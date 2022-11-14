Умелец превращает старые зажигалки в мини-мотоциклы

Поделки из того, что под рукой, — отдельный и очень интересный вид творчества. Вот хороший пример: миниатюрные мотоциклы, собранные из деталей обычных пластиковых зажигалок. Для человека со смекалкой нет ничего невозможного!

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В начале было две зажигалки и больше ничего 0 Источник:

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Мастер-самоделкин разобрал их на детали 0 Источник:

А потом начал соединять одни детали с другими 0 Источник:

Не торопясь 0 Источник:

Кусочек за кусочком 0 Источник:

И постепенно поделка начала приобретать форму 0 Источник:

И превратилась в минибайк 0 Источник:

Даже два! 0 Источник:

Даже не верится, что родители этих игрушечных мотоциклов — обычные пластиковые зажигалки 0 Источник:

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