25 уникальных вещей, сделанных талантливыми мастерами

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Сколько же на свете талантливых людей! Они находят себе какое-нибудь творческое хобби, фантазируют, идут к результату методом проб и ошибок, и в конце концов обычно добиваются успеха. Эти работы язык не поворачивается назвать "поделками". Только "произведениями искусства".
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9. "Я сделала это помолвочное кольцо из 14-каратного розового золота с выращенным в лаборатории бриллиантом и двумя фиолетовыми сапфирами"
10. "Я сделал Lincoln Continental 1975 года из бумаги. Все нарисовано и спроектировано вручную. У него даже есть вращающиеся колеса!"
14. "Дерево из бисера, сделанное моей мамой. Теперь моя комната наполнена осенними красками"
15. "Привет! Это один из моих самых первых гримуаров, который я сделал из полимерной глины, акриловой краски и стекла"
23. "Я сделал нож с сосновой шишкой в рукояти. Очень приятно, что это получилось с первого раза"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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