Умелец превращает старые зажигалки в мини-мотоциклы

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Поделки из того, что под рукой, — отдельный и очень интересный вид творчества. Вот хороший пример: миниатюрные мотоциклы, собранные из деталей обычных пластиковых зажигалок. Для человека со смекалкой нет ничего невозможного!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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