30 замечательных самодельных вещей от поклонников нитки и иголки

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Интернет-сообщество r/sewing/ — фантастическое место для всех любителей шитья. Там люди делятся фотографиями своих последних работ, обсуждают секреты мастерства и дают друг другу полезные советы. Вот несколько ярких снимков из коллекции сообщества.
1. "Я сшила себе платье на выпускной в честь окончания колледжа и получения кандидатской степени"
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3. "Мой рыцарский наряд для участия в ролевых играх. Я сделал его сам, кроме доспехов. Весь целиком он весит 35 кг"
4. "Бальное платье в стиле Белль из "Красавицы и чудовища" для школьного проекта (это мой первый швейный проект)"
6. "Обычно я не делаю костюмы на Хэллоуин, но тут что-то захотелось. И мне нравится результат"
14. "Я очень горжусь своим первым шерстяным пальто! У меня было мало опыта, но много терпения (и Youtube)"
21. "Недавно папа отдал мне кучу старых мужских рубашек, и я превратила четыре из них в это платье"
24. "Я испортила 100 иголок, чтобы сделать сумочку из крокодиловой кожи в стиле Кейт Спейд"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Поступил просто - аккуратно распорол старую ветровку (рукав - реглан) и, используя её как шаблон, сделал выкройки. Молнию тоже с неё спорол (YKK). Сел за швейную машинку, пару недель работы - и вуа-ля. Получилась тяжеловата, но смотрелась очень кондово и модно.
Носил пару лет, потом подарил знакомому, сфоткать не догадался, да и нечем было тогда.
Больше правда одежду не шил никогда, но зашивал, пришивал много чего, кроме того - чехлы всякие из брезента и т.п. по мелочи, опыт пригодился...