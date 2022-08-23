«Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром

Он дал обширное интервью и высказал всё, что думает о США и нынешней ситуации.
Роджер Уотерс - музыкант и основатель легендарной группы. На их творчестве выросло несколько поколений.
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«Можно вернуться в 2014 год, когда Соединенные Штаты Америки организовали незаконный переворот, избавивший Украину от демократии. Они просто решили, что им не нужен демократически избранный президент на Украине. Поэтому они избавились от него и поставили другого. Я знаю, что с тех пор у них были выборы и Зеленский был избран. Ладно, хорошо. Нет, это не хорошо, что они совершили переворот, это было ужасно. Это вмешательство Соединенных Штатов Америки в дела других стран вместо того, чтобы просто сказать: "Эй, это не наше дело".
Но Зеленский был избран с огромным перевесом — 73% жителей Украины проголосовали за Зеленского. Его [политическая] платформа заключалась в том, что он будет выполнять минские соглашения, которые должны были дать автономию Донецкой и Луганской [областям] и включить весь Донбасс — с его экономикой — в суверенную Украину. Это было одним из пунктов. Кроме того, он баллотировался с [политической] платформой, согласно которой Украина никогда не будет пытаться вступить в НАТО. И это все продолжается на фоне соглашения, которое [Михаил] Горбачев заключил с госсекретарем Соединенных Штатов в 1989–1990 годах, когда американцы согласились, [госсекретарь США Энтони] Блинкен, Байден до сих пор не изменили его, [45-й президент США Дональд] Трамп не изменил его, как и предыдущие президенты. В соответствии с этим менталитетом они хотят править всем миром. Поэтому нам, народу, приходится страдать.
И украинский народ страдает больше, чем любой другой народ. Это не значит, что я одобряю действия [президента России Владимира] Путина. Это не так. Но я понимаю, что их вывели за все рамки. На протяжении 15 лет они кричали о красных линиях, которые попираются НАТО и американцами. И где же мы сейчас? Я говорил об этом во время шоу и в Вашингтоне. Я сказал: "Почему Джо Байден не поговорит с Путиным? Почему они не разговаривают?" Конечно, все это можно было бы уладить.
Я считаю, что мы должны остановить конфликт. Это самое главное. Но, похоже, Джо Байден не хочет этого. Потому что он продолжает отправлять все больше и больше вооружений [на Украину]. Неужели он думает, что украинская армия сможет одолеть Россию?
…Поэтому происходящее на Украине — это прекрасная ширма для правящего класса, который хочет управлять миром, хочет, чтобы в мире было несколько чрезвычайно богатых людей. Олигархи, как мы их называем, устроились по всему миру. Они могут решать, что происходит. Они могут купить американские выборы, они могут купить прессу».
А об так называемой «отмене русской культуры» Уотерс сказал следующее:
«Это полный идиотизм. И это просто показывает, как работают мозги этих людей. Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие. И то же касается современной культуры, как и всего спорта. Я тоже говорил об этом.
Две недели назад я отправил письмо президенту УЕФА [Александеру Чеферину], написав: извините, если вы можете запретить российским командам — как сборной, так и клубным командам — участвовать в европейских соревнованиях, что и было сделано, то прежде всего вы должны запретить израильские команды. Что они вообще делают в европейских соревнованиях, я понятия не имею. Но, в любом случае, они вторглись в Палестину в 1967 году. Вы, случайно, этого не заметили? А они вторглись.
…В этом году в Катаре, я полагаю, футбольная команда Соединенных Штатов Америки будет играть на чемпионате мира. Ну разве вы не заметили, что они вторглись в Ирак в 2003 году и убили, мы не знаем, может быть, 100 млн человек, нет, миллион человек или около того? Они убили миллион человек. И все же они собираются выступать на Кубке мира.
…И я сейчас говорю о Соединенных Штатах Америки, потому что именно они наводнили весь земной шар своими военными базами. И это привело к тому, что они пытаются продвинуться вплоть до границ Российской Федерации, а затем попытаться окружить Китай. И это чрезвычайно опасно. И вопрос, который я хочу задать: почему? Потому что ответ только один: потому что мы хотим править миром. И мы хотим говорить вам, что вы должны делать, и как вы должны управлять своей страной, и какие экономические системы вы должны задействовать. И это безумие».
Музыкант не впервые высказывается об Украине и за это его там внесли в список лиц, которые занимаются «антиукраинской пропагандой».
И Уотерс ответил на это так:
«Это просто пустая трата сил пропагандистов. Это их работа. Им сказали сидеть и писать эту чушь обо мне, потому что это часть их работы.
…Так что, боюсь, я не могу воспринимать все это всерьез».
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АНТИФИШКИ
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А бриташики прям вот не хотят? По моему они первые кто этого очень хочет и хотелки эти у них еще до появления на теле планеты этой гнойной пустулы под названием сша появились. Так что не нужно все только на пиндосов спихивать, у самих рыльце в пушку.
Просто красавец!
Долгих лет, Роджер!