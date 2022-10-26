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Девушка решила сделать губы по акции и попала в больницу

Девушка решила сделать губы по акции и попала в больницу

Автор:
26 октября 2022 11:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аллергическая реакция   анафилактический шок   бедолага   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   стандарты красоты   увеличение губ   филлеры   хотела как лучше   
2937
5
24-летняя американка в попытке сэкономить решила вколоть себе в губы филлер "по акции". Эту процедуру она проходила уже дважды, но на этот раз всё пошло не по плану.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аллергическая реакция   анафилактический шок   бедолага   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   стандарты красоты   увеличение губ   филлеры   хотела как лучше   
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43  комментария
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3k
александр 2 часа назад
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29
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
Лас-Вегас же... там много всяких шоу в том числе шоу уродцев. Так что может это начало успешной карьеры.
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25k
СергейСергеев 5 минут назад
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8k
МихА 9 минут назад
Идиотина... Была же симпатягой, чего дуре не хватало...
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9k
Андрей 20 минут назад
даже не жалко дуру
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35k
turyst Полчаса назад
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2k
Dema 40 минут назад
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766
dark_shadow 42 минуты назад
При виде таких губищ, так и хочется ишака подвести к ней - пусть старается, размер позволяет
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0
DaySiS 48 минут назад
Так ей мpaзоте и надо! ))
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 55 минут назад
Здесь прекрасно всё.
При невозможности развить мозг ввиду его отсутствия, накачивают губы.
Просто часть (значительная) силикона заполнила черепную коробку.
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4k
Вячеслав 57 минут назад
Гузло бабуина. Неужели кому то нравятся подобные вареники?
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2
Kala4 Час назад
Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем)
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104
Игорь Час назад
Наверное её надо пожалеть, я не знаю.. Но я ржу в голосину ))))
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
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2k
Vad Час назад
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12k
Kostick Час назад
на фото "до", прекрасно видно, что барышня как минимум гиалуронку юзала.
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11k
Николай Час назад
Для получения титула "королева м.и.н.е.т.а" нужно совершенствовать навыки, а не вот это всё.
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9k
Б.Касторский Час назад
Женщины вообще странные существа. То (из истории) ртутью помазать лицо, ведь "благородная" бледность в моде. Корсет что бы передавить все внутренние органы?! Отлично! Назовем осиной талией! Сделать губы такими, что бы нельзя было есть и пить? Да это же последний писк! Коли дважды)))
Только мужики идеальны. И не только потому что сами по себе отлично устроены, но и терпят женские капризы, подобные героине поста.
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Ей в психушку надо,а не в больницу.
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3k
pinbalist 2 часа назад
Таким бы еб... да медку бы навернуть (из народного)
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