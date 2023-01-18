25 удивительных вкладышей для книжной полки, которые оценят все любители книг

Посмотрите на замечательные украшения для книжных полок, выполненные вручную настоящими мастерами своего дела. Это трёхмерные миниатюры, которые устанавливают и в книжных магазинах и у себя в домашней библиотеке. Маленькие, но полные чудес!

0 Эти трехмерные миниатюры называютcя Book Nooks ("книжные закоулки"). Идея принадлежит японскому дизайнеру Monde. Он показал свои работы в 2018 году, и с тех пор идея пошла в народ.

1. "Еще один" Питера Сёдерлунда 0 Источник:

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2. Книжная миниатюра в японском стиле 0 Источник:

3. Миниатюра по мотивам "Отверженных" 0 Источник:

4. Монстр с книжной полки 0 Источник:

5. Таинственное подземелье 0 Источник:

6. Узенький переулок 0 Источник:

7. Тварь из Черной лагуны 0 Источник:

8. "Книжный закоулок" по Гарри Поттеру 0 Источник:

9. Дверь в сказочный лес 0 Источник:

10. Кусочек Амстердама 0 Источник:

11. Терри Пратчетт - это огромный фантазийный мир 0 Источник:

12. Японский переулок 0 Источник:

13. Осмелитесь ли вы войти в двери Дурина и столкнуться с долгой тьмой Мории? 0 Источник:

14. Маленький уголок для вдохновения 0 Источник:

15. Косая аллея из книг про Гарри Поттера 0 Источник:

16. Дань "Звёздным войнам" 0 Источник:

17. Миниатюра в стиле "Вархаммера" 0 Источник:

18. Американский оборотень на книжной полке 0 Источник:

19. Злая ведьма наблюдает за вами 0 Источник:

20. Уголок старой Италии 0 Источник:

21. Лесной уголок с планеты Эндор ("Звездные войны") 0 Источник:

22. Библиотека в библиотеке 0 Источник:

23. Переулок из дерева, с подсветкой 0 Источник:

24. Миниатюре в стиле "Бегущего по лезвию" 0 Источник: