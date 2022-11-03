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25 примеров хендмейда, за который не стыдно

25 примеров хендмейда, за который не стыдно

Автор:
03 ноября 2022 15:58
Сообщество : Сделай сам!
Метки: DIY или Сделай сам   мастерство   поделки   поделки своими руками   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   хендмейд   
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Хорошо, когда у человека есть любимое хобби! Делать что-то своими руками не только приятно, но и здорово отвлекает от насущных забот. Посмотрите на эти замечательные поделки. Возможно, вам тоже захочется воплотить творческие замыслы и сделать это самостоятельно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: DIY или Сделай сам   мастерство   поделки   поделки своими руками   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   хендмейд   
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3  комментария
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6k
М С 54 минуты назад
Впечатляющая подборка. Респект таким рукастым людям!
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6k
Андрей Крылов 15 минут назад
Есть реально очень хорошие работы. Их тут даже большинство. А есть и тупость, типа подсолнух аиз отвёрток.
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213
Olldd 23 минуты назад
Чудная подборка. А всего лишь наличие вкуса и прямых рук.
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