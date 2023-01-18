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25 удивительных вкладышей для книжной полки, которые оценят все любители книг

25 удивительных вкладышей для книжной полки, которые оценят все любители книг

Автор:
18 января 2023 17:16
Сообщество : Сделай сам!
Метки: вкладки   вкладыши   декор   декорирование   инсталляции   книжная полка   миниатюры   своими руками   трехмерные   хендмейд   
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Посмотрите на замечательные украшения для книжных полок, выполненные вручную настоящими мастерами своего дела. Это трёхмерные миниатюры, которые устанавливают и в книжных магазинах и у себя в домашней библиотеке. Маленькие, но полные чудес!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вкладки   вкладыши   декор   декорирование   инсталляции   книжная полка   миниатюры   своими руками   трехмерные   хендмейд   
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1  комментарий
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pynh Полчаса назад
Просто книги на полках не катит?
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