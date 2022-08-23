«Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром

«Можно вернуться в 2014 год, когда Соединенные Штаты Америки организовали незаконный переворот, избавивший Украину от демократии. Они просто решили, что им не нужен демократически избранный президент на Украине. Поэтому они избавились от него и поставили другого. Я знаю, что с тех пор у них были выборы и Зеленский был избран. Ладно, хорошо. Нет, это не хорошо, что они совершили переворот, это было ужасно. Это вмешательство Соединенных Штатов Америки в дела других стран вместо того, чтобы просто сказать: "Эй, это не наше дело".

Но Зеленский был избран с огромным перевесом — 73% жителей Украины проголосовали за Зеленского. Его [политическая] платформа заключалась в том, что он будет выполнять минские соглашения, которые должны были дать автономию Донецкой и Луганской [областям] и включить весь Донбасс — с его экономикой — в суверенную Украину. Это было одним из пунктов. Кроме того, он баллотировался с [политической] платформой, согласно которой Украина никогда не будет пытаться вступить в НАТО. И это все продолжается на фоне соглашения, которое [Михаил] Горбачев заключил с госсекретарем Соединенных Штатов в 1989–1990 годах, когда американцы согласились, [госсекретарь США Энтони] Блинкен, Байден до сих пор не изменили его, [45-й президент США Дональд] Трамп не изменил его, как и предыдущие президенты. В соответствии с этим менталитетом они хотят править всем миром. Поэтому нам, народу, приходится страдать.