25 любительских вышивок, которые не могут не понравиться

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Если вы любите творчество, рукоделие и, конкретно, вышивку, вам сюда. Интернет-сообщество Embroidery, в котором насчитывается более 700 000 поклонников ручной и машинной вышивки, — это настоящий кладезь идей. Отличные работы!
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16. "Вышила пейзаж, диаметр 23 см. Не могу сказать, что отнимает больше времени: цветы из французских узелков или деревья из крошечных стежков"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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