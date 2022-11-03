25 примеров хендмейда, за который не стыдно

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Хорошо, когда у человека есть любимое хобби! Делать что-то своими руками не только приятно, но и здорово отвлекает от насущных забот. Посмотрите на эти замечательные поделки. Возможно, вам тоже захочется воплотить творческие замыслы и сделать это самостоятельно.
1. "Моя 90-летняя мать в хосписе, и мы готовимся к продаже недвижимости. Я не могла продать ее броши. Слишком много воспоминаний, поэтому я сделала это дерево"
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2. "Мне нравится рисовать на камнях и прятать их возле больниц и там, где люди могут ходить и находить их"
4. "У меня нет денег, чтобы покупать новые ткани, поэтому я использовала то, что уже было дома, пожалуйста, не критикуйте"
8. "Мне потребовалось почти 3 года, чтобы собрать ткани нужных расцветок для этого стеганого одеяла"
12. "Подарок, который я сделал дедушке на его 80-летие!"
Там есть монетки с годом его рождения, годом, когда он женился на моей бабушке, и годами, когда родились его дети, внуки и правнуки. Плюс различные предметы, представляющие его хобби и то, чем он любит заниматься.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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