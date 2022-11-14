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Умелец превращает старые зажигалки в мини-мотоциклы

Умелец превращает старые зажигалки в мини-мотоциклы

Автор:
14 ноября 2022 14:14
Сообщество : Сделай сам!
Метки: зажигалка   круто сделано   минибайк   ничего себе   поделка   самоделки   своими руками   сделай сам   хендмейд   
878
14
Поделки из того, что под рукой, — отдельный и очень интересный вид творчества. Вот хороший пример: миниатюрные мотоциклы, собранные из деталей обычных пластиковых зажигалок. Для человека со смекалкой нет ничего невозможного!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зажигалка   круто сделано   минибайк   ничего себе   поделка   самоделки   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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4  комментария
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51
Алекс 53 минуты назад
Здорово!!!
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17k
Топпер Харли 6 минут назад
В часах деталек поболее)
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20k
Евгений 8 минут назад
Я такие поделки в 90ые видел.
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14k
Alex 21 минуту назад
Оригинально!
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