В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big

Чета музыкантов приехала в Лос-Анджелес, выступила против СВО и выпустила «антивоенный» клип Generation Cancellation. Но получилось не так, как они планировали - в США о них никто не знает. И давать там концерты будет затруднительно. О чём американцы и сообщили им в редких комментариях в соцсетях.

«Очень талантливые, но совершенно не известные здесь. Заставляет задуматься, кто вообще от этого всего выиграл?»

«Вы чувствуете себя в опасности, когда говорите что-то об СВО? Они обнаружат здесь, на Западе, ту же проблему»

«Я чувствую большую угрозу со стороны Джо Байдена, нежели от Путина»