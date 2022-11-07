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25 любительских вышивок, которые не могут не понравиться

25 любительских вышивок, которые не могут не понравиться

Автор:
07 ноября 2022 17:41
Сообщество : Сделай сам!
Метки: вышивание   вышивка   объёмная вышивка   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   увлечения   хобби   
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Если вы любите творчество, рукоделие и, конкретно, вышивку, вам сюда. Интернет-сообщество Embroidery, в котором насчитывается более 700 000 поклонников ручной и машинной вышивки, — это настоящий кладезь идей. Отличные работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вышивание   вышивка   объёмная вышивка   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   увлечения   хобби   
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Viktor 2 часа назад
Котэ шикарен!

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MatveiVainrub 41 минуту назад
за котофея отдельный плюс .
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