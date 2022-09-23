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25 уникальных вещей, сделанных талантливыми мастерами

25 уникальных вещей, сделанных талантливыми мастерами

Автор:
23 сентября 2022 11:54
Сообщество : Сделай сам!
Метки: DIY или Сделай сам   мастерство   рукотворчество   самоделки   своими руками   сделай сам   творчество   увлечения   хендмейд   хобби   
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Сколько же на свете талантливых людей! Они находят себе какое-нибудь творческое хобби, фантазируют, идут к результату методом проб и ошибок, и в конце концов обычно добиваются успеха. Эти работы язык не поворачивается назвать "поделками". Только "произведениями искусства".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: DIY или Сделай сам   мастерство   рукотворчество   самоделки   своими руками   сделай сам   творчество   увлечения   хендмейд   хобби   
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2  комментария
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SolomonA 56 минут назад
Вместо грибов должны быть тараканы...
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580
Александр Зотов Полчаса назад
о! крутая идея!
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