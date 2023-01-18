25 удивительных вкладышей для книжной полки, которые оценят все любители книг

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Посмотрите на замечательные украшения для книжных полок, выполненные вручную настоящими мастерами своего дела. Это трёхмерные миниатюры, которые устанавливают и в книжных магазинах и у себя в домашней библиотеке. Маленькие, но полные чудес!
Эти трехмерные миниатюры называютcя Book Nooks ("книжные закоулки"). Идея принадлежит японскому дизайнеру Monde. Он показал свои работы в 2018 году, и с тех пор идея пошла в народ.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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