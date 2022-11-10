Любительница текилы открыла секрет своего долголетия

Мэри родилась в 1921 году. В 15 лет осталась без семьи, потеряв мать и сестру. Жизнь сложилась так, что из Чикаго она переехала в Мексику, когда ей было всего 18 лет. Там и пристрастилась к текиле.



Уже в Мексике она вышла замуж. Они с мужем вели тихую жизнь на ранчо, но когда Мэри забеременела их первым ребёнком, решили вернуться в Чикаго. Со временем Мэри стала авторитетной художницей, признанной Чикагской школой искусств. Кроме живописи, в ее жизни была семья - муж и шестеро детей.