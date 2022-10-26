Девушка решила сделать губы по акции и попала в больницу

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24-летняя американка в попытке сэкономить решила вколоть себе в губы филлер "по акции". Эту процедуру она проходила уже дважды, но на этот раз всё пошло не по плану.
Басия Куэй из Лас-Вегаса (США) получила серьезный анафилактический шок после процедуры со скидкой в 350 долларов. В этой процедуре не используются иглы. Косметолог ввела ей в губы филлер с помощью инъекционной гиалуроновой ручки высокого давления.
Уже через несколько минут ее губы начали опухать. Примерно за два часа они увеличились в три раза по сравнению с первоначальным размером и стали такими огромными, что она не могла даже говорить.
Девушку срочно доставили в больницу, и врачи диагностировали сильную аллергическую реакцию и анафилактический шок. Они предположили, что реакция была вызвана лидокаином, анестетиком, используемым для обезболивания. В редких случаях на него может возникнуть аллергическая реакция.
Девушку срочно доставили в больницу, и врачи диагностировали сильную аллергическую реакцию и анафилактический шок. Они предположили, что реакция была вызвана лидокаином, анестетиком, используемым для обезболивания. В редких случаях на него может возникнуть аллергическая реакция.
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Анафилактический шок возникает, когда иммунная система наполняет организм химическими веществами, которые могут вызвать падение артериального давления, что может привести к сужению и закрытию дыхательных путей.
Врачи сделали пострадавшей укол адреналина, который ускорил работу сердца, повысил кровяное давление и остановил сужение дыхательных путей. После лечения большая часть отека спала в течение 24 часов, но губы пока остаются "сплошными синяками" и в нормальное состояние будут приходить еще долго.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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При невозможности развить мозг ввиду его отсутствия, накачивают губы.
Просто часть (значительная) силикона заполнила черепную коробку.
Но я тоже ржу.
Только мужики идеальны. И не только потому что сами по себе отлично устроены, но и терпят женские капризы, подобные героине поста.
Чтобы для меня вообще нечто магическое.