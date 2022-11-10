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Любительница текилы открыла секрет своего долголетия

Любительница текилы открыла секрет своего долголетия

Автор:
10 ноября 2022 17:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Секрет долголетия   алкоголь   антиЗОЖ   возраст   долголетие   зож   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   
889
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Долгожители всегда вызывают уважение и служат источником вдохновения. Человека, который прожил сто лет и не растерял при этом оптимизма, конечно, хочется спросить, в чем же его секрет. Что ж, одна старушка, только что отметившая свой 101-й день рождения, благодарит не что иное, как текилу!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Секрет долголетия   алкоголь   антиЗОЖ   возраст   долголетие   зож   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   
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9  комментариев
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1k
Lexx 49 минут назад
Ежедневно Черчилль выкуривал порядка восьми-десяти сигар и дожил до 90 лет. ЗОЖ-ники идут лесом.
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turyst 5 минут назад
А вот если бы не пила, то ей бы уже 121 год был!
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Компьютер DELL монитором 13 минут назад
Точно !
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12k
AzuveR 24 минуты назад
Ну,за долгожителей.Пойду тяпну коньяка.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Вспомнилось...
"ЗОЖ это такой **здёж"
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11k
Ivan 54 минуты назад
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