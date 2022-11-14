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30 замечательных самодельных вещей от поклонников нитки и иголки

30 замечательных самодельных вещей от поклонников нитки и иголки

Автор:
14 ноября 2022 15:25
Сообщество : Сделай сам!
Метки: кройка и шитье   одежда   отважный портняжка   портняжки   ручное шитье   своими руками   увлечение   хендмейд   хобби   шитье   
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Интернет-сообщество r/sewing/ — фантастическое место для всех любителей шитья. Там люди делятся фотографиями своих последних работ, обсуждают секреты мастерства и дают друг другу полезные советы. Вот несколько ярких снимков из коллекции сообщества.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кройка и шитье   одежда   отважный портняжка   портняжки   ручное шитье   своими руками   увлечение   хендмейд   хобби   шитье   
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3  комментария
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24k
Андрей Час назад
Я ничего не понимаю в шитье, но, всё это в сто раз лучше, чем накачивать губы и сверкать голой жопой!!!
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3k
vasilykopkov 19 минут назад
В начале 90-х увидел на рынке три шкурки замши (сапожной). Очень хотелось замшевую куртку.Шкурки стоили копейки, видимо хозяину достались бесплатно. Купил.
Поступил просто - аккуратно распорол старую ветровку (рукав - реглан) и, используя её как шаблон, сделал выкройки. Молнию тоже с неё спорол (YKK). Сел за швейную машинку, пару недель работы - и вуа-ля. Получилась тяжеловата, но смотрелась очень кондово и модно.
Носил пару лет, потом подарил знакомому, сфоткать не догадался, да и нечем было тогда.
Больше правда одежду не шил никогда, но зашивал, пришивал много чего, кроме того - чехлы всякие из брезента и т.п. по мелочи, опыт пригодился...
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455
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Достойное хобби.
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