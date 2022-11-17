В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big

Больше всего на музыкантов разгневались в Польше - теперь и в Варшаве не будет их концерта.
Илья Прусикин - лидер эпатажной группы Little Big. Он осудил спецоперацию и вместе со своей женой уехал в США. С собой они взяли остальных членов музыкального коллектива и стали обживаться на новом месте.
Чета музыкантов приехала в Лос-Анджелес, выступила против СВО и выпустила «антивоенный» клип Generation Cancellation. Но получилось не так, как они планировали - в США о них никто не знает. И давать там концерты будет затруднительно. О чём американцы и сообщили им в редких комментариях в соцсетях.
«Очень талантливые, но совершенно не известные здесь. Заставляет задуматься, кто вообще от этого всего выиграл?»
«Вы чувствуете себя в опасности, когда говорите что-то об СВО? Они обнаружат здесь, на Западе, ту же проблему»
«Я чувствую большую угрозу со стороны Джо Байдена, нежели от Путина»
Источник:
Источник:
Но в Казахстане их концерты отменили. Местные власти сообщили, что они «не прошли проверку». А в Польше против группы выступила украинская диаспора и потребовала запретить выступление в Кракове.
Тогда концерт перенесли на другую дату и сменили город. Но и его отменили.
«К сожалению, из-за политического давления концерт в Катовице отменен. Мы сделали все возможное, чтобы этот концерт состоялся. Возможно, нам удастся перенести нашу встречу на другую дату».
А следом отказались и от выступления в Варшаве, запланированного на 21 ноября. Опять же, «из-за политического давления».
По всей видимости, на этом гастрольный тур Little Big и завершился.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- «И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты
- Мигранты с Украины преследуют Филиппа Киркорова по всему миру и пытаются заставить извиниться
- «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром
- Казахи и поляки отказались от концертов Little Big
- «Демократы тянут нас всё ближе к ядерной войне»: так заявила американский конгрессмен и со скандалом ушла из партии
Это называется инвестиции. Хочешь быть богатым и знаменитым, надо вложить деньги в раскрутку имени. Но потом 50/50 либо станешь знаменитым, либо деньги на ветер.
------
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Трое из Простоквашино
По сути, какие то там музыканты свалили, ну и член с ними.
Я лично, если бы не было в прессе упоминаний, так вообще бы даже не знал и не вспоминал.
Один хрен, я на концерты всяких фриков не то что не пойду, я их не смотрю и не слушаю.
Да возьми даже старого комаревича, есть у него годные песни, и слушал раньше, и сейчас послушаю. Это Машина времени, группа целая, и мой кусок жизни.
А то что он фортели выкидывает, ну сдулся человек как артист, да и крыша того. Возраст. Ну и зла не держу.