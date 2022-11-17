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В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big

В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big

Автор:
17 ноября 2022 17:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Казахстан   Польша   США   выступления   гастрольный тур   группА   концерты   отмена   скандал   
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Больше всего на музыкантов разгневались в Польше - теперь и в Варшаве не будет их концерта.

Илья Прусикин - лидер эпатажной группы Little Big. Он осудил спецоперацию и вместе со своей женой уехал в США. С собой они взяли остальных членов музыкального коллектива и стали обживаться на новом месте.

Чета музыкантов приехала в Лос-Анджелес, выступила против СВО и выпустила «антивоенный» клип Generation Cancellation. Но получилось не так, как они планировали - в США о них никто не знает. И давать там концерты будет затруднительно. О чём американцы и сообщили им в редких комментариях в соцсетях.

«Очень талантливые, но совершенно не известные здесь. Заставляет задуматься, кто вообще от этого всего выиграл?»

«Вы чувствуете себя в опасности, когда говорите что-то об СВО? Они обнаружат здесь, на Западе, ту же проблему»

«Я чувствую большую угрозу со стороны Джо Байдена, нежели от Путина»

Чтобы не остаться без денег, группа отправилась в гастрольный тур по Европе и Казахстану.

Но в Казахстане их концерты отменили. Местные власти сообщили, что они «не прошли проверку». А в Польше против группы выступила украинская диаспора и потребовала запретить выступление в Кракове.

Тогда концерт перенесли на другую дату и сменили город. Но и его отменили.

«К сожалению, из-за политического давления концерт в Катовице отменен. Мы сделали все возможное, чтобы этот концерт состоялся. Возможно, нам удастся перенести нашу встречу на другую дату».

А следом отказались и от выступления в Варшаве, запланированного на 21 ноября. Опять же, «из-за политического давления».

По всей видимости, на этом гастрольный тур Little Big и завершился.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Little Big   Казахстан   Польша   США   выступления   гастрольный тур   группА   концерты   отмена   скандал   
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17  комментариев
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6k
Том Сойер 49 минут назад
(рыбку съесть и на куй сесть хотели - а не вышло.....)
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21k
ВАТНИК 3 минуты назад
кто эти фрики ???
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26k
Лис 3 минуты назад
Вот на хрена про них постоянно писать? Реклама? Уехали - и хрен с ними. Подобных клоунов пруд пруди, осталось предостаточно.
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6k
Нестерин Сергей 3 минуты назад
И? Они и у нас то никому неизвестны были, не только в Пиндосии. И вот, хоть таким странным образом их пытаються "раскрутить".
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2k
Pill 11 минут назад
Мрази
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11k
a_komolow 12 минут назад
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125
Sergey Dusakov 15 минут назад
Неожиданно.
Это называется инвестиции. Хочешь быть богатым и знаменитым, надо вложить деньги в раскрутку имени. Но потом 50/50 либо станешь знаменитым, либо деньги на ветер.
------
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Трое из Простоквашино
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3k
Григорий 20 минут назад
приключения 4 говен, нам то с того, что?, пусть уже сдохнут там за мир во всём мире.
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29k
Dobry vojak Svejk Z Полчаса назад
Чемодан - вокзал - завод. Пусть руками теперь поработают.
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184
Igor Grishaev Полчаса назад
Ну, куда прутся? Прочитали бы для начала воспоминания эмигрантов после переворота 1917 года..
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185
Stekr Полчаса назад
Да забыть уже о них давно пора!
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5k
Losterdin Полчаса назад
кому эта кучка дегенератов нужна
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8
Sata33 Полчаса назад
Да а чем они вообще запомнились ?
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6k
Allmaster 38 минут назад
Такое чувство, что на них кто то смотрит. И взгляд его недобрый :))
По сути, какие то там музыканты свалили, ну и член с ними.
Я лично, если бы не было в прессе упоминаний, так вообще бы даже не знал и не вспоминал.
Один хрен, я на концерты всяких фриков не то что не пойду, я их не смотрю и не слушаю.
Да возьми даже старого комаревича, есть у него годные песни, и слушал раньше, и сейчас послушаю. Это Машина времени, группа целая, и мой кусок жизни.
А то что он фортели выкидывает, ну сдулся человек как артист, да и крыша того. Возраст. Ну и зла не держу.
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184
Igor Grishaev Allmaster Полчаса назад
Старые евреи к старости вообще много чудят, внезапно вспоминая про своё еврейство
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9k
Shtoppi 43 минуты назад
Скоро нигде не будет их концертов. Такое бездарное говнецо, да еще и предатели-перебежчики, никому не нужны.
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August

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