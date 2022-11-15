Невеста связала себе свадебное платье

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Вероника Линдберг Хейно, более известная в соцсетях под псевдонимом Кика, решила связать себе свадебное платье - и справилась с задачей, задокументировав весь поцесс.
Вероника Линдберг Хейно, более известная под сетевым прозвищем Кика, задокументировала рождение своего уникального свадебного платья, рассказав о нем подписчикам в соцсетях. Этот проект возник, когда она и ее будущий муж переезжали в другой дом и планировали импровизированную свадьбу, из-за чего их с Вероникой ждали очень напряженные 7 недель.
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«Я люблю вызовы, и я часто немного чересчур амбициозна, и эта мысль казалась такой дикой и вдохновляющей, что я просто решила рискнуть и сделать это, — рассказала вязальщица из Финляндии. - Я заказала 2,5 кг пряжи из чистого шелка и сообщила о своем безумном плане в соцсетях, и тут же поняла, что пути назад больше нет».
Кика основывала свой дизайн на платьях Dior, Chanel и Ulla Johnson. Затем она набросала и спланировала узоры. После этого началось вязание!
«Я сделала свои собственные наброски и попробовала, какие узоры и типы кружева я хочу использовать, — рассказала она. - Для меня было важно, чтобы верх был облегающим, а юбка спадала красивыми складками и создавала ощущение роскоши, поэтому я потратила много времени на эксперименты, чтобы убедиться, что я правильно понимаю, что буду делать».
Вместо того, чтобы добавить невесте нервозности в эти сложные дни, дополнительный проект имел противоположный эффект: он удерживал ее в спокойствии посреди суматохи Хотя, конечно, бывали и напряженные моменты. Ничто стоящее не дается легко, и этот проект не стал исключением, тем более, что она никогда раньше не вязала платье.
«Процесс определенно был напряженным, и самой большой проблемой было найти достаточно времени для вязания, поскольку мы одновременно занимались переездом и организацией свадьбы, — рассказала Кика. - Кроме того, в это время вышла моя первая книга по вязанию, так что это было определенно суматошно. Но мне это очень понравилось, особенно - видеть, как мое видение шаг за шагом воплощается в жизнь».
Проблемы начали появляться примерно через две недели, когда Кика закончила лиф и примерила его в первый раз — он был слишком большим. Разочарованная, но не побежденная, будущая невеста распустила вязание, начав все сначала. Она описала это как «тяжелый и разочаровывающий момент, когда было пролито несколько слез».
Еще одна проблема возникла из-за скользких рукавов, которые сползали, обнажая слишком многое. Кика сочла это забавным, но на исправление ушло много времени. «Я позаботилась о том, чтобы снять все свои ошибки, чтобы быть настоящей и честной со своими зрителями, а не показывать им только идеальные моменты», — сказала она.
Не имея другого выбора, она продолжала двигаться вперед, пока не осталась одна неделя до свадьбы. Обнадеживающие сообщения от ее последователей поддерживали ее настроение, обещание, которое она дала проекту в самом начале, давало ей чувство ответственности. Тем не менее, говорит девушка, «самым большим мотиватором, безусловно, была мысль о том, что, если мне все удастся, платье будет памятью на всю жизнь».
Не имея другого выбора, она продолжала двигаться вперед, пока не осталась одна неделя до свадьбы. Обнадеживающие сообщения от ее последователей поддерживали ее настроение, обещание, которое она дала проекту в самом начале, давало ей чувство ответственности. Тем не менее, говорит девушка, «самым большим мотиватором, безусловно, была мысль о том, что, если мне все удастся, платье будет памятью на всю жизнь».
Она закончила свое платье накануне свадьбы, по ее собственному признанию, чувствуя себя скорее усталой и разочарованной, чем воодушевленной. Но как только она надела его для церемонии, она не могла быть более счастлива с конечным результатом.
