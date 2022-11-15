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Невеста связала себе свадебное платье

Невеста связала себе свадебное платье

Автор:
15 ноября 2022 16:53
Сообщество : Сделай сам!
Метки: вязание   невеста   одежда   рукодельница   самодельное   своими руками   сделай сам   хендмейд   
1370
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Вероника Линдберг Хейно, более известная в соцсетях под псевдонимом Кика, решила связать себе свадебное платье - и справилась с задачей, задокументировав весь поцесс.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вязание   невеста   одежда   рукодельница   самодельное   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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6  комментариев
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859
kehlalex Полчаса назад
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kehlalex 24 минуты назад
это конечно не очень свадебное, зато все гости мужского пола порадуются
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kehlalex Полчаса назад
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60
HASSEN Полчаса назад
БЛД, это чё? Сорок лет назад любая уважающая себя женщина так вязала. Скоро будем восхищаться тем, что невеста умеет читать? Деграданты, БЛД!
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859
kehlalex Полчаса назад
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507
Kra Полчаса назад
45 дней!! Это какое терпение надо иметь!!
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