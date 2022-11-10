Любительница текилы открыла секрет своего долголетия

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Долгожители всегда вызывают уважение и служат источником вдохновения. Человека, который прожил сто лет и не растерял при этом оптимизма, конечно, хочется спросить, в чем же его секрет. Что ж, одна старушка, только что отметившая свой 101-й день рождения, благодарит не что иное, как текилу!
Жительница Аризоны по имени Мэри Флип отпраздновала свой 101-й день рождения, открыв секрет своей счастливой и долгой жизни. По ее мнению, это не ЗОЖ, не сбалансированное питание, не отказ от курения, а привычка регулярно выпивать стопочку любимого алкогольного напитка.
Мэри родилась в 1921 году. В 15 лет осталась без семьи, потеряв мать и сестру. Жизнь сложилась так, что из Чикаго она переехала в Мексику, когда ей было всего 18 лет. Там и пристрастилась к текиле.
Уже в Мексике она вышла замуж. Они с мужем вели тихую жизнь на ранчо, но когда Мэри забеременела их первым ребёнком, решили вернуться в Чикаго. Со временем Мэри стала авторитетной художницей, признанной Чикагской школой искусств. Кроме живописи, в ее жизни была семья - муж и шестеро детей.
Уже в Мексике она вышла замуж. Они с мужем вели тихую жизнь на ранчо, но когда Мэри забеременела их первым ребёнком, решили вернуться в Чикаго. Со временем Мэри стала авторитетной художницей, признанной Чикагской школой искусств. Кроме живописи, в ее жизни была семья - муж и шестеро детей.
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Эта женщина пережила главные события прошлого века, но не утратила ни прекрасного чувства юмора, ни страсти к любимому напитку.
Мэри замечательно отпраздновала свой 101-й день рождения в кругу друзей и семьи, а также угостилась пинтой "Гиннесса" (тоже неплохой напиток).
Мэри Флип не единственная, кто приписывает свою долгую жизнь регулярному потреблению алкоголя. Старейшая женщина в мире Люсиль Рэндон, известная как сестра Андре, которой в апреле исполнилось 118 лет, рассказала новостным агентствам, что бокал вина в день избавляет ее от посещения врача. Ее опекун дает ей бокал вина на каждый завтрак и утреннюю мессу.
Мэри Флип не единственная, кто приписывает свою долгую жизнь регулярному потреблению алкоголя. Старейшая женщина в мире Люсиль Рэндон, известная как сестра Андре, которой в апреле исполнилось 118 лет, рассказала новостным агентствам, что бокал вина в день избавляет ее от посещения врача. Ее опекун дает ей бокал вина на каждый завтрак и утреннюю мессу.
Исследователи и ученые расходятся во мнениях по этому поводу: одни утверждают, что регулярное и умеренное употребление алкоголя действительно увеличивает продолжительность жизни, в то время как другие утверждают совершенно противоположное.
Когортное исследование в Нидерландах, проведенное Питом А. ван ден Брандтом и Ллойдом Брандтсом в 2020 году, выявило статистически значимую положительную связь между умеренным потреблением алкоголя и вероятностью достижения 90-летнего возраста как у мужчин, так и у женщин. В целом, самая высокая вероятность достижения 90 лет была обнаружена у тех, кто потреблял 5-15 г алкоголя в день, по сравнению с трезвенниками.
Когортное исследование в Нидерландах, проведенное Питом А. ван ден Брандтом и Ллойдом Брандтсом в 2020 году, выявило статистически значимую положительную связь между умеренным потреблением алкоголя и вероятностью достижения 90-летнего возраста как у мужчин, так и у женщин. В целом, самая высокая вероятность достижения 90 лет была обнаружена у тех, кто потреблял 5-15 г алкоголя в день, по сравнению с трезвенниками.
Исследователи также отметили, что вино более положительно связано с долголетием у женщин, тогда как спиртные напитки более положительно связаны с долголетием у мужчин. Однако чрезмерное употребление алкоголя указывало на сокращение продолжительности жизни, а это означает, что умеренность является ключевым фактором.
Похоже, все в жизни вращается вокруг поиска правильного баланса.
Похоже, все в жизни вращается вокруг поиска правильного баланса.
Три правила сбалансированной жизни можно обозначить так: будь активным, хорошо питайся, будь собой. А это значит - не отказывай себе в маленьких удовольствиях. Да, в том числе и той самой стопке текилы, раз уж она дорога твоему сердцу.
Это маленькие мгновения повседневного волшебства, ради которых стоит жить до 100 лет.
Это маленькие мгновения повседневного волшебства, ради которых стоит жить до 100 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Секрет долголетия алкоголь антиЗОЖ возраст долголетие зож и такое бывает истории из жизни истории людей
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