Кика вышла замуж за своего жениха Юкку Хейно в их новом доме, всего через 4 дня после того, как она закончила свое платье. Хотя ее партнер был немного более скептичен в отношении ее вязания в последнюю минуту, «в конце концов, он был очень впечатлен и горд мной, и согласился со мной, что платье выглядит прекрасно», — сказала Кика.
Кика рассказала , что они с будущим мужем познакомились еще весной 2020 года, когда она вернулась домой в Финляндию из Лондона, поскольку пандемия закрыла мир. «Всего через несколько месяцев после возвращения я встретила Джуки, и на наших первых свиданиях мы часами гуляли по Хельсинки, так как все кафе и бары были закрыты из-за ограничений, — рассказала она. - Меня сразу же привлек его юмор и красочные рассказы о его приключениях, которые заставляли меня смеяться, и, конечно же, я нашел его очень красивым. Я думаю, его привлек мой энтузиазм - это общее, что есть у нас обоих, - и мое позитивное отношение к жизни».
«В течение всего дня ко мне подходили гости и сразу щупали платье и комментировали его. Иногда мне казалось, что они больше заинтересованы в платье, чем во мне, но я люблю говорить о вязании, поэтому я не слишком возражала», — рассказала Кика.
Весь процесс занял около 45 дней - примерно 250 часов - и потребовал 1,5 кг пряжи из чистого шелка стоимостью 295 долларов. Это можно назвать выгодной сделкой, когда речь идет о свадебных платьях, которые стоят в среднем 1800 долларов. Ее 149 тысячам подписчиков в соцсетях очень понравилось это приключение с вязанием.
Весь процесс занял около 45 дней - примерно 250 часов - и потребовал 1,5 кг пряжи из чистого шелка стоимостью 295 долларов. Это можно назвать выгодной сделкой, когда речь идет о свадебных платьях, которые стоят в среднем 1800 долларов. Ее 149 тысячам подписчиков в соцсетях очень понравилось это приключение с вязанием.
46-минутный видеоурок Кики по вязанию свадебного платья собрал более 3,4 миллиона просмотров, быстро став изюминкой ее канала по вязанию. «Я совершенно поражена тем вниманием, которое привлекло видео и мое платье, вау!» — написала Кика в соцсетях. - Я получаю сообщения от людей со всего мира, в которых говорится, что я вдохновила их снова заняться вязанием или научиться этому, чему я очень рада. Я также горжусь тем, что, возможно, мне удалось раздвинуть границы и показать, что возможно создать с помощью вязания».
По словам Кики, «на самом деле вязанием в какой-то момент истории занимались в основном мужчины, поэтому не надо думать, что вязание - это женское занятие или что им могут заниматься только бабушки».
По словам Кики, «на самом деле вязанием в какой-то момент истории занимались в основном мужчины, поэтому не надо думать, что вязание - это женское занятие или что им могут заниматься только бабушки».
Саму Кику вязать научила бабушка, когда девочке было 5 лет. Со временем вязание превратилось для нее в образ жизни, и она стала объединять вокруг себя единомышленников со всего мира. По ее словам, главное правило вязания для нее - получать удовольствие от ремесла, а не искать совершенства. «В вязании есть много правил, которые вы осваиваете постепенно. Иногда вам может показаться, что вы делаете что-то не так, — говорит она. - Но моя бабушка всегда поощряла меня делать что-то, не зацикливаясь на совершенстве, просто творить то, что хочется».
Кика надеется, что ее последователи и просто зрители ее проекта вдохновятся им на свои творческие проекты. «Даже если что-то покажется вам слишком амбициозным, все равно дерзайте!» - написала она им.
Кика надеется, что ее последователи и просто зрители ее проекта вдохновятся им на свои творческие проекты. «Даже если что-то покажется вам слишком амбициозным, все равно дерзайте!» - написала она им.
«Я думаю, что вязание как ремесло м учит терпению и заставляет задуматься о том, какую одежду вы больше всего любите носить, — размышляет Кика. - Когда вы собираетесь потратить 40-60 часов на изготовление свитера, вы точно захотите убедиться, что он останется в вашем гардеробе на долгое время,. Так что вязание помогает задуматься о будущем».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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