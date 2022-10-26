Девушка решила сделать губы по акции и попала в больницу

Уже через несколько минут ее губы начали опухать. Примерно за два часа они увеличились в три раза по сравнению с первоначальным размером и стали такими огромными, что она не могла даже говорить.



Девушку срочно доставили в больницу, и врачи диагностировали сильную аллергическую реакцию и анафилактический шок. Они предположили, что реакция была вызвана лидокаином, анестетиком, используемым для обезболивания. В редких случаях на него может возникнуть аллергическая реакция.