приняли в США и Европе. Тогда группа ещё играла латин-рок и фанк.
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Потом в коллективе сменилась часть музыкантов: Эганья ушёл, а к группе присоединились вокалист Хосе Луис Техада и барабанщик Хосе Мария Молл. В новом составе Barrabás стали экспериментировать с диско.
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А в 1978 году распались - их творчество стало никому не интересно и музыканты решили заняться чем-нибудь другим. Основатель группы, Фернандо Арбекс, стал продюсером новых исполнителей, но о своём детище не забывал. И в 1980-м он возродил Barrabás: в него вернулись старые “игроки” Хосе Мария Молл и вокалист Хосе Луис Техада, а также новички - гитарист Хорхе Эдуардо Манинг из Коста-Рики, клавишник Армандо Пелайо и бас-гитарист Хесус Гордализа.
В 1982 году группа записала альбом “Bestial”. Хитовым он не стал, но именно на нём были две композиции, которые особенно полюбились гражданам СССР: “Rebel (Be My)” и “Dolores”. Под первую песню лихо отплясывали, а под вторую - нежно обнимали партнёршу в “медляках”.
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Спустя год коллектив выпустил очередной альбом “Forbidden”.
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Получилось неплохо, но для всеобщей популярности группе чего-то не хватало. Скорее всего - раскрутки. Интерес к группе снова упал и музыканты давали концерты всё реже и реже, новых композиций тоже не было. Лишь в 1990-х они перезаписали несколько старых песен, одна из них - легендарная “Rebel (Be My)”.
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Barrabás существует до сих пор. Но после смерти основателя Фернандо Арбекса, музыканты выступают только на ностальгических концертах вроде “Дискотека 1980-х”.
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Чем-то по творчеству и продолжительности композиций напомнили Supermax.