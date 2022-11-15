Невеста связала себе свадебное платье

Саму Кику вязать научила бабушка, когда девочке было 5 лет. Со временем вязание превратилось для нее в образ жизни, и она стала объединять вокруг себя единомышленников со всего мира. По ее словам, главное правило вязания для нее - получать удовольствие от ремесла, а не искать совершенства. «В вязании есть много правил, которые вы осваиваете постепенно. Иногда вам может показаться, что вы делаете что-то не так, — говорит она. - Но моя бабушка всегда поощряла меня делать что-то, не зацикливаясь на совершенстве, просто творить то, что хочется».

Кика надеется, что ее последователи и просто зрители ее проекта вдохновятся им на свои творческие проекты. «Даже если что-то покажется вам слишком амбициозным, все равно дерзайте!» - написала она им.