25 уникальных вещей, сделанных талантливыми мастерами

Сколько же на свете талантливых людей! Они находят себе какое-нибудь творческое хобби, фантазируют, идут к результату методом проб и ошибок, и в конце концов обычно добиваются успеха. Эти работы язык не поворачивается назвать "поделками". Только "произведениями искусства".

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1. Кулон из эпоксидной смолы с настоящим одуванчиком внутри 0 Источник:

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2. "Мой новый венок!" 0 Источник:

3. "Сундук из "Плоского мира" Терри Пратчетта. Сделал в подарок" 0 Источник:

4. "Сделала брелок в виде змеи" 0 Источник:

5. "Я сделала кулон в виде закатного облака!" 0 Источник:

6. "Это моя новая маска" 0 Источник:

7. "Войлочная фруктовая летучая мышь, одна из моих последних шерстяных миниатюр" 0 Источник:

8. "Давно хотела сделать этого парня, и теперь это моя любимая работа" 0 Источник:

9. "Я сделала это помолвочное кольцо из 14-каратного розового золота с выращенным в лаборатории бриллиантом и двумя фиолетовыми сапфирами" 0 Источник:

10. "Я сделал Lincoln Continental 1975 года из бумаги. Все нарисовано и спроектировано вручную. У него даже есть вращающиеся колеса!" 0 Источник:

11. "Кровати Volkswagen Loft, которые я сделал для своих дочерей" 0 Источник:

12. "Лампа ручной работы, сделана из тыквы" 0 Источник:

13. "Я делаю ночники" 0 Источник:

14. "Дерево из бисера, сделанное моей мамой. Теперь моя комната наполнена осенними красками" 0 Источник:

15. "Привет! Это один из моих самых первых гримуаров, который я сделал из полимерной глины, акриловой краски и стекла" 0 Источник:

16. "Мое новое творение" 0 Источник:

17. "Занимаюсь миниатюрой. Этот крошеный светильник работает" 0 Источник:

18. "Броши. Грибные черепа из смолы и поганок" 0 Источник:

19. "Мое ремесло — изготовление хрустальных корон и других украшений из хрусталя" 0 Источник:

20. "Позолоченная кофейная ложка в виде кобры" 0 Источник:

21. "Я делаю металлических насекомых" 0 Источник:

22. "Маленькое дерево бонсай из проволоки" 0 Источник:

23. "Я сделал нож с сосновой шишкой в рукояти. Очень приятно, что это получилось с первого раза" 0 Источник:

24. "Я построил маленький город" 0 Источник: