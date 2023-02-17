Легендарная группа Barrabás, чьи песни звучали на дискотеках СССР в 1980-х

А в 1978 году распались - их творчество стало никому не интересно и музыканты решили заняться чем-нибудь другим. Основатель группы, Фернандо Арбекс, стал продюсером новых исполнителей, но о своём детище не забывал. И в 1980-м он возродил Barrabás: в него вернулись старые “игроки” Хосе Мария Молл и вокалист Хосе Луис Техада, а также новички - гитарист Хорхе Эдуардо Манинг из Коста-Рики, клавишник Армандо Пелайо и бас-гитарист Хесус Гордализа.

В 1982 году группа записала альбом “Bestial”. Хитовым он не стал, но именно на нём были две композиции, которые особенно полюбились гражданам СССР: “Rebel (Be My)” и “Dolores”. Под первую песню лихо отплясывали, а под вторую - нежно обнимали партнёршу в “медляках”